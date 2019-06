Voor de maandelijkse reeks Woonwalhalla's neemt NU.nl een kijkje in de bijzonderste kamers, tuinen, kelders en zolders. Deze keer bezoeken we Gerard en Henny Visker in het Noord-Brabantse Haarsteeg. Alles in hun huis ademt liefde voor treinen.

"Ik ben er al van jongs af aan mee bezig", vertelt de zestigjarige Gerard over zijn uit de kluiten gewassen passie. "Als we op een onbekende plek zijn, kijk ik altijd even rond in het station. Dat trekt ons elke keer weer; kleine details vinden die net even anders zijn."

Er wordt intussen koffie op tafel gezet, geserveerd in witte kopjes waar 'Mitropa' op te lezen is. "Dat was de restauratie-exploitant van treinen in het DDR-tijdperk", vertelt Gerard. "Die treinen reden onder meer van Hoek van Holland naar Zwitserland. Dit servies kwam ik op een beurs tegen. We gebruiken het nu dagelijks."

Treinen zijn overal in huis terug te vinden. Zelfs een toiletbezoek doet denken aan een ritje over het spoor. De zithoek in de opkamer is ingericht als coupé, inclusief originele zittingen en bagagerekken. "Dit komt uit de 'hondekop'", zegt Gerard terwijl hij naar een tweezitter wijst. "Dat was een van de eerste passagierstreinen, uit de jaren vijftig."

Gerard en Henny Visker gebruiken originele treinstoelen als zithoek.

Achtertuin vol verzamelobjecten

Een van de grootste blikvangers in het huis van de Viskers is de achtertuin. Daar loopt een groot modelspoor waar verschillende treinen overheen kunnen rijden. Via een speciale app kunnen ze los van elkaar aangestuurd worden.

Uiteenlopende verzamelobjecten in de tuin maken het plaatje verder af; van waarschuwingsborden tot een nog werkende stationsklok, en van wissellampen tot oude bestemmingsborden, die vroeger aan de zijkant van een trein werden gehangen.

"De kleinkinderen van de buren sluipen af en toe de tuin in", vertelt Henny. "Dan zetten ze de overwegbel aan en rennen ze hard weg. Even later komen ze weer terug om hem uit te zetten. Dat moet allemaal kunnen, toch? Klachten krijgen we nooit. Als we buiten bezig zijn, komen buren vaak zelf ook even kijken."

"Sommige mensen kleden hun tuin ook nog aan met huisjes", vertelt Gerard, terwijl hij naast zijn grote modelspoor staat. "Maar dat vinden wij niet mooi. We willen ook gewoon dat het een tuin is. Wel scheelt het veel dat we het allebei leuk vinden. Ik kom ook bij hobbyisten waar dit allemaal niet zou mogen. Toen ik zelf klein was, moest alles na een paar dagen weer worden opgeruimd. Nu hebben we de ruimte om alles mooi te laten staan."

Op de originele doos van de modeltrein is nog de oorspronkelijke Duitse kleur te zien.

Zelf modeltreinen bewerken

Dat geldt ook voor de eerste verdieping, waar regelmatig wordt gebouwd en geknutseld. Eens in de twee weken komen Henny en Gerard samen met zeven andere hobbyisten, om modeltreinen te bewerken en zelf decorstukken te bouwen. Onder de naam 'Perron 9' trekken zij met hun eigen modelsporen langs beurzen in binnen- en buitenland.

"We rijden met het Duitse merk LGB", vertelt Gerard. "Alles daarvan is Duits of Zwitsers georiënteerd, maar wij wilden het originele NS-uiterlijk hebben. Dus haalden we de modellen uit elkaar en brachten we ze naar een autospuiter. Daarna hebben we ze laten bestickeren, binnenverlichting aangebracht en poppetjes erin gezet. Nu rijden er drie NS-wagons die echt uniek zijn."

Drie jaar werken aan miniatuurversie station Valkenburg

Het grootste pronkstuk is een miniatuurversie van station Valkenburg, gemaakt uit drie delen die samen bijna 2 meter in beslag nemen. "Het oudste station van Nederland, en het enige dat van mergel gemaakt is", vertelt Gerard. "We zijn er twee keer geweest om alles aan de buitenkant op te meten. De tweede keer kregen we meteen de sleutel mee, zodat we aan de slag konden voordat het station geopend was. In totaal zijn we drie jaar bezig geweest om het hele model goed te krijgen."

Thuis is het station deels opgeborgen, maar op beurzen wordt het aangekleed met verschillende scènes en sporen om treinen met wagons overheen te laten rijden. Voor de oplettende kijkers is er nog een droste-effect te vinden. Binnen in het station, op de bovenverdieping, staan een paar poppetjes rondom een piepklein spoortje, waar de kleinste modeltrein ter wereld overheen rijdt.

Geld verdient Perron 9 niet met de evenementen. "Het is vooral leuk om er samen mee bezig te zijn en de hobby te promoten", vertelt Henny. "We zetten nooit hekken om onze modelsporen heen. De tafels die we gebruiken, zijn ook bewust lager gemaakt, zodat kinderen het goed kunnen zien. Daar doe je het ook een beetje voor. Het is voor groot en klein."

De Viskers en hun hobbygroep bouwden station Valkenburg tot in het kleinste detail na.