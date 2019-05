De lente is in het land. Overal waar je kijkt duiken lentebloeiers op. Die vrolijke kleuren en geuren willen we binnenshuis ook wel. Dus: plukken en stylen maar.

Boeket uit eigen tuin

Met voorjaarsbloemen breng je een flinke dosis lente (lees: vrolijkheid en kleur) in huis. Dé bloemenstylingtrend? Luchtig en nonchalant; kleur-, soort- en lengteverschil is niet erg. Steek verschillende bloemen lukraak in een vaas. Welke maakt niet uit; zo lang jij ze maar mooi vindt. De mix en match maakt er een uitbundig geheel van.

Weinig ruimte? Zelfs een enkele bloem of tak in een vaas geeft al een vrolijk effect. Kies voor kleurrijke vaasjes om een statement te maken of ga juist voor glas, zodat de bloem er extra uitspringt. Verspreid ze door je woonkamer, zodat overal waar je kijkt een lente-accent aanwezig is.

Steeds nieuwe bloeiers

De hele zomer door een vers boeket uit eigen tuin op tafel? Je hoeft er geen enorme tuin voor te hebben, het gaat erom dat je de juiste soorten kiest. Plant in je tuin bloemen en planten die juist méér bloemen aanmaken als je ze geregeld knipt. Kijk hier voor tips en inspiratie over het kiezen van de juiste soorten.

Geen zin om te plukken?

Met een kleurrijk perk in de tuin heb je als het ware een XL-boeket voor de deur. Gordijnen open, en je kunt meteen genieten van alle kleuren. Heb je minder groene vingers, maar wil je tóch dat lentegevoel in huis: een bloemist kan je helpen een kleurrijk en geurig boeket met voorjaarsbloeiers samen te stellen. Hoef jij het alleen nog in een passende vaas te zetten. Heb je een boeket met veel felle kleuren? Ga dan voor een vaas in één kleur die in het boeket voorkomt. Wil je het geheel wat spannender maken, zonder meteen over the top te gaan, kies dan voor een vaas in ton-surtinten.

Foto: Een bloemist kan helpen een kleurrijk boekt samen te stellen. (Foto: Barbara Kieboome)

Kruiden: lekker, geurig én decoratief

Het voorjaar is de tijd om te beginnen met het zaaien van je favoriete kruiden. Of kies voor kleine plantjes en kweek deze verder. Daar pluk je dan in de zomer de vruchten van! Daarnaast doen ze het als sierplantje erg goed én geven ze een heerlijke geur af. Plaats ze in potten of manden in verschillende groottes en fleur je keuken op met eetbare plantjes. Ga voor papieren zakken om de potten voor een speels effect. Ook kun je er kleine krijtbordjes in steken. Handig om de kruidenplantjes uit elkaar te houden. Leuk: doordat de kruiden in het voorjaar hard groeien, is er elke dag wel iets nieuws te zien!

365 dagen lente

Met droogbloemen kun je het hele jaar door van de vrolijkheid van de lente genieten. Laat mooie lentebloemen en bladeren goed drogen tussen bijvoorbeeld een dik, oud boek. Plak ze vervolgens op mooi papier, kies een mooie lijst en hang ze aan de muur.

Foto: Barbara Kieboome