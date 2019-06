Zelf geen kat, maar wel poep in de tuin, krols gekrijs op je dak, urinegeur aan de deurposten of afgeknauwde bloembedden? Werk aan de winkel voor kattenbaasjes.

Je hoeft geen kattenhater te zijn om ze liever niet in of om je huis te hebben. Want katten zijn naast leuke gezelschapsdieren nu eenmaal ook actief buiten, en kunnen schade aanbrengen aan de tuin, je 's nachts wakker houden of een vieze geur achterlaten.



Een zoektocht op het internet naar huismiddeltjes tegen katten laat zien hoe diep de ergernis zit. Smeerworst op een waterballon smeren, zodat deze knapt in het gezicht van de kat als hij gaat likken.

Satéprikkers in de grond steken, zodat ze zich bij een sprong in de tuin bezeren. Een spons opbakken als stukje vlees. Koffieprut strooien, zodat een kat zich daarna walgend schoon moet likken. Niet bepaald diervriendelijk.

Plantjes tegen katten

Ook Milieu Centraal komt met advies: zet je tuin vol planten die katten vies vinden ruiken: ooievaarsbek, citroenverbena, wormkruid, citroentijm, geranium, munt, kattenschrik, goudsbloemen en lavendel. Of schrik ze af met andere nare luchtjes, zoals citroenschillen, peper, knoflook en hertshoornolie.

Een kat wil helemaal niet urenlang de hele buurt afstruinen en bij elke buurman zijn poep achterlaten, zegt Maggie Ruitenberg van het Katten Kenniscentrum Nederland. "Een katteneigenaar kan ervoor zorgen dat een kat het thuis zo naar zijn zin heeft, dat hij elke dag kort buiten z'n rondje loopt, maar gewoon binnen poept, plast, eet en slaapt."

Die vies ruikende plantjes in de tuin zijn zinloos, zegt Ruitenberg. "Hij zal de vreemde geur opmerken, maar een kat vindt dan wel manieren om die planten te omzeilen. Ook de truc met koffiedik werkt niet. De vreemde geur zal hij vervelend vinden, maar hij legt niet de link met de tuin van meneer Jansen en die vieze prut aan zijn pootjes."

Het kan zelfs zo zijn dat hij de vreemde geuren veiliger wil maken door te gaan sproeien en de geur te maskeren met zijn eigen geur, zegt de kattendeskundige.

Thuis is het te saai

Brutale katten die vlees jatten van het aanrecht, katers die in je tuin sproeien, katten die aan planten knagen of ruzie zoeken met soortgenoten: dat doen zij omdat het thuis vaak te saai voor ze is, of niet veilig genoeg, zegt de kattenexpert.

"Een kat poept het liefst op een schone kattenbak, en niet in de tuin. Maar die moet dan wel brandschoon zijn en hij moet zich er veilig voelen. De meeste katten willen een open kattenbak, zodat ze gevaar aan kunnen zien komen."

Een kat moet binnen voldoende vermaak vinden. De hele dag in een saaie ruimte zitten met een bak vol eten naast zich: dat zorgt voor verveelde en te dikke katten. Het gevolg, legt Maggie uit, is dat ze op dieet worden gezet.

"De stofwisseling van een kat is ingesteld op zo'n tien porties per 24 uur. Als ze ineens nog maar twee keer per dag brokjes krijgen, heeft een kat de hele dag door honger. Dat zorgt voor stress, agressie, of sproeien in huis."

Ook een stressfactor: katten worden vaak op de grond gehouden, terwijl ze houden van hoge uitkijkpunten. Maar binnen mag een kat niet op het aanrecht, niet op de tafel of niet op een hoge kast. Zo wordt de kat gedwongen om op een voor hem onveilige hoogte te leven.

Ruitenberg: "Een hongerige, verveelde of gestreste kat zal veel van zijn tijd buiten willen besteden. Zelfs al hebben katten maar een klein stukje tuin, er gebeurt buiten gelijk al veel: het kan regenen, waaien, er zijn vlinders, vogels of andere dieren. Ik ben een voorstander van de kat in je eigen tuin houden, en dat lukt vaak ook prima."

"Als er niets leuks thuis is, nooit iets nieuws, geen prikkels en geen uitdaging, dan is het logisch dat een kat buiten gaat zwerven als hij dat kan."

Vieze geur maskeren met sproeien

De bal ligt bij de kattenbaasjes, kortom, maar als katloze tuinbezitter zijn er wel wat maatregelen die je kunt treffen, zegt de kattenexpert.

"Wat helpt is een reigerverschrikker op basis van een bewegingssensor. Dat apparaat spuit water als er een kat in de buurt is, en dat is erg effectief. Je hele tuin omheinen helpt, of het plaatsen van draadgaas op het platte dak van schuurtjes en antioverklimstrips van hard plastic op de schutting. Dat geeft een vervelende sensatie voor de kat, maar beschadigt de huid niet."

Een buurman met een buitenvolière of een mooie bloementuin moet daarvan kunnen genieten net als jij van je kat geniet, zegt Ruitenberg, en dus is het redelijk om met katteneigenaren in gesprek te gaan als een kat overlast veroorzaakt.