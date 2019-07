Barbara Natzijl en haar gezin zijn bijna ieder weekend in hun strandhuisje aan de Noordzeekust te vinden. Ze hebben een stacaravan opgeknapt tot een licht vakantiehuis en leven hier op het ritme van eb en vloed.

Natzijl begint de dag in haar strandhuisje in Noord-Holland vaak met een kop thee terwijl ze uitkijkt over zee. Vaak duikt ze 's ochtends al het water in. "Het is heerlijk om je dag zo te starten. Zwemmen kan eigenlijk met elk weertype. We houden van buitensporten, zoals golf- en kitesurfen en de kinderen vinden suppen leuk. Zodra het droog is, leven we buiten. Dan zijn we op het strand, in de duinen of op ons terras."

Barbara Natzijl met haar oudste dochter Fi. (Foto: Margriet Hoekstra, Barbara Natzijl)



In de weer met een witkwast



Natzijl deelt het strandhuisje met haar ouders die net als hun dochter praktisch zijn opgegroeid aan het strand. "Ik heb mooie herinneringen aan mijn jeugd, ik was altijd op het strand te vinden. Ik ben opgevoed met de gedachte: het is altijd strandweer. De zilte zeelucht zit in mijn bloed. Met 30 graden is het hier heerlijk, maar als het onweert, is het ook prachtig."

“De zilte zeelucht zit in mijn bloed” Barbara Natzijl

De basis van het strandhuisje is een oude stacaravan van 30 vierkante meter, die Natzijl met haar familie heeft opgeknapt. De binnenkant is oorspronkelijk bruin met een klein keukentje en een dinette, een tafel waar je ook een bed van kunt maken. "Ik werk als content creator in de interieurbranche, dus mijn handen jeukten toen ik het gedateerde interieur zag. We hebben alles wit geschilderd, inclusief de keuken, zodat het huisje veel lichter lijkt. Het is een wereld van verschil."

De tafel is op wielen gezet en geplaatst in de lengte van het huisje. Het tafelblad is aan één kant wat dieper, zodat de tafel deels over de vaste bank geschoven kan worden. Zo heeft de familie nog meer loopruimte in hun huis op wielen. Onder de banken zitten uitschuifbare lades. Het is een idee van Natzijl, dat haar vader heeft uitgevoerd. "Iedereen heeft z'n eigen lade voor wat extra opbergruimte. De kinderen bewaren er speelgoed en boeken in."

Het uitzicht van Barbara Natzijl op het strand. (Foto: Margriet Hoekstra, Barbara Natzijl)



Douchen in de buitenlucht



Achter het strandhuisje staat een pipowagen, waar Natzijl met haar man en twee kinderen slaapt. Haar ouders slapen in een tweepersoonsbed in het huisje. "We hebben een extra breed stapelbed waarin vier personen passen. De kinderen slapen boven en wij beneden. In de pipowagen staat ook een grote kast voor onze kleding. De douche en het toilet zitten buiten in een open hokje. Douchen doen we altijd in de buitenlucht. In mijn jeugd hadden we alleen koud water, maar tegenwoordig hebben we een geiser die het water verwarmt."

Sinds een tijdje heeft het strandhuisje zonnepanelen, zodat er beperkt elektriciteit beschikbaar is. "Het is vooral handig om onze telefoons op te laden, maar als we hier zijn, raken we die vaak dagen niet aan. We leven hier een offline leven. We lezen of lopen hard door de duinen. We maken spullen van dingen die we op het strand vinden: kettingen van schelpen en schilderijtjes van scheermesjes. Er is één schelpsoort die we verzamelen: nonnetjes in geel en roze. Die gaan allemaal in een grote pot."

Bij de wastafel buiten doen Barbara Natzijl en haar familie soms de afwas en poetsen ze hun tanden. De vuile vaat zetten ze vaak buiten, dan hebben ze er binnen geen last van. Daarnaast zit de buitendouche. (Foto: Margriet Hoekstra, Barbara Natzijl)

Elke dag vakantie



Het strandhuisje van Natzijl en haar familie zit 1 kilometer van de strandopgang. Vooraf een beetje nadenken over de boodschappen is dus handig. Het liefst lopen ze met laag water naar het dorp, over het harde zand. "We houden de getijden goed in de gaten, maar je komt vanzelf in het ritme van eb en vloed als je de hele dag zicht hebt op zee. Als we veel bagage hebben, laten we dat soms met een pick-up bezorgen. De dagelijkse boodschappen gooien we meestal in een grote rugzak."

“Het is hier elke dag vakantie” Barbara Natzijl

Het strandhuisje heeft geen vaatwasser, wel een koelkastje op gas. "We hebben zelfs geen koffiezetapparaat. We drinken filterkoffie uit een percolator. We eten graag gezond en lekker en koken hier complete maaltijden. Dat gaat prima op ons gasstel met vier pitten. Onze familie en vrienden zijn ook graag hier en schuiven regelmatig aan voor een borrel."

"Het leven op het strand is anders dan thuis", gaat ze verder. "Hier ligt geen stapel was op ons te wachten. We wassen af met de hand en vegen het zand uit het huisje, maar veel meer hoeven we niet schoon te maken. Als ik het strand oploop, vergeet ik alle deadlines en ons sociale leven thuis. Dan bestaat de rest van de wereld even niet meer en genieten we van het buitenleven. Het is hier elke dag vakantie."