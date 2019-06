Die relaxte, zomerse sfeer aan zee doet iedereen goed. Zit vakantie er nu niet in of is de kust te ver weg? Zo creëer je het strandgevoel thuis.

Kleuren van de kust

De kust kenmerkt zich door lichte, natuurlijke kleuren. De verschillende tinten van het zand, de duinen, de witte houten strandhuisjes… Met die tonen creëer je de basis van de strandlook. Combineer met een accentkleur als zeeblauw en voilà! Niet zo van het blauw? Ook rood en geel zijn lekker zomers – de kleuren van de ondergaande zon – en passen daardoor prima bij dit palet.

'Combineer met een accentkleur als zeeblauw.' (Foto: styling Cleo Scheulderman, fotografie Jeroen van der Spek)

Keep it cool

Shutters zijn ideaal om de lichtinval goed te regelen én zorgen ervoor dat de inkijk naar binnen wordt beperkt. De houten variant past perfect bij de strandlook, zowel binnen- als buitenshuis. Gordijnen van linnen of ongebleekt katoen doen het ook goed in een strandinterieur: ze hebben een mooie natuurlijke uitstraling en laten toch nog voldoende daglicht binnen.

Natuurlijke materialen

Qua materiaalkeuze geldt: ga voor natuurlijk. ’s Zomers hebben we behoefte aan koele, luchtige stoffen. Kies voor katoenen kussens en plaids – deze blijven lekker koel en gaan niet klam aanvoelen. Meubels van verweerd hout geven een robuuste, sfeervolle touch. Laat ze in hun oorspronkelijke staat, compleet met afgebladderde verf, om het geheel wat steviger en stoerder te maken. Of voorzie ze van een lik witte verf voor een romantische uitstraling. Ook leuk: door een stuk muur te behangen met sloophoutprint, waan je je écht in een strandtent of huisje aan de kust.

Een zonnig decor

Manden van riet en rotan brengen van nature een zonnige sfeer met zich mee. Qua verlichting versterken lantaarns en windlichten het strandgevoel. Style je interieur verder met zomerse voorwerpen: gevonden schelpen onder een stolp en drijfhout ter decoratie. Om de relaxte sfeer in huis af te maken, kun je geurstokjes neerzetten in een zomerse geur.

'Riet en rotan brengen van nature een zonnige sfeer met zich mee'. (Foto: styling Anke Helmich, fotografie Sanne Tulp)

Geniet van de zomer

Het strandgevoel is niet compleet zonder de nodige buitenlucht. Maak het je buiten comfortabel met stoere palletbanken of tuinmeubels van steigerhout. Liefst met stevige kussens van – wel zo relaxed - een materiaal dat gewoon buiten kan blijven liggen. Ook mooi in deze sfeer: bamboe in combinatie met veel wit. Steek een parasol in de grond of hang een (zeil)doek op voor de nodige schaduw. En vergeet vooral ook de vuurkorf niet, om zo lang mogelijk buiten te kunnen vertoeven.