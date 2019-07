Voor de maandelijkse rubriek Woonwalhalla’s neemt NU.nl een kijkje in de meest bijzondere kamers, tuinen, kelders en zolders. Deze keer bezoeken we Teun Dijkers (35) in het Overijsselse Rossum. Als bierliefhebber maakte hij een privébrouwerij van het tuinhuisje in zijn achtertuin.

"Ik weet de eerste keer zelf brouwen nog precies", begint de hobbyist enthousiast zijn verhaal. "Dat was een Weizen. Het was 35 graden buiten. Veel te warm, want bij het brouwen moet je ook snel kunnen koelen. Alles ging mis, maar toch werd het drinkbaar bier. Dan word je enthousiast."

De standaardpakketten die verschillende winkels aanbieden, sloeg Dijkers vanaf het begin over. "Ik wilde meteen de real thing hebben", vertelt hij. "Je kunt ook siroop kopen, maar dat zie ik eigenlijk een beetje als het maken van Cup-a-Soup. Het is veel leuker om met volmout te werken en alles zelf te maken."

Vorig jaar vond Dijkers het tijd voor een nieuwe stap en besloot hij zijn tuinhuisje volledig te wijden aan bierbrouwen. "Het is nu betegeld en geïsoleerd, er zit een afvoer in de vloer, de stroom is beter verdeeld, er loopt een gasleiding en er is een rvs-wasbak geïnstalleerd. Ik heb veel hulp gehad van m’n vader, vrienden en kennissen. Die komen hier zeker nog weleens een biertje drinken", zegt hij lachend. "Je maakt snel vrienden op deze manier."

Teun Dijkers maakte van zijn tuinhuisje een privébrouwerij.

Een computer vol speciale brouwsoftware

In het tuinhuisje is onder meer een wokbrander en een set grote pannen te vinden. Achterin staat een grote koelkast met een zelfgemaakte temperatuurregelaar en een bureau met computerscherm. Daaronder staan bakken gevuld met verschillende moutsoorten. Hoe meer uitleg Dijkers intussen geeft, hoe duidelijker het wordt dat hij zijn hobby al naar een behoorlijk hoog niveau heeft getild.

De bierliefhebber begint bij de computer, die voorzien is van speciale brouwsoftware waar hij zijn hele proces tot in de kleinste detail mee kan bijhouden. De hobbyist klikt het brouwsel aan waar hij momenteel mee bezig is. "Op basis van het recept en de schema's die ik nu volg, had ik eigenlijk verwacht dat het suikergehalte een paar decimalen hoger zou uitkomen."

Dijkers legt uit hoe hij dat meet en pakt er een refractometer bij. Hij trekt de koelkast open - waar een vat in blijkt te staan - en neemt een monstertje uit de vloeistof, om die op de meter te leggen. Met een blik door de kijker is te zien hoeveel suiker er nog aanwezig is. Via verschillende metingen kan Dijkers op die manier berekenen hoeveel suikers zijn omgezet in alcohol.

'Best makkelijk om zelf te maken'

En zo heeft hij meer handige trucs om het brouwproces zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen. De hobbyist maakte bijvoorbeeld zelf een filterheks (zuiveringsspiraal) van koperen buizen, waar hij kleine sleufjes in zaagde. "Je zet dit onder in de pan en zuigt dan de vloeistof eruit met een slang, terwijl de rest van het residu achterblijft. Ik heb het nog nooit in een brouwwinkel gezien, maar het is best makkelijk zelf te maken."

Boven op de koelkast staat nog een kleine verzameling erlenmeyers (laboratoriumglaswerk). Dijkers geeft uitleg. "Als je verse gist van bepaalde brouwerijen wil gebruiken, moet je vaak een giststarter maken, om het op te kweken en nieuwe cellen aan te maken." Hij pakt er een kistje bij met een magneetroerder, die hij zelf maakte van een oude pc-ventilator en magneten van een harde schijf.

"Gist heeft zuurstof nodig om zich te vermeerderen”, vertelt Dijkers terwijl hij een klein staafje in de erlenmeyer legt, er als voorbeeld water bij giet en de fles op het kistje zet. Er ontstaat een draaikolkje. "Dit is de beste manier om lucht bij je gist te krijgen."

De hobbybrouwer ruimt alles weer netjes op, doet het tuinhuisje dicht en laat zijn brouwsel in de koelkast rustig verder vergisten. "Bierbrouwen is ook geduld hebben", weet hij inmiddels. "Op weg naar binnen wijst hij nog naar de beplanting op zijn schutting. "M’n eigen hopplant. In september kan ik waarschijnlijk oogsten. Als het een beetje meezit, kan ik hier wel een paar keer van brouwen. Er groeit hier in de buurt ook veel wilde hop, overal in Nederland wel eigenlijk. Dus misschien dat ik daar binnenkort ook nog wel wat mee ga doen."

