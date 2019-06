Elbrecht Claus (40) woont sinds een jaar met haar twee dochters Hester (14) en Fardau (12) in een yurt van bijna 50 vierkante meter. De van oorsprong Mongoolse tent staat midden in de natuur in de buurt van Leeuwarden. Hun energie wekken ze op met behulp van zonnepanelen en een windmolen.

In de winter staat Elbrecht Claus om 6.00 uur op om de houtkachel in haar yurt aan te steken. Als de eerste wekker gaat, is het behaaglijk warm in de tent. Claus: "We hadden verwacht dat de winter pittig zou zijn, maar dat is erg meegevallen. Het is binnen nooit onder de 5 graden geweest. We slapen alle drie in een bedstee van hout, die je helemaal kunt afsluiten. Daardoor hebben we het vrijwel nooit koud."

Elbrecht Claus op de rand van de houten vloer in de ger. (Foto: Anna Nana)

Op maat gemaakt in Mongolië

In haar zoektocht naar een zelfvoorzienend leven, besluit Claus een jaar geleden om in een yurt te gaan wonen. De tent wordt op maat gemaakt in Mongolië en kost zo'n 18.000 euro. Ze bekostigt de yurt met de overwaarde uit de verkoop van haar huis in Friesland. "Over de term yurt is soms verwarring. De tent heet eigenlijk een ger en staat op een yurt, ook wel een terp genoemd. Een ger heeft normaal gesproken alleen een deur op het zuiden met een klein raampje en een koepel in het dak met ramen."

De ger van Claus en haar gezin staat op Frijlân, Vrijland in het Nederlands. In deze woongemeenschap onder de rook van Leeuwarden experimenteren vijf bewoners met duurzaamheid, ecologie en zogenoemde tiny houses. Naast de ger van Claus staat er ook een Finse kota, een pipowagen, twee andere gers en is er een minicamping. "Het leven in een woongemeenschap bevalt goed. We leren veel van elkaar en we hebben dieren waar we samen voor zorgen."

De woongemeenschap Frijlân in de buurt van Leeuwarden. (Foto: Anna Nana)

Een piano in de ger

De dochters van Claus zijn wel in voor een avontuur en wonen op een andere manier. "Ze hadden wel twee wensen. Ze wilden graag ramen in de ger, zodat er meer daglicht naar binnen valt. Daarnaast stond een houten vloer hoog op hun wensenlijstje, in plaats van tapijten zoals gebruikelijk is in een ger. Zo heeft de tent in hun ogen meer weg van een huis. Inmiddels wonen we hier een jaar en willen we voorlopig niet weg. Ook de kinderen niet."

Claus en haar dochters zijn helemaal gewend aan hun nieuwe thuis. "We hebben alles wat een stenen huis ook heeft. Er staat zelfs een piano in de ger. Als je op deze manier woont, denk je na over wat je écht nodig hebt. Ik zie spullen vooral als ballast. Onder de bedstedes zitten twee grote lades: een voor kleding en een voor persoonlijke spullen. Ik heb verschillende dekenkisten voor het opbergen van spullen. Eentje is tegelijkertijd onze salontafel."

De bedstede in de ger van Elbrecht Claus. (Foto: Anna Nana)

Op de Wii

De ger is niet aangesloten op het riool of het energienet. Claus en haar kinderen hebben een eigen energiestation met zes zonnepanelen en een windmolen. "Afgelopen winter hadden we te weinig stroom van de zonnepanelen, dus hebben we er een windmolen naast gezet. Al onze energie komt rechtstreeks uit de natuur. Als er geen zon of wind is, moeten we wat zuiniger omspringen met de apparaten. Maar de meiden kunnen gewoon spelletjes doen op de Wii en hun mobiele telefoons opladen. Het blijven kinderen van deze tijd!"

In het composttoilet in een keet naast de ger, worden ontlasting en urine van elkaar gescheiden. "Het wordt afgedekt met zaagsel en op zo'n manier gecomposteerd, dat we er het douchewater voor de campinggasten mee kunnen verwarmen. Zelf hebben we een buitendouche waar zakken water boven hangen. Het water wordt verwarmd door de zon. Ik sta net zo lief onder een koude straal, maar Hester en Fardau vinden dat wat minder."

Zonnepanelen staan op het dak van het badhuis, aan de buitenkant van het huisje zit een douche waar Elbrecht Claus gebruik van maakt. (Foto: Anna Nana)

Eén met de natuur

Even de woonkamer opwarmen of koken vereist net wat meer inspanning in een ger. "Je moet hout halen voor de kachel, de composttoiletten legen en een jerrycan vullen met water om te koken. Ik hoef maar twintig uur te werken om rond te komen, dus ik heb meer tijd om met dat soort dingen bezig te zijn. Daarnaast onderhoud ik de moestuin, geef ik yoga op Frijlân en houd ik me bezig met de camping."

"We hebben hier zo'n vrij leven", gaat Claus verder. "Je bent één met de natuur. Je hoort de wind en de regen en voelt de warmte van de zon. Zodra we naar buiten stappen, kijken we uit over de weilanden. Het wonen in een ger is huiselijk en knus. In het Fries heb je er een woord voor: smûk. Het betekent zoiets als 'cosy' in het Engels. Als de houtkachel en de kaarsjes aan gaan, is het gewoon übergezellig."

De woonkamer in de ger (Foto: Anna Nana)