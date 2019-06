Het seizoen van straatfeestjes en gezellige buurtbarbecues breekt weer aan. Hoe voorkom je dat het elk jaar dezelfde mensen zijn die het organiseren of de boel naderhand opruimen? Dit zijn de do’s en don’ts bij het organiseren van een buurtfeest.

De organisatie van Burendag kreeg nog nooit zoveel aanmeldingen als in 2018. "Een recordaantal van ruim 6100 buurten organiseerden vorig jaar een activiteit. Per jaar doen er ruim 1 miljoen mensen mee", aldus Jessica van Dijk van Jacobs Douwe Egberts. Dit jaar valt Burendag op zaterdag 28 september.

Op initiatief van Douwe Egberts werd er in 2006 voor het eerst Burendag gevierd. Sinds 2008 organiseren ze het samen met het Oranje Fonds. Van Dijk: "Ons belangrijkste doel tijdens Burendag is het versterken van het contact tussen buren, omdat het prettiger wonen is in een buurt waar je elkaar kent. Het is ook bevorderlijk voor de veiligheid. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt."

Do's and dont's bij het organiseren van een buurtfeest Nodig de hele straat uit om scheve gezichten te voorkomen

Kies met behulp van bijvoorbeeld een datumprikker een moment dat de meeste buren kunnen

Haal bij een walking dinner huisgenoten uit elkaar zodat je echt met nieuwe mensen aan tafel zit

Inventariseer allergieën en speciale eetwensen

Zoek uit bij je gemeente of je een vergunning nodig hebt voor de activiteit

Bedenk samen met je buren de activiteit die je wil doen en bespreek ook hoe je het opruimen gaat organiseren

Maak duidelijke afspraken over het declareren van onkosten

Een walking dinner in de straat



Guus van Deelen woont nog niet zo heel lang in de Bellamystraat in Utrecht, als hij samen met een overbuurvrouw het initiatief neemt voor een walking dinner. Van Deelen: "Hier wonen allemaal mensen met een drukke baan of een druk gezinsleven, dus het was niet zo gemakkelijk om contact te maken. Het moest een laagdrempelig buurtfeestje worden, maar we wilden als organisatie niet alleen de kar trekken. Zo ontstond het idee voor een walking dinner. Eten is altijd een goed smeermiddel."

Van Deelen en zijn overbuurvrouw gooien bij alle buren een briefje in de bus met hun plan. De verdere communicatie verloopt via een emailadres dat ze speciaal voor het walking dinner aanmaken. "We hebben de hele straat uitgenodigd, anders krijg je scheve gezichten. Iedereen die mee wilde doen, hebben we gevraagd om een datumprikker in te vullen. Uiteindelijk deed zo'n 60 tot 70 procent van de straat mee, wat neerkwam op ongeveer 40 mensen."

Bij Van Deelen thuis is de aftrap van het walking dinner met een hapje een drankje en daar legt hij de spelregels uit. "Na de borrel gingen we in vier groepen uiteen. Stellen hadden we uit elkaar gehaald, zodat je echt met nieuwe mensen aan tafel zat. We hadden een excel-bestand gemaakt, zodat iedereen van tevoren wist bij welke buurman of -vrouw je begon en met welke gang je startte. De koks wisten wie er allergieën of speciale eetwensen had. Na een uur werd er gewisseld en stak iedereen de straat over naar een volgend adres."

Foto: Burendag 2017 in Heemstede.

Koffieleuten met je buren

Van Dijk benadrukt dat een activiteit op Burendag geen groot evenement hoeft te zijn. "Iedereen kan Burendag organiseren, Je kunt het ook klein houden en elkaar leren kennen onder het genot van een kop koffie. Wanneer je wat tuintafels, stoelen en iets lekkers klaarzet, kun je een hele gezellige dag hebben. Of je een vergunning nodig hebt van de gemeente, hangt af van de locatie en de aard van je activiteit. Voor samen een kop koffie drinken, is waarschijnlijk geen vergunning nodig."

Andere activiteiten die in het kader van Burendag worden georganiseerd zijn het opknappen van de straat, spelletjes voor de kinderen, het aanleggen van een buurtmoestuin of elkaars favoriete gerechten proeven. Om te voorkomen dat het altijd dezelfde mensen zijn die een buurtfeest organiseren of alles naderhand opruimen, heeft Van Dijk nog een tip. "Begin al met kennismaken met je buren vóór Burendag en bedenk samen de activiteiten. Bespreek dan ook met elkaar ook hoe je het opruimen wilt gaan organiseren."

Je buren leren kennen



Aangezien bijna alle buren die deelnemen aan het walking dinner in de Bellamystraat in Utrecht ook een gerecht maken, zijn de kosten ongeveer evenredig verdeeld. Van Deelen: "Iedereen kon het zo duur maken als ze zelf wilden. We hadden geen zin in gedoe met bonnetjes."

“Zorg er als organisatie voor dat er kaders zijn, maar geef iedereen ook de vrijheid om er hun eigen invulling aan te geven.” Guus van Deelen

Als je ook een straatfeest wilt organiseren heeft Van Deelen nog een tip. "Zorg er als organisatie voor dat er kaders zijn, maar geef iedereen ook de vrijheid om er hun eigen invulling aan te geven. Wij hadden gevraagd om een gerecht te maken, dat je redelijk snel op tafel kon zetten. Je was vrij in wat je wilde koken, dus het ging van Indonesisch tot mosterdsoep."

Het walking dinner had het effect waar Van Deelen en zijn overbuurvrouw op hoopten. "Nu herken je je straatgenoten, weet je wat iedereen doet en maak je sneller een praatje. De avond heeft leuke contacten opgeleverd. Zo was een van de buren op zoek naar een taaldocent en die bleek verderop te wonen. Mijn vriendin en ik zochten een fruitschaal en een kunstenaar uit de straat had een paar mooie staan. Zo ontstonden er mooie verbindingen."

Foto: Burendag in Utrecht.