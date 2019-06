NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Bloemen in huis zorgen voor minder stress"

Oordeel: aannemelijk

Een boeketje bloemen in huis halen zou er volgens de Vlaamse Flair en Jani TV voor kunnen zorgen dat je minder stress ervaart. Dit zou blijken uit onderzoek van de American Society for Horticulture Science. Maar zijn bloemen echt positief voor de psychische gezondheid?

Waar komt het vandaan?

Het bericht van Flair was gebaseerd op een artikel van het Engelstalige Hello Giggles. Dit artikel was ook gebaseerd op een ander stuk en de uiteindelijke bron was een artikel van Apartment Therapy van 19 mei 2019. Hierin staat dat uit onderzoek zou blijken dat bloemen en planten pijn kunnen verlichten en angst kunnen verminderen. Het onderzoek waar deze uitspraken op zijn gebaseerd is al in 2008 gepubliceerd.

Wat is er onderzocht?

De onderzoekers van de American Society for Horticulture Science wilden weten of kamerplanten een positief effect hebben op het welbevinden van ziekenhuispatiënten. Om hier achter te komen bestudeerden ze negentig mensen die in het ziekenhuis herstelden van een blindedarmoperatie.

De helft van de patiënten kwam terecht op een kamer met verschillende kamerplanten, waaronder een aantal bloeiende soorten. De andere helft kwam op een vergelijkbare kamer terecht, zonder planten of andere vorm van decoratie.

Wat kwam er uit het onderzoek?

De patiënten die in de kamers met planten verbleven bleken na de operatie gemiddeld minder pijn te hebben en ze gebruikten ook minder pijnstillers. Ook waren ze minder vermoeid, minder angstig en minder gespannen. Gemiddeld waren de patiënten in de plantenkamer ook tevredener over de kamer waar ze verbleven dan degenen die in de kamers zonder planten verbleven.

Wat kan er geconcludeerd worden?

De onderzoekers schrijven dat een boeketje of kamerplanten een aanvullend medicijn kunnen zijn voor ziekenhuispatiënten. Volgens de onderzoekers kunnen planten in de zorg zelfs kostenbesparend werken. Over het effect van de planten op stress wordt in dit onderzoek niets gezegd.

Sjerp de Vries, omgevingspsycholoog aan Wageningen University and Research vertelt dat je op basis van het ziekenhuisonderzoek niets kan zeggen over het effect van een bosje bloemen. "In het ziekenhuisonderzoek is gebruik gemaakt van kamerplanten. Van kamerplanten weten we dat ze een effect hebben op de luchtvochtigheid van een afgesloten ruimte, wat mogelijk invloed heeft gehad op de resultaten van dit onderzoeken. Snijbloemen beïnvloeden de luchtvochtigheid zo goed als niet."

Wat weten we over effect van planten buiten het ziekenhuis?

Onderzoeker Tia Hermans van Wageningen University and Research deed samen met de Vries onderzoek naar planten op kantoor. Ze vertelt dat ze in dit onderzoek vonden dat een grote hoeveelheid planten op kantoor de luchtvochtigheid verbeterd. Wat bijvoorbeeld helpt tegen droge ogen en een droge keel. "Daarnaast zijn planten die de luchtvochtigheid verhogen ook goede luchtreinigers."

Hermans vertelt dat werknemers na het plaatsen van planten hun werkruimte positiever beoordeelden, dat hun gemoedstoestand verbeterde en dat ze hun eigen functioneren positiever inschatten. Hermans legt uit dat ze niet hebben onderzocht of de laatste twee effecten vooral te danken waren aan dat de werknemers de ruimte met planten als aangenamer beleefden of aan het aangenamere binnenklimaat.

De Vries vertelt dat andere onderzoeken naar de psychische effecten van plastic planten of afbeeldingen van planten wisselende resultaten laten zien. "Soms lijkt het weinig uit te maken of je een plastic plant of een echte plant in je kamer hebt, terwijl in andere onderzoeken wel wordt gevonden dat echte planten beter voor je gemoedstoestand zijn dan kunstplanten."

Onderzoek wijst er dus in ieder geval wel op dat kamerplanten kunnen helpen om je beter te voelen. De reden hiervoor weten we nog niet precies.

Wat heb je aan planten in de woonkamer?

Maar, hoe zit het nu met het bosje bloemen, kan die er ook voor zorgen dat je je prettiger voelt? De Vries vertelt dat er onvoldoende onderzoek naar snijbloemen is gedaan om met zekerheid te zeggen dat ze helpen tegen stress. "Onderzoek laat wel zien dat een aantal minuten naar een bos bloemen kijken positieve effecten heeft op de gemoedstoestand. Maar wat de bloemen na een paar dagen doen, en wat het effect is als ze verwelken of je ze weggooit dat weten we niet."

Conclusie

De Vries zegt met enige voorzichtigheid dat het huidige onderzoek er wel op wijst dat een bosje bloemen helpt tegen stress. Om deze reden beoordelen we de stelling "Bloemen in huis zorgen voor minder stress" als aannemelijk.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.