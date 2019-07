Een tropisch aangekleed terras is dé trend van het moment. En welke planten doen nu exotischer aan dan kamerplanten? Gun je binnenplanten een uitstapje tijdens de zomermaanden: je terras bloeit ervan op en de planten zelf ook.

Geen overwinterplek nodig

De stoere banaan, wuivende palmen en stekelige Yucca's: een flinke verzameling kamerplanten geeft je terras in één klap het junglegevoel. De meeste soorten kamerplanten kunnen zowel binnen als buiten staan. Niet in de winter, maar wel van mei tot september.

Kuipplanten daarentegen, zoals de citroenboom, olijfboom en Bougainvillea, zijn ook prachtig exotisch, maar verdragen het droge woonkamerklimaat niet. Zij hebben dan ook een lichte, koele, maar vorstvrije plek nodig om te overwinteren.

De buitenlucht als opfriskuur

Kamerplanten die in de zomermaanden naar buiten gaan, kunnen een enorme opleving krijgen. In de winter heeft de cv-ketel overuren gedraaid en is de lucht in huis droger dan ooit; er is geen enkele tropische plant die dat prettig vindt. De buitenlucht, een verfrissende regenbui op het blad én het extra licht kunnen wonderen doen voor je planten. Ziektes en plagen kunnen als sneeuw voor de zon verdwijnen en de plant knapt er zienderogen van op.

Kamerplanten die in de zomermaanden naar buiten gaan, kunnen een enorme opleving krijgen. (Foto: Sjoerd Eickmans, styling: Liza Wassenaar)

Welke kamerplanten kunnen naar buiten?

Met name tropische planten met een dik en stevig blad kunnen prima naar buiten in de zomer. Een wat stevigere stam werkt in het voordeel van de plant bij harde wind. Voorbeelden van dit soort planten zijn de bananenplant, Yucca, Strelitzia en verschillende palmsoorten.

Ook vetplanten en cactussen voelen zich in de zomer lekkerder buiten; daar valt immers meer zonlicht mee te pikken dan binnen. Met een sporadisch regenbuitje hebben ze praktisch geen verzorging nodig. Tijdens een langere periode van regen kun je ze echter beter droog wegzetten, want aan te veel water hebben ze een hekel.

Beschutting als codewoord

Eigenlijk kunnen heel veel kamerplanten buiten staan, als je maar goede omstandigheden voor ze creëert. Zo zal de ene plant wat beter bestand zijn tegen volle zon en is de andere weer wat gevoeliger voor tocht of wind. Planten die in kleine potjes staan, drogen snel uit, zeker de soorten met fijn blad.

Maar ook zeker niet alle planten vinden het fijn om kletsnat te worden; een optimale afwatering van de pot is dan ook de ultieme voorwaarde. Voor de meeste kamerplanten geldt dan ook dat ze zich het prettigst voelen onder een overkapping. De beschutting, het gematigde zonlicht en de gedoseerde watergift zorgen voor de ideale omstandigheden.

Langzaam wennen

Buiten zullen kamerplanten wat meer water verdampen, waardoor je wat vaker zult moeten gieten - bij warm weer zelfs elke dag. Verder hebben kamerplanten buiten geen bijzondere verzorging nodig. Net als binnen vragen ze om de paar weken kamerplantenmest die je kunt oplossen in het gietwater. Let op dat je een bewolkte dag uitkiest voor de verhuizing van je planten naar buiten. Nog beter is om ze de eerste dag een paar uur te laten wennen aan buiten. Voer de tijd buiten telkens wat op, zodat ze rustig kunnen acclimatiseren.

Let op dat je een bewolkte dag uitkiest voor de verhuizing van je planten naar buiten. (Foto: Sjoerd Eickmans, styling: Liza Wassenaar)

Bloeiende oase

Had je toch iets uitbundigers in gedachten, zoals een tropisch bloeiende Bougainville, een mooie oleander of een Mandevilla? Deze kuipplanten bloeien inderdaad eindeloos, en je kunt ze prima overhouden door ze te laten overwinteren in een lichte, koele slaapkamer, schuur of kas.

Er zijn ook bloeiende kamerplanten die het buiten gezellig kunnen maken. Denk maar aan de Kalanchoe, Bromelia en Calla. En de Strelitzia natuurlijk, die al prachtig is vanwege zijn exotische blad, maar pas echt de show steelt als zijn paradijselijke oranje bloemen verschijnen. Hij komt maar moeilijk in bloei, maar hoe ouder en groter hij wordt, des te groter de kans.

Tropische accessoires

Warme kleuren, tropische printjes en etnische motieven; combineer je groene jungle met de juiste accessoires en je vakantieparadijs aan huis is een feit. In de basis zorgen natuurlijke materialen als bamboe, rotan, riet, terracotta, hout, schelpen, grind en natuursteen voor de tropische look. Maar het begint dus bij die overdaad aan planten: je weet nu dat je ze toch weer terug naar binnen kunt verhuizen.