Elke dag oogsten uit je eigen achtertuin; vtwonen legt uit hoe je van alles kunt laten groeien in kieren, hoeken en gaten. En het mooiste is: je hebt er geen omkijken naar.

Traditionele vs. Makkelijke Moestuin

Een traditionele moestuin met bloemkolen en slakroppen op rij heeft alleen kans van slagen met de juiste ingrediënten: ruimte, tijd en geduld. Wanneer de eerste en of tweede factor ontbreekt, bestaat er nog zoiets als de Makkelijke Moestuin van Jelle Medema. In één bak van 120 x 120 cm kun je zestien verschillende groenten- en kruidensoorten opkweken. Zo oogst je geen bergen van hetzelfde, maar pluk je elke dag een paar blaadjes sla, een worteltje hier en een plukje kruiden daar.

Het kost je slechts vijf minuten per dag aan onderhoud. Dat is niet veel, maar dit moet wel consequent en iedere dag gebeuren, doordat de jonge planten nog geen sterk wortelgestel hebben en niet de kracht om zelf nieuwe bronnen aan te boren (de reden dat je bij droge dagen elke dag water moet geven) en het jonge grut niet opgewassen is tegen concurrerende onkruiden. Daarbij zijn de malse blaadjes erg in trek bij slakken, waardoor de kans bestaat dat nieuwe plantjes met de grond gelijk gemaakt worden.

Een makkelijke moestuin kost maar vijf minuten per dag. (Foto: Styling Fietje Bruijn en fotografie Alexander van Berge)

Eetbare sierplanten

Vaste planten die geweldig bloeien, gerust een weekje zonder water kunnen én ook nog eetbaar zijn, dát zijn de moestuinplanten zonder sores. Neem nu crosne, ook wel Japanse aardappel genoemd. De knolletjes zijn eetbaar en de bloei doet niet onder voor andere vaste planten: een ideale borderplant om op z’n tijd van te oogsten.

Een andere eetbare schone is daslook, ‘de gratis knoflook’. Deze wilde plant groeit als bodembedekker die ervoor zorgt dat onkruid minder kans krijgt.

Ook rucola is een stuk minder gecultiveerd dan je zou denken; het plantje schijnt in Amsterdamse parken en bermen wild tussen het gras te groeien.

Een heel mooie borderplant, met sierlijk blad en witte bloemetjes is zeekool, hiervan kunnen de gebleekte stengels gegeten worden.

En wil je dit jaar eens je eigen artisjokken oogsten? Dat kan, de plant is redelijk winterhard, zeker met de milde winters van afgelopen jaren. Laat een gedeelte van de bloemen in de plant zitten, de geopende bloemen zijn schitterend!

Oost-Indische kers en goudsbloemen zijn niet meerjarig maar wel heel leuke, langbloeiende tuinplanten met eetbare bloemetjes.

Eetbare sierplanten, zijn moestuinplanten zonder zorgen. (Foto: fotografie James Stokes en styling Marianne Luning)

Vaste kruidenplanten

Het geniale van vaste kruidenplanten is dat ze zich in de tuin net zo gedragen als andere vaste planten. Een apart vak voor de kruiden reserveren is niet nodig: ze kunnen gewoon in een leeg hoekje geplant worden of op een zonnig plekje her-en-der tussen de andere (lage) borderplanten groeien. Vaste kruiden zijn gehard tegen onze winters, sterven hooguit bovengronds af en zo kun je volgend voorjaar weer opnieuw oogsten van je favoriete kruid. Pluk vooral met regelmaat wat blaadjes, want als je een tijdje niet plukt, schiet de plant in bloei. Ook mooi, maar dit gaat ten koste van de smaak van het blad.

Vaste kruiden voor in de tuin Maggikruid

Rozemarijn

Tijm

Wilde marjolein

Bieslook

Citroenmelisse

Lavendel

Munt

Kierenvullers

Bodembedekkers verspreiden zich als een lopend vuurtje door de tuin, bedekken de kale grond en weren op die manier het onkruid. Er zijn een aantal bodembedekkende planten die eetbaar zijn, denk maar aan lievevrouwebedstro en hondsdraf. Bosaardbei is een heel leuke voor op schaduwplekken. Het plantje maakt lange uitlopers en geeft kleine maar lekkere vruchten in de late lente. Wil je een echt kruipertje voor tussen de tegelvoegen op zonnige plekken, dan zijn de Italiaanse smaakmakers wilde marjolein (Origanum vulgare) en kruiptijm (Thymus serpyllum) aanraders.

Leifruit

Bijna iedereen heeft wel een schutting en een strook van 20 centimeter grond vrij om een leiboom tegenaan te plaatsen. Je hebt de keuze uit kersen, peren, appels, pruimen en nog veel meer. Zo kun je tegen een strekkende schutting een compleet fruitlaantje aanplanten. Geen omkijken naar, maar je plukt er wél de vruchten van.