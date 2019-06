Zomer in het land betekent barbecueën met de buren, kinderen die niet naar school hoeven, sportwedstrijden op televisie en buiten licht tot 23.00 uur. Kortom: lawaai. Dit kun je doen tegen overlast.

Burengerucht is strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), en dus kunnen mensen die serieuze hinder ondervinden van burenlawaai de hulp van de politie inroepen. Dat zet de verhoudingen wel op scherp, want bij lekker weer, lang daglicht en vrije dagen horen geluiden die je in de winter niet hoort.

In het huis naast haar, vertelt Merel (niet haar echte naam, want er is al spanning genoeg met de buren), wonen aardige, maar heel luidruchtige mensen.

"Ze telefoneren met luide stem in de tuin. Het buurkind mag om 7.00 uur al buitenspelen, oftewel: luid roepen en schreeuwen in de tuin tot 00.00 uur. Ze roken als ketters, en ook nog zware shag en dat doen ze in de deuropening zodat de rook bij ons in de slaapkamer naar binnen waait. In de zomer kunnen we de ramen dus nooit open hebben."

“De buren roken als ketters en laten hondenpoep liggen” Merel

En dan is er de hond, vertelt Merel. "Ze laten hem niet vaak genoeg uit en gooien 'm in de tuin, waar hij heel lang loopt te piepen. De hondenpoep laten ze lang liggen en het stinkt dus heel vaak naar poep, zo erg dat we dit ook in onze slaapkamers kunnen ruiken."

"Jammer. Het zijn namelijk wel aardige mensen. We hebben het al een paar keer gezegd, maar dat gaat dan maar een week goed."

Burenlawaai lastig te handhaven

Burenlawaai staat op nummer twee van grootste veroorzakers van geluidshinder in de woonomgeving, onderzocht het RIVM. Op nummer één staat wegverkeer. Dat burenlawaai, staat in het rapport, is lastig met beleidsmaatregelen aan te pakken.

Maar liefst 38 procent van de Nederlandse bevolking is enigszins gehinderd door buitenactiviteiten van de buren. Daarbij geeft 8,2 procent aan dat deze hinder ernstig is. Dat is niets nieuws: die geluidshinder door buren is in de afgelopen twintig jaar op een gelijk niveau gebleven.

Het Juridisch Loket tipt om altijd eerst in gesprek met de buren te gaan. Misschien weten zij niet dat ze overlast veroorzaken, en is het een kleine moeite wat zachter te doen.

Lukt het niet om er samen uit te komen? Zo speel je volgens de regels, volgens Het Juridisch Loket Met bewijzen sta je sterker, en dus is het slim een logboek bij te houden waarin je beschrijft wat de overlast precies is en wanneer die plaatsvond.

Zorg dat je de regels kent. Voor flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen zijn vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Daarin staan soms bepalingen over geluidsoverlast.

Sommige wijken hebben toezichthouders, conciërges, stadswachten, huismeesters of buurtvaders. Meld de burenoverlast bij een van hen, zodat de meldingen van alle bewoners of buurtgenoten gebundeld worden.

Neem contact op met je gemeente en vraag naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Een buurtbemiddelaar is speciaal opgeleid om te bemiddelen bij problemen tussen buren, zoals geluidsoverlast.

In veel gemeenten is een meldpunt overlast. Na de melding kan een rapporteur langskomen om de situatie te bekijken.

Wordt de openbare orde verstoord? Dan kan de wijkagent optreden.

Tuinen vol onkruid en barbecues

Fica Djohani is de oprichter van Nationale Hulplijn Woonoverlast en bemiddelt bij overlast door de buren in Rotterdam.

In de zomer gaan de ramen open, speelt het leven zich buiten af en groeien de tuinen razendsnel de lucht in, en dat zorgt voor irritaties en verzoekjes aan de hulplijn.

"In de zomer krijgen we meldingen van mensen die last hebben van de onverzorgde tuinen van de buren en het onkruid dat in hun verzorgde tuintjes waait. Ook over vuurkorven en barbecues krijgen we regelmatig klachten."

Mensen bellen over muziek, luidruchtige kinderen, slaande deuren, rollende scooters, kraaiende hanen in de stad, en soms lopen ruzies zo hoog op dat er een buurtbemiddelaar aan te pas moet komen, zegt Djohani. Die kan zorgen voor een creatieve oplossing waar de ruziënde buren nog niet aan hebben gedacht.

'Trekkers, krijsende schapen en aggregaten'

Naar een klein dorp verhuizen om maar van die hinderlijke, lawaaiige buren af te zijn? Op het platteland kunnen ze er ook wat van, zegt Ester Wiemer uit Zwaagdijk.

"Wij dachten de rust van een dorp op te zoeken, maar elke ochtend denderen de trekkers vanaf 6.00 uur over de weg, en dat gaat de hele dag door. Er staan krijsende schapen in de achtertuin, er zijn continu vliegen waardoor barbecueën hier niet kan, vanaf 7.00 uur beginnen de ganzen verjagende knallen, ook in het weekend, en er staan nachtenlang aggregaten aan om door te kunnen sproeien op het land achter ons."

In de zomer extra tolerant zijn tegen elkaar en overlast maar door de vingers zien hoeft niet, zegt Djohani. "Ons advies is nooit: accepteer het maar, want het is zomer. Iedereen wil fijn kunnen wonen, en de meest duurzame oplossing is altijd gewoon een gesprek met elkaar te voeren. Dat kan met een buurtbemiddelaar."