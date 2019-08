Zwarte zaterdag is aangebroken: de dag dat de snelwegen vol staan, omdat iedereen massaal naar het zuiden trekt om vakantie te vieren. Maar als de zon een beetje zijn best doet in Nederland is het thuis ook prima vertoeven. Met de volgende tips heb jij gegarandeerd een heerlijke thuisvakantie.

Thuis helemaal zen

Vakantie is de ultieme manier om je hoofd leeg te maken. Verstand op nul en lekker relaxen. Hier hoef je echt de deur niet voor uit. Het scheelt ook nog eens in de kosten.

Om van je huis en tuin die plek te maken waar je tot rust kunt komen, zorg je er allereerst voor dat je administratie, werkmappen, werktelefoon en andere werkgerelateerde dingen opgeruimd zijn. Stop die in de kast en laat ze daar liggen tot de vakantie voorbij is.

Maak het jezelf comfortabel

Tover je tuin om tot een tropisch relaxparadijs. Een loungeset op het terras, kussens en kleedjes in het gras en een lekker luie stoel in het schaduwplekje onder de parasol. Een buitenkleed met een print geeft je tuin of terras meteen een bohemian uitstraling.

Een hangmat geeft hét ultieme vakantiegevoel - een wit exemplaar met franjes zorgt voor een frisse en toch rustige touch. Hang hem tussen twee bomen voor een plekje in de schaduw. Heb je geen bomen in je tuin, dan is een speciale standaard voor een hangmat de oplossing. Handig, want die kun je plaatsen waar je maar wil.

Sla boeken en tijdschriften in, settel je op je favoriete plekje en het relaxen kan beginnen.

Foto: Met een fijne loungeset tover je je tuin om tot een tropisch relaxparadijs. (Beeld: Fotografie Louis Lemaire, Styling Marlies Does)

In stijl vertoeven rondom je privézwembad

Lekker zwemmen is de ultieme verkoeling tijdens hete dagen. Dé oplossing voor als je geen zwembad in de achtertuin hebt: een opblaaszwembad. Deze zijn verkrijgbaar in allerlei soorten en maten.

Ook zijn er luxere varianten die beschikken over een filter en die je de hele zomer buiten kunt laten staan. Vergeet niet om er dan wat chloortabletten in te doen. Met mooie houten zonnebedden eromheen kun je de hele dag in stijl vertoeven rondom je privézwembad. Heb je minder ruimte? Ook een verkoelend voetenbad kan een uitkomst zijn bij warm weer en werkt ook nog eens erg ontspannend.

Creëer sfeer in je tuin

Maak van je tuin een sfeervolle plek. Verlicht je tuin met kaarslicht, hang gezellige lampionnen op en zet windlichten neer op diverse plekken. Lichtjes op zonne-energie in de bomen zorgen 's avonds voor een mediterrane sfeer.

Ook een vuurkorf of vuurschaal draagt bij aan het vakantiegevoel en zorgt ervoor dat je ook na zonsondergang nog lang buiten kunt blijven. Door een uitvergrote foto van een eerdere vakantie of een mooie vakantiebestemming aan de muur te hangen, creëer je met weinig werk een groot zomers effect.

Foto: Maak het sfeervol met lampjes en een vuurkorf. (Beeld: Styling Marianne Luning, Fotografie Anna de Leeuw)

Bourgondisch genieten van lekkere hapjes en drankjes

Vakantie is geen vakantie zonder lekkere hapjes en drankjes. Vul de koelkast met eten dat jou aan een zomerse, relaxte dag doet denken. Watermeloen, ijsjes, Spaanse tapas of juist een stokbroodje met Franse kaasjes en een lekker wijntje?

Ook fijn aan een thuisvakantie: je kunt je vrienden en familie uitnodigen. Vul de tafel met lekkere hapjes, organiseer een barbecue of borrel. Dek de tuintafel met mooi servies voor een luxe hotelgevoel. Zo kun je bijvoorbeeld karaffen met verse sappen of water met takjes munt en schijfjes citroen erin op tafel zetten. Door gebruik te maken van luxe stoffen servetten, waan je je in een restaurantje op je favoriete vakantiebestemming.

Oost west, thuis best

Een thuisvakantie mag dan misschien wat minder spannend zijn, het is minstens zo fijn als een trip naar het buitenland.

Bedenk je maar eens dat jouw privévakantieoord is uitgerust met een fijne en schone badkamer, een vaatwasser, genoeg speelgoed voor de kinderen, lekkere bedden en een keuken die is uitgerust met al het keukengerei dat je nodig hebt.