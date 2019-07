Je pannenkoekplantje alleen laten terwijl er babyplantjes op komst zijn. Of je cactus gedag zeggen, net nu-ie misschien gaat bloeien. Voor de echte plant moms en dads die hun buren niet vertrouwen: zo blijven je planten gelukkig tijdens de vakantie.

Je plant en jij leven samen in symbiose, zegt plantenredder Fem van der Rijst. Ze runt in Utrecht Het Plantenhuis, een plantenasiel met gedoneerde plantjes die zij aan een nieuwe bestemming helpt. Een kamerplant is volgens haar zó afhankelijk van de eigenaar, dat die zich aanpast aan de verzorging die ze krijgt.

"Ik hoor vaak dat de buren voor de plantjes gaan zorgen tijdens de vakantie, en dat ze ondanks die zorg toch doodgaan. De gouden regel bij verzorging van planten is: als je ziet dat wat je doet werkt, blijf het dan doen."

"Dus als je de buren vraagt, zorg dan voor hele heldere instructies. Een buurvouw die elke dag je cactussen water geeft, dat heeft geen zin. Dan kom je thuis en zijn ze allemaal verrot en beschimmeld."

Laat je varen niet alleen

Tropische planten als bananenplanten, Calathea's en vleesetende planten, maar ook varens en luchtplanten hebben een grotere waterbehoefte dan veel andere kamerplanten, zegt Van der Rijst.

"Deze planten moeten meerdere keren in de week water krijgen en besproeid worden. Ook bij bladplanten en graslelies zou ik het er niet op wagen."

Er zijn maar een paar planten die je een tijd alleen kunt laten: vetplanten, cactussen, de Yucca, een Aloë vera, palm, pothos, orchidee en de onverwoestbare vrouwentong.

Zet ze buiten neer

Regelmatig krijgt Het Plantenhuis de vraag om op plantjes te passen tijdens de vakantie, zegt Van der Rijst. Het antwoord is altijd nee. "Verplaatsen is niet goed voor een plant, en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor de dood van een plant. Je kan met planten nooit helemaal garanderen dat het goed gaat."

Een tip heeft de plantenredster wel: je planten allemaal buiten neerzetten in een pot met een gat erin. "Met onze wisselvallige zomers is er genoeg regen en zonlicht. Je planten kunnen prima een tijdje buiten staan. Let dan wel op zon en schaduw. Zet een cactus niet in de schaduw en je palm vol in de zon. Is het een hele hete zomer, vraag dan of iemand even de tuinslang op al je plantjes tegelijk zet."

Doe het zelf

Geen buren, geen tuin, maar wel op vakantie? Deze handige watering hacks zijn makkelijk in elkaar te knutselen. De allergemakkelijkste is de petflestruc:

Neem de dop van een plastic fles en sla er met een hamer en een spijker een gat in. Vul de fles, schroef de dop erop en graaf de fles in de grond, met de dop naar beneden.

Het water drupt geleidelijk in de plant terwijl jij vakantie viert.

Iets ingewikkelder is het lontsysteem. Zo maak je 'm:

Zorg dat de plant in een pot met een afvoeropening is geplant.

Pak extra aarde, een extra pot, water en een lang aansteeklont of een oude schoenveter; in ieder geval een lang stuk stof dat water opzuigt.

Week de lont of schoenveter in water en maak een knoop aan het uiteinde.

Steek het scherpe uiteinde van een potlood door de schoenveter of de kaars. Je kunt de lont ook rond het potlood wikkelen.

Haal de plant uit de pot en prik het potlood met de bovenkant van de lont of veter in de kluit van de plant. Rijg de veter door het lekgat in de pot.

Plaats de plant terug in de pot, met de lont hangend uit het lekgat.

Vul een bak met water en hang het uiteinde van de lont in het water, maar zorg ervoor dat de bak water niet hoger dan de plant staat.

Dan is er de luiertruc. Pas deze toe als je weet dat jouw plant van vochtige aarde houdt, zegt plantenvriend Van der Rijst.

Haal de plant uit de pot en leg een luier of maandverband op de bodem. Zo blijven de wortels dagenlang vochtig. Gebruik deze truc niet voor een lange periode, want de wortels kunnen gaan rotten als het water niet weg kan.

Geen luiers of maandverband op voorraad? Natte kranten en een vochtige handdoek werken ook.

Zelf knutselen is niet voor iedereen weggelegd. Bij tuinwinkels en op internet zijn hydrospikes te koop. Ze werken hetzelfde als het lontsysteem: steek de hydrospike in het water en hang de lont in een bak met water die lager staat dan de plant.

Heb je een bad? Vul het met een laagje water en zet je planten erin. Deze truc is alleen voor een weekend of midweekje weg, want je planten twee weken lang deels onder water zetten leidt tot wortelrot.