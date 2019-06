Met een zomerse week in aantocht, kan de barbecue weer aan. NU.nl vroeg twee kenners en liefhebbers naar hun beste barbecuetips. Waar moet je op letten voor een geslaagde én veilige barbecue bij jou thuis?

De tijd dat we op de barbecue alleen hamburgers en speklappen bereidden, is voorbij. Bastiaan Schlosser, uitgever van barbecuemagazine Fire&Food, pleit voor minder huzarensalades en meer kwalitatieve gerechten van de barbecue.

Schlosser: "Je ziet dat mensen zich steeds meer verdiepen in wat er allemaal mogelijk is op een barbecue. Er wordt steeds vaker gewerkt met vis en groentes. Wist je dat je desserts ook heel goed op de barbecue kunt klaarmaken? Gegrilde ananas of een gegrilde aardbei met gesmolten chocola smaakt superlekker."

“Gegrilde ananas of een gegrilde aardbei met gesmolten chocola van de barbecue smaakt superlekker” Bastiaan Schlosser, uitgever barbecuemagazine Fire&Food

Dat je mooie smaken kunt creëren, weet Schlosser als geen ander. "Er valt weleens een druppeltje vet op de kolen of briketten, waardoor er een rookwolkje ontstaat. Zo krijgt alles wat op de barbecue ligt een unieke smaak. Dat lukt je niet in je keuken. Er komen grillstreepjes op het vlees, de vis en de groenten, waardoor de producten er nog smakelijker uitzien. Door het grillen op cederhouten plankjes kun je heel speciale houtgerookte smaken creëren."

Barbecuetips Zet je barbecue op een stabiele ondergrond.

Wees geduldig en laat je barbecue goed op temperatuur komen. Reken vijftien minuten voor een gasbarbecue en dertig minuten voor een barbecue met houtskool of briketten.

Werk met kookzones, zodat je eten niet verbrandt.

Een kernthermometer is onmisbaar. Zo weet je zeker dat je eten goed op temperatuur is.

Een brikettenstarter voorkomt frustraties en zorgt ervoor dat je je barbecue gemakkelijk kunt aansteken.

Gebruik geen aanmaakolie, spiritus of andere brandbare vloeistoffen.

Zorg voor een lange barbecuetang. Met een korte tang zit je elke keer met je handen boven de hete kolen of briketten.

Haal je vlees en vis pas uit de koelkast als je ermee gaat werken.

Barbecueën als lifestyle

Dé van de Riet van Stichting Vlees.nl signaleert ook dat barbecueën er steeds professioneler aan toegaat. "Er is een subcultuur ontstaan. Denk: mannen met leren schorten en baarden, die er echt verstand van hebben en de trends zetten. Ze durven meer en experimenteren met grotere stukken vlees, zoals picanha, buikspek en flat iron steaks. Dit vlees wordt veel bereid op een gesloten keramische barbecue, ofwel een barbecue in eivorm. Zo creëer je als het ware een heteluchtoven."

In landen zoals Australië en Zuid-Afrika is het een gewoonte om buiten te koken met familie en vrienden. Van de Riet: "Het Nederlandse klimaat laat dat helaas niet toe, maar toch is barbecueën hier ook ontzettend populair. Nederland staat in de top tien van landen waar barbecueën het populairst is. Je ziet dat de barbecue tegenwoordig steeds vaker wordt omgebouwd tot een buitenkeuken onder een afdak of veranda. Dus weer of geen weer; zo kun je het hele jaar door grillen."

"De ontstane subcultuur durft meer en experimenteert met grotere stukken vlees, zoals picanha, buikspek en flat iron steaks. (Foto: Fire&Food)

Werk met kookzones

Een barbecue is een sociale happening en staat symbool voor gezelligheid. Om er een geslaagde en smakelijke avond van te maken, moet je een beetje geduld hebben, aldus Van de Riet. "Een barbecue heeft tijd nodig om warm te worden. Mensen zijn soms te ongeduldig en leggen het eten te snel op het rooster of de plaat. Voor een gasbarbecue moet je ongeveer vijftien minuten opwarmtijd rekenen en voor houtskool of briketten geldt dat je minstens een half uur moet wachten."

Schlosser tipt om te werken met kookzones. "Als je je barbecue vult met kolen of briketten, bedek dan niet de hele bodem. Leg wat brandstof links en rechts en hou het midden leeg. Daar kun je eventueel een bakje neerzetten om het vet op te vangen. Je vlees, vis en groentes kun je boven de kolen of briketten garen. Als het te hard gaat, leg je de producten in het midden, zodat ze niet verbranden."

Safety first, je hebt tenslotte met een gloeiendheet apparaat te maken. Schlosser: "Het is natuurlijk het mooiste als je de barbecue op tegels kunt zetten. Zorg in ieder geval voor een stabiele ondergrond, zodat de barbecue niet kan omvallen. Laat de fles met aanmaakolie of spiritus thuis, dat is levensgevaarlijk en wil je niet gebruiken bij iets waar je van eet. Zeg tegen kinderen dat de barbecue heet is en leg de hete deksel nooit op de grond."

De indirecte en directe manier van vlees grillen op een barbecue met briketten of kolen. (Afbeelding: Fire&Food)

Schoonmaken hoort er ook bij

Een barbecue op gas wordt steeds populairder en heeft als voordeel dat je relatief snel van start kunt gaan. Schlosser: "Ben je klaar, dan zet je de branders op de hoogste stand en haal je er een borstel overheen. Vergeet niet om de opvangbak onder in de gasbarbecue regelmatig te legen en schoon te maken. Daar zit vaak wat verbrand eten en vet in. Als je dat niet bijhoudt, vliegt het in de fik."

Door een barbecue op houtskool of briketten heel heet te laten worden, brand je het rooster vanzelf schoon. "Gebruik daarna een borstel en je rooster is klaar voor een nieuwe barbecue. De volgende dag kun je de verbrande houtskool eruit halen", zegt Schlosser. "Heb je geen borstel bij de hand? Ik heb het nooit geprobeerd, maar heb weleens gehoord dat een halve ui ook voldoet!"