De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel huisdiereigenaren een knoop door moeten hakken. Gaat de hond of kat mee op reis, of moet er een onderkomen worden geregeld? NU.nl zet een aantal tips op een rij.

Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren, een initiatief van onder meer het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Dierenbescherming, geeft op de website advies over vakanties en huisdieren. Of een beest nou meegaat of wordt achtergelaten, baasjes doen er goed aan om uit te zoeken welke verantwoordelijkheden er aan hun keuzes vastzitten.

Pensions kunnen volgeboekt raken

Als een oppas aan huis geen optie is in vakantietijd, zijn er in Nederland ook tal van plekken waar honden, katten, fretten en konijnen kunnen worden verzorgd door professionals. Dat kan een eenvoudige en vriendelijke opvang zijn, maar ook een luxe hotel met aparte kamers. Bij dierenhotel Marijke in het Utrechtse Kamerik is het voor hondeneigenaren zelfs mogelijk om hun dieren via webcams live te kunnen volgen.

Let er wel altijd op of pensions een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Dit houdt in dat een beheerder speciaal is opgeleid om honden en katten te houden. Het bewijs is sinds 2014 wettelijk verplicht voor iedereen die bedrijfsmatig met honden en katten werkt.

Hou daarnaast rekening met het feit dat pensions volgeboekt kunnen raken, en dat er kan worden gevraagd naar een bewijs van ontvlooien en ontwormen. Verder worden reptielen niet graag uit hun vertrouwde omgeving gehaald, dus die kunnen het best thuis door een oppas verzorgd worden.

Voordat een dier mee gaat op vakantie, zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. (Foto: Bruno Press)

Huisdieren mee op reis

Gaat de hond of kat mee op vakantie, vergeet dan niet om om een verblijfplaats te vinden die huisdieren toestaat. Bedenk ook of een bestemming niet te warm of te ver is. Gaat een dier mee in de auto, zorg dan voor genoeg comfort, water en stoppauzes. Reist het beest mee met het vliegtuig, zoek dan goed uit welke regels de luchtvaartmaatschappij hanteert, zoals de afmetingen van een kennel. Dieren met een platte snuit, zoals boxers en pekinezen, mogen meestal niet in het ruim worden vervoerd vanwege mogelijke ademhalingsproblemen door warmte en stress.

Wie de grens overgaat, dient verder een Europees dierenpaspoort voor zijn of haar huisdier te hebben, verkrijgbaar bij de dierenarts. Daarnaast is het verstandig om te controleren welke regels er rondom huisdieren gelden, want die kunnen per land verschillen. Zo staat Frankrijk kruisingen van boerboels en rottweilers niet toe en geldt er in het Oostenrijkse openbaar vervoer een aanlijn- en muilkorfplicht.

Denk aan vaccinaties

Vergeet intussen niet om aan vaccinaties te denken. Niet alleen honden, maar ook katten en fretten dienen injecties tegen hondsdolheid te krijgen, minimaal 21 dagen voor vertrek. Andere inentingen zijn niet verplicht, maar kunnen wel verstandig zijn in verband met hartwormziekte en leishmaniose (rond de Middellandse Zee).

Als laatst blijft het altijd belangrijk om te controleren of het dier zich prettig voelt in de nieuwe omgeving. Hou bijvoorbeeld in de gaten of hij genoeg drinkt en probeer voor het vertrouwde voer van thuis te zorgen.