Daglicht heeft een positieve uitwerking op je humeur, je gezondheid én je productiviteit. Reden te meer dus, om er extra van te profiteren nu het buiten weer lekker lang licht is. Vijf tips van vtwonen voor raambekleding die daglicht binnenlaat, maar toch je privacy garandeert.

Shutters

Met shutters combineer je daglicht, privacy én een luxe uitstraling. Ze kunnen zowel binnen- als buitenshuis toegepast worden en zorgen voor een knusse sfeer en mooie lichtinval. Om zonlicht te weren, hoeven ze niet helemaal gesloten te worden, waardoor je kunt blijven genieten van daglicht in huis.

Shutters sluiten naadloos aan in een klassiek of landelijk interieur en geven juist een mooi zacht randje aan een industriële sfeer.

Ook handig: Door de horizontale latjes omhoog te draaien, belemmer je de inkijk van buiten naar binnen.

Inbetween gordijnen

De naam zegt het al: deze gordijnen zitten qua dikte tussen overgordijnen en vitrage in. Bij inbetweens worden de draden minder dicht op elkaar geweven, waardoor het licht er mooi gefilterd doorheen valt. Daarnaast verminderen ze de inkijk van buiten naar binnen: overdag bijna volledig en als het buiten donker is en binnen licht brandt, zie je vanaf de buitenkant alleen schimmen. De plooi bepaalt de doorlatendheid: hoe meer stof er wordt gebruikt voor plooien, hoe minder zicht en licht het gordijn doorlaat.

Tip Inbetween gordijnen in een lichte stof schijnen minder door dan inbetweens in een donkere stof.

Jaloezieën

Lichte kleuren weerkaatsen licht en laten de ruimte daardoor lichter lijken. Witte jaloezieën vangen het daglicht van buiten en weerkaatsen het je woonkamer in. Wil je een beetje privacy of de televisie goed kunnen zien, draai de lamellen dan een beetje dicht. Ook dan laten jaloezieën nog genoeg daglicht binnen. Ga voor een strakke look voor kunststofjaloezieën in dezelfde kleur als de muur. Wil je juist wat meer warmte in huis brengen, ga dan voor de houten variant.

Multifunctionele plisségordijnen

Met plisségordijnen kun je je raam op de gewenste hoogte bedekken door het handige top-down- of bottom-upmechanisme. Wil je veel daglicht maar toch ook privacy, bedek dan alleen het onderste deel van je raam. Zo heb je nog wel veel daglicht in huis.

Mogen de gordijnen open, maar wil je wel de felle zonnestralen filteren? Verschuif het plisségordijn dan zo dat het precies de zon breekt. Deze strakke oplossing matcht goed met een modern interieur.

Transparante rolgordijnen

De dunne stof van transparante rolgordijnen is lichtdoorlatend, maar zorgt er tegelijk voor dat de inkijk beperkt wordt tot contouren. Zo blijft er samenhang tussen binnen en buiten. De mate van lichtinval kun je zelf bepalen: rolgordijnen zijn in verschillende transparanties te verkrijgen, van zeer doorzichtig tot bijna ondoorzichtig. Ook zijn ze er in allerlei kleuren en materialen. Een lichte linnen stof zorgt voor een zachte uitstraling en diffuus lichtinval.