De komende weken trekken we met z'n allen weer en masse richting ons vakantieadres. De zomerperiode is ook hét moment dat inbrekers hun slag slaan. Twee experts geven tips om inbrekers buiten de deur te houden, zodat jij met een gerust gevoel op vakantie gaat.

Verzekeraars signaleren in juli en augustus een piek in het aantal claims op de inboedel- en opstalverzekering, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. De afgelopen vijf jaar noteerden verzekeraars jaarlijks gemiddeld 5.392 claims in juli. Dat is 10 procent meer dan de 4.889 claims die ze gemiddeld ontvangen in juni. In augustus ligt het gemiddeld aantal inbraakclaims met 5.574 nóg hoger.

Coen Staal van de Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken probeert woningbezitters bewuster te maken van de risico's op een inbraak. Staal: "Vijf jaar geleden dacht 10 procent van de bewoners na over inbraakpreventie, 12 procent had z'n huis al goed beveiligd. Nu zien we dat 49 procent ermee bezig is en ruim 30 procent maatregelen heeft genomen. Dat zien we ook terug in de inbraakcijfers. Het aantal inbraken en inbraakpogingen is gedaald van 92.000 in 2012 naar 43.000 in 2018."

Vervang je simpele deurbeslag

Staals beste tip om je huis met een gerust gevoel achter te laten: "Check de sloten van je voor- en achterdeur. Via deze weg komen inbrekers het vaakst je huis binnen. Cilindertrekken is een beproefde methode, waarbij het cilinder in je slot kapot wordt getrokken. Dit kun je voorkomen door je bestaande deurbeslag te vervangen door veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging. Dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Voor 60 à 70 euro heb je al nieuw veiligheidsbeslag. Het is de beste vakantiebeveiliging."

Bij Staal thuis werd ruim twintig jaar geleden ingebroken, terwijl hij en zijn gezin lagen te slapen. 's Ochtends ontdekten ze dat de hele woonkamer overhoop was gehaald. "Dat was ontzettend schrikken. We hebben meteen gezorgd voor nog betere inbraakpreventie. Het grootste probleem na een inbraak is dat bewoners vaak een onveilig gevoel in hun eigen huis ervaren en dat kan je in het dagelijks leven flink beïnvloeden."

Cilindertrekken is een beproefde methode, waarbij het cilinder in je slot kapot wordt getrokken. (Foto: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

Let op kleine takjes bij de deur

Het aantal inbraken is de afgelopen jaren dus afgenomen, maar nog steeds wordt er elke twaalf minuten ergens in Nederland ingebroken. Als je geen goed slot hebt, heeft een inbreker slechts twee minuten nodig om binnen te komen.

"We horen steeds vaker dat inbrekers met kleine takjes of een papiertje testen of je thuis bent", vertelt Daniëlle Ohler van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV helpt veiligheidsprofessionals zoals gemeentes en ondernemers bij de aanpak van woninginbraak.

"Ze leggen een papiertje bij je autoband of klemmen een dun takje tussen de deurpost. Als je thuis bent, zijn dat dingen die je waarschijnlijk zou weghalen. Als inbrekers zien dat het takje of het papiertje er na een paar dagen nog ligt, weten ze dat ze hun slag kunnen slaan. Vraag je buren of degene die de planten water komt geven om hier alert op te zijn. Het is sowieso goed om je buren te vertellen dat je op vakantie gaat. Dan kunnen ze een oogje in het zeil houden."

Inbrekers klemmen een takje tussen de deurpost. (Foto: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

Denk aan dat ene steekraampje

Voor je op vakantie gaat, kun je onder meer kijken of er niets rondom het huis staat waar ongewenste gasten op kunnen klimmen, zoals containers, een trap of een steiger. Maar vergeet ook vooral je planten niet. "Veel mensen hebben hoge struiken en bomen in hun voortuin", vertelt Ohler. "Zo heb je binnen meer privacy, maar kunnen inbrekers ongestoord hun gang gaan bij de voordeur. Zeker nu alles volop bloeit, is het raadzaam om de tuin te snoeien."

De meeste inbrekers zijn gelegenheidsinbrekers. Die treffen weinig voorbereiding en slaan hun slag wanneer het mogelijk is. Steeds vaker is dat op klaarlichte dag. Ohler adviseert de inbrekers een stap voor te zijn. "Dat begint met goede sloten met een SKG-keurmerk, deze sloten zijn bestand tegen de meest actuele inbraakmethodes. Daarnaast is het verstandig om alle ramen te sluiten, ook dat ene steekraampje. Als een inbreker ziet dat inbreken in jouw huis veel tijd kost, loopt hij door naar het volgende huis."