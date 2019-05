Je bent op bezoek bij een vriend en stoot per ongeluk een dure vaas om of je partner laat je telefoon kapotvallen. Hoe zorg je dat de kosten worden gedekt en dat er geen onopgeloste ruzie ontstaat? NU.nl vroeg het aan een verzekeringsexpert en een relatiepsycholoog.

Do's & Don'ts Do: Neem als je schade maakt, meteen contact op met de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Don't: Als gedupeerde direct de schade herstellen, zonder tussenkomst van een verzekeraar.

"In ons land heeft ongeveer 96 procent een particuliere aansprakelijkheidsverzekering", vertelt Bas Knopperts, verzekeringsexpert bij vergelijkingswebsite Independer. "Als er sprake is van schade, nemen mensen meestal meteen contact op met de aansprakelijkheidsverzekeraar om te checken welke maatregelen er getroffen moeten worden. Gelukkig weten veel mensen die weg goed te vinden."

Wel vertelt Knopperts dat gedupeerden soms te snel handelen. "Het komt wel eens voor dat een klant direct overgaat op herstellen, voordat er een verzekeraar naar heeft gekeken. In sommige gevallen wil een verzekeraar dan slechts een deel van het bedrag uitkeren. Vaak komt dat trouwens niet voor. Het verschilt ook per organisatie hoe makkelijk ermee wordt omgegaan. Mijn advies is in ieder geval om altijd eerst contact met je verzekeraar op te nemen voordat je iets zelf herstelt."

Schade binnen een relatie of vriendschap





Do's & Don'ts Do: Wees transparant en probeer het samen aan te pakken. Twee weten meer dan een.

Don't: Verzwijg een probleem niet met de reden een ander te beschermen.

Onverwachte schade kan binnen een vriendschap of relatie voor lastige momenten zorgen. Relatiepsycholoog Jean-Pierre van de Ven benadrukt dat transparantie daarbij de sleutel is. "Wat ik in mijn praktijk bijvoorbeeld tegenkom, is dat mensen niet open zijn over geldproblemen. Dan willen ze het zelf stiekem oplossen. Als dat dan niet lukt, is een partner niet alleen boos over de schuld, maar ook over het verzwijgen van de problemen."

Je kunt bijvoorbeeld per ongeluk iets stukmaken zonder dat iemand ervan weet, of erachter komen dat je verzekering bepaalde kosten niet zal dekken. "Misschien verzwijg je zoiets dan wel om je partner te beschermen", zegt Van de Ven. "Daar zit ook iets aardigs in natuurlijk, dat je het snel wil goedmaken. Daarin kun je dan een verkeerde keuze maken."

"Sommige mensen hebben de overtuiging dat ze alles alleen moeten doen", gaat Van de Ven verder. "Daarnaast kan er iets niet goed in een relatie zelf zitten, bijvoorbeeld de angst om verlaten te worden. Maar wees transparant en probeer iets samen aan te pakken. Samen weet je altijd meer dan één."

Twee opties om af te wegen

Do's & Don'ts Do: Kies voor de aansprakelijkheidsverzekering van de ene partij of de inboedelverzekering van de ander.

Don't: Kies niet zomaar een verzekering, zoek eerst uit wat de dagwaarde van het beschadigde voorwerp is.

Wordt er per ongeluk iets door een ander kapotgemaakt in jouw huis, dan zijn er in principe twee opties om uit te kiezen. Naast de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) van de ene partij, kan er worden gekozen om de inboedelverzekering van de bewoner in te schakelen. "Die verzekeraar verhaalt het schadebedrag dan soms weer op de AVP van de tegenpartij. Hoewel ze dat in veel gevallen niet doen, omdat het dan voor hen meer tijd en geld kost."

Het verschil tussen de twee verzekeringen kan van belang zijn, legt Knopperts uit. "De AVP keert altijd uit op dagwaarde. Bij de inboedelverzekering gebeurt dat pas als het product minder waard is dan 40 procent van de nieuwwaarde. Daarboven wordt de volledige nieuwwaarde vergoed. Dus de kans is groter dat je bij de inboedelverzekering een hoger bedrag terugkrijgt."

Valkuilen om voor te waken

Do's & Don'ts Do: Breng je verzekering op de hoogte als je een kind heb gekregen. De schade die een kind veroorzaakt wordt niet automatisch gedekt.

Don't: Je kan geen gebruik maken van de aansprakelijkheidsverzekering als je een auto van een vriend in de prak rijdt.

Knopperts geeft daarnaast nog een tip voor partners die een kind krijgen. "Zorg dat je je verzekeraar daarvan op de hoogte brengt, want schade die je kind veroorzaakt wordt niet automatisch gedekt. De verzekeraar vraagt altijd om de gezinssamenstelling. Een kind meeverzekeren scheelt misschien een euro per maand, dus verder stelt het weinig voor."

Verzekeringen kunnen veel oplossen, maar niet alles. Naast het feit dat de bovengrens van schadeclaims meestal op 1,25 miljoen euro zit, zijn er ook een aantal uitzonderingen om rekening mee te houden. "Goed om te weten is dat schade met motorvoertuigen nooit gedekt wordt", vertelt Knopperts. "Als een vriend schade rijdt met jouw auto of brommer, geldt jouw auto- of brommerverzekering. Dat kun je dus niet op de AVP claimen. Wat dus betekent dat jouw schadevrije jaren in mindering kunnen worden gebracht."

"Daarnaast ben je niet verzekerd voor de schade die je veroorzaakt in je eigen huurwoning", voegt Knopperts toe. "Ook al is het huis niet van jou, je hebt er een huurovereenkomst voor afgesloten. Dat valt niet onder de dekking. Vergelijkbaar is het als je een boormachine van de bouwmarkt huurt. Als je die beschadigt, zal je dat zelf moeten betalen. Wel zijn er inboedelverzekeraars die schade in huurwoningen vergoeden, maar ze doen dat niet allemaal. Goed om daarop bedacht te zijn."