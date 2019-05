Wie deze zomer op vakantie gaat, heeft er vast weleens over nagedacht: een paar toeristen in je bed laten slapen en zo een groot deel van je vakantiebudget opstrijken. Zo speel je volgens de regels en maak je je huis Airbnb-klaar.

Zó goed communiceren, dat je gasten bij aankomst voelen als oude vrienden. Dat is de allerbeste tip, zegt superhost Mirjam uit Amsterdam.

Mirjam verhuurt een kamer in haar eigen huis en krijgt uitsluitend lovende recensies. "Ik stuur meteen een welkomstmail. Later voeg ik ze toe op Whatsapp en stuur ik ze een foto van mijn voordeur, zodat niemand per ongeluk bij de buren aanbelt. Die Whatsapp-gesprekken kopieer ik ook weer in de chatfunctie van Airbnb, zodat zij altijd kunnen meelezen."

“Ik schaam me bijna om te vertellen dat ik een kamer verhuur.” Mirjam, superhost

Airbnb heeft een imagoprobleem, zegt Mirjam. Vroeger, zegt ze, was het leuk om aan mensen te vertellen dat je een kamer op Airbnb had staan. "Nu schaam ik me bijna, omdat ik word gezien als geldwolf. Ik moet echt knokken tegen dat slechte imago."

Mirjam doelt daarmee op het groeiende aantal toeristen in Nederland, Chinezen die A-locaties vol zetten met stapelbedden, woningonttrekking en hosts die de regels aan hun laars lappen.

Badjassen, pantoffels en chocolaatjes op het kussen

Mirjam vindt dit jammer, want voor gasten zorgen in je eigen huis is volgens haar ontzettend leuk. "Ik accepteer niet iedereen en ik let op de toon van de aanvraag. Ik heb weleens drie mensen geaccepteerd, maar dat doe ik niet meer. Twee mensen maken veel minder lawaai."

Mirjam geeft ze een voucher voor een koffietentje om de hoek, adviseert ze om al maanden van tevoren de tickets voor het Van Gogh Museum en het Anne Frank Huis te boeken, legt chocolaatjes op de kussens en legt badjassen en pantoffels klaar. En er is koffie en een klein koelkastje.

"Door die pantoffels blijft het rustig in het appartement. Ik heb een goede band met mijn buren en ik laat ze het altijd weten als er mensen komen. Omdat ik zelf ook altijd thuis ben als ik gasten heb, zorgen zij nooit voor overlast."

Wie overweegt een kamer te verhuren, hoeft niet in het centrum van de hoofdstad te wonen. Toeristen komen namelijk steeds vaker naar andere regio's. In 2019 en 2020 groeit het buitenlands toerisme in de regio sterker dan in de grote steden, schreef ABN AMRO in een prognose.

Dit zijn de regels van Airbnb Je moet zelf in de woning wonen. Vakantieverhuur is alleen mogelijk als jij hoofdbewoner bent en zo staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Het geld dat je verdient als Airbnb-verhuurder wordt gezien als belastbaar inkomen. Dit betekent dat er mogelijk inkomstenbelasting, huurbelasting of btw over geheven kan worden.

Je mag maximaal vier mensen laten overnachten.

Vanaf 1 januari 2019 kun je in Amsterdam alleen gehele woningen verhuren voor maximaal dertig nachten per jaar. In veel andere gemeenten is dat maximaal zestig nachten. Kijk op de website van jouw gemeente naar de huidige regels.

Voor sociale huurwoningen gelden meestal regels die verhuur zonder toestemming verbieden. Neem contact op met de woningbouwvereniging.

Hoe je zo'n Airbnb runt, weet Awaykey. Dit bedrijf helpt woningeigenaren bij het omtoveren van hun woning tot een Airbnb-woning. Veruit de meeste cliënten zijn vakantiegangers die wat willen bijverdienen als ze zelf niet thuis zijn, vertelt eigenaar Elias Ben Allouch van Awaykey.

Er zijn drie zaken belangrijk, zegt hij: goede foto's in de advertentie, goede teksten en je responsgraad hoog houden, oftewel direct reageren op een aanvraag.

Als er vrouwen komen: veel kastruimte

"Zo kom je hoog in de rankings en zien mensen gelijk jouw ruimte als ze zoeken op data." Verder is een schone woning erg belangrijk, zegt Ben Allouch. Zorg voor linnengoed van goede kwaliteit, meer dan genoeg handdoeken, een pakje stroopwafels voor een Nederlands gevoel en een duidelijke gebruiksaanwijzing van het huis. Komen er meerdere vrouwen, zorg dan voor genoeg lege kastruimte en laat altijd zeep achter.

Ook AwayKey screent de gasten. Geen groepen mannen onder de 25 vanwege de kans op wild gefeest. Alleen mensen met goede recensies op Airbnb en met een rechtsgeldig identiteitsbewijs.

"En wil je alleen een gezin in je huis, schrijf dan duidelijk in de titel 'Family Only'." Wie zoveel mogelijk geld wil verdienen, zegt Ben Allouch, doet er goed aan de dertig of zestig dagen op te sparen en in de zomer in te zetten.