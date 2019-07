Wat er dit jaar in de slaapkamer gebeurt? Daar weten vtwonen stylisten Marianne Luning en Liza Wassenaar alles van. Dit zijn de slaapkamertrends.

Trend 1: Hotelchic

Marianne: "De slaapkamer van dit najaar is een uitnodigende rustplek, waarin je niet alleen slaapt, maar ook ontspannen wat leest, luiert of zelfs baddert. Eigenlijk zijn het comfortabele nestjes die er ook heel mooi uitzien. Als de ruimte het ook maar even toelaat, mag er een kamerscherm in, voor een walk-incloset of een bad in de slaapkamer. Hotelchic aan huis!"

Trend 2: Laag over laag

Marianne: "Het dekbed krijgt versterking van een hoeslaken én een laken dat gezien mag worden, een mooie plaid én lekker veel donzen kussens. Laag over laag is de trend."

Trend 3: Hemels

Liza: "De laag-over-laagtrend gaat verder dan wat óp bed ligt. Ook erboven is nog een laag. Het hemelbed maakt een comeback, zodat daar mooie doeken overheen gedrapeerd kunnen worden. Ook de klamboe is een eyecatcher in 2019."

"Het hemelbed maakt een comeback." (Afbeelding: Fotografie Alexander van Berge, styling Liza Wassenaar)

Trend 4: ton sur ton

Marianne: "Kleuren die warmte en rust uitstralen: vergrijsde groenen en blauwen, maar ook terra, nude, oker en zand.' Liza: 'En veel bruinen. Niet alleen voor het beddengoed trouwens, ook voor de vloer, de wanden én de gordijnen." Marianne vult aan: "Precies. Allemaal in een palet van ton sur ton met hier en daar een tegenkleur als bite."

Trend 5: Vloerbedekking

Liza: "Een kleed in de slaapkamer - deels onder je bed, deels ervoor - of zelfs vloerbedekking; iets aaibaars op de vloer dus. Lekker zacht, maar niet per se hoogpolig."

Trend 6: Tastbaar dessin

Marianne: "Zo min mogelijk prikkels in de vorm van dessins, maar dan wel weer een tastbaar werkje in het behang of de gordijnen. Denk aan behang met een fluwelen opdruk." Liza gaat door: "En grove linnens, voor zowel dekbedovertrek als gordijnen. Als die laatste te veel licht doorlaten, worden ze gecombineerd met iets verduisterends."

Trend 7: Mix & match boxspring

Liza: "Jawel, ook de boxspring is in. En dan niet meer van dat zware, maar de 2.0-versie. Een ranke uitvoering waarbij je zelf de poten, kleur en het headboard kiest."

"Een ranke boxspring is in." (Afbeelding: Fotografie Sjoerd Eickmans, Styling Danielle Verheul en Kim van Rossenberg)