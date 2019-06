Natuurlijke materialen hebben veel charme en zorgen tegelijkertijd voor een rustgevende sfeer. Hout, wol en leer kennen we inmiddels, maar er is meer. Vtwonen geeft je tips en tricks om de natuur in huis te halen.

Natuur op de muur

Een leuke oplossing voor natuurlijke muurbekleding is een kurkwand. Kurk is isolerend, waterdicht en geluiddempend, en het heeft een mooie neutrale kleur. Pas het bijvoorbeeld toe op een wand in het toilet: heb je meteen een levensgroot prikbord. Kurk bestaat ook in de vorm van wandtegels, waarmee je je wand eenvoudig een eco-chic uitstraling geeft.

Op de vloer

Natuurlijke vloerbedekking gaat verder dan de geijkte houtsoorten; ook bamboe doet het goed op de vloer. Het heeft een karakteristieke uitstraling en (mits onbehandeld) een mooie, naturel kleur. Bamboe groeit veel sneller dan andere houtsoorten en is daardoor duurzaam én relatief goedkoop: win-win! Een stenen vloer vormt een goede basis voor een natuurlijk interieur met een industriële twist. Mooi in combinatie met een vloerkleed van jute: een duurzaam en ontzettend slijtvast materiaal.

Natuur als textuur

Door textuur toe te voegen aan je interieur, wordt het een sfeervol geheel. Denk bijvoorbeeld aan stijlvolle linnen gordijnen: die brengen een natuurlijke warmte met zich mee, is enorm sterk en laat licht én lucht door. Linnen gordijnen filteren het licht mooi en zorgen voor een rijk hotelgevoel. Is het vervangen van je gordijnen een te grote stap voor je, dan kun je ook textuur toevoegen met kleinere ingrepen: een lekker wollen plaid of luxe zijde kussens op de bank.

Kleine accenten

Ook door middel van woonaccessoires kun je de natuur terug laten komen. Denk aan rotan manden, een gevlochten rieten poef en leren kussens. Een robuuste houten schaal of krukje brengt warmte in een modern interieur, in een druk interieur met veel kleur zorgt het juist voor rust. Zorg voor de juiste balans tussen zachte en harde materialen; je kunt bijvoorbeeld een contrast toevoegen met stenen vazen of plantenpotten. Warmte aanbrengen doe je door middel van verschillende texturen en zachte stoffen: een wollen vloerkleed, een lekker dik katoenen plaid en vilten kussens.

Mixen en matchen

Het fijne aan natuurlijke materialen is dat ze goed met elkaar combineren en dat ze binnen vrijwel iedere interieurstijl goed passen. Door jute met staal te combineren, krijg je een stoer randje. Met een combinatie van katoen en rotan ga je voor een meer romantische look en kies je voor natuurlijke materialen in allemaal dezelfde tint, dan creëer je een oase van rust. Ook met marmer kun je alle kanten op: combineer het met hout voor een chique maar warme uitstraling, en mix het met staal voor een industriële look.