Ramen en deuren gaan wagenwijd open met het warme weer, maar daarmee kunnen ook ongewenste gasten binnenkomen. NU.nl spreekt twee experts over tips en fabeltjes rondom muggen in de slaapkamer.

Tips om muggen buiten je slaapkamer te houden Plaats een hor in je slaapkamerraam

Leeg waterbakjes in je tuin eens in de twee weken

Zoek de bron op van de muggenoverlast. Dit kan bijvoorbeeld een lekkage onder de vloer zijn

Bioloog Arnold van Vliet doet voor de Universiteit van Wageningen onderzoek naar muggen in Nederland en bedacht in 2014 de muggenradar, waarop Nederlanders kunnen aangeven of ze in hun buurt wel of juist geen overlast van de insecten hebben. Momenteel vertroebelt dat beeld enigszins door een ander diertje, legt hij Van Vliet. "Veel mensen denken muggenbulten te hebben, maar in werkelijkheid is dat uitslag van de eikenprocessierups. De schaal waarop die momenteel overlast veroorzaakt, is ongekend."

De hoeveelheid muggen in ons land neemt intussen ook toe vanwege het warmere weer, weet Van Vliet. "Klimaatverandering is een zorgwekkende ontwikkeling. Collega’s in het entomologie-laboratorium hebben het westnijlvirus onder beschermde omstandigheden, en daar is aangetoond dat de kans op overdracht toeneemt bij hogere temperaturen. Gelukkig is het virus in ons land nog niet gesignaleerd, maar vorig jaar was er in Zuid-Europa een enorme uitbraak. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden."

“Je ziet muggen nu vooral bij sloten en stilstaande plassen. Het echte seizoen moet waarschijnlijk nog komen” John Zuurhout, Accuraat Plaagdierenbestrijding

Tips om muggen op afstand te houden zijn dus welkom. "Het allerbelangrijkste is om waterbakjes in de tuin eens in de twee weken te legen", vertelt Van Vliet. "Normaal gesproken doet een muggenei er vier weken over om volwassen te worden, maar met de hogere temperaturen gaat dat sneller."

John Zuurhout van Accuraat Plaagdierenbestrijding zegt tot nu toe weinig meldingen van muggenoverlast te hebben gekregen. "Je ziet ze nu vooral bij sloten en stilstaande plassen. Het heeft de afgelopen weken wel een paar keer geregend, maar dat droogt ook weer op. Het echte seizoen moet waarschijnlijk nog komen."

Een voorbeeld van muggenbulten, die soms verraderlijk veel kunnen lijken op de uitslag die processierupsen momenteel veroorzaakt. (Bron: BrunoPress)

'Voorkomen is beter dan bestrijden'

Qua bestrijding sluit ook Zuurhout zich aan bij het advies van Van Vliet. "Voorkomen is sowieso beter dan bestrijden. Wij zijn daar heel actief in, ook omdat de regels rondom bestrijding steeds strenger worden. Zorg dus dat muggen je huis niet in kunnen komen. Horren zijn wat dat betreft de beste optie."

"Zoek naar de bron, want alles heeft een oorzaak", vertelt Zuurhout. "Ik heb bij veel mensen gezien dat muggenoverlast te maken heeft met water onder de vloer, bijvoorbeeld door een lekkage. Het water waar muggen zich in voortplanten moet wel minimaal 15 graden zijn, dus bij alleen grondwater zal het niet gebeuren."

In een doorsnee tuin kunnen muggeneieren zich op verschillende plekken ontwikkelen. "De huissteekmug, waar de meeste mensen door gebeten worden, heeft een kunstmatige broedplaats nodig", vertelt Van Vliet. "Denk aan pondjes, of openstaande regentonnen. De dichtheid aan muggenlarven kan daar oplopen tot wel honderden per liter."

Zuurhout vertelt intussen dat stilstaande vijvers in tuinen niet altijd direct een probleem hoeven te zijn. "Vaak zwemmen daar vissen of andere dieren in; natuurlijke vijanden. Die eten de larven of eitjes, dus dan is het probleem ook weg."

De Universiteit van Wageningen maakte een tekening met plekken waar muggen zich kunnen voortplanten. Via Muggenradar kunnen Nederlanders aangeven of wel of juist geen overlast hebben van de steekinsecten. (Bron: Wageningen University & Research)

Lang niet alle adviezen hebben aantoonbaar resultaat

Voor het weghouden van muggen circuleren uiteenlopende trucs en middeltjes. Zo zou ultrasoon geluid, dat via een speciale app kan worden geproduceerd, de beesten op afstand houden. En een citroenkaarsje zou verschil kunnen maken, of het licht uitlaten. Zowel Zuurhout als Van Vliet trekt die adviezen in twijfel. "Ze komen op warmte af, en de koolstofdioxide die je uitademt", vertelt Zuurhout. "Als je slaapt met het raam open, is het snel raak."

"Ook lichaamsgeur speelt mee", vertelt Van Vliet. "De een kan meer worden gestoken dan de ander. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de bacteriesamenstelling van je huid. Die is moeilijk te beïnvloeden, eigenlijk helemaal niet."

"Je kunt het best naar de bron zoeken, of dat nou een kruipruimte is of een waterton", besluit Zuurhout. "Dan hoef je muggen maar één keer te bestrijden. En als je een hor plaatst, voorkom je eigenlijk al 90 procent van het probleem."