Er staat weer een warme week voor de deur en dat betekent dat vooral mensen met een bovenwoning of zolderkamer last van de warmte kunnen krijgen. NU.nl won advies in bij twee deskundigen om je huis te wapenen tegen de aanstaande hitte.

Het ligt voor de hand, maar wie snel en efficiënt wil afrekenen met de warmte, heeft simpelweg het meest aan een goede airconditioning. Dat vertelt Dick van Dreven, technisch manager bij DIAC Dakadvies.

Toch heeft hij ook andere tips, die wellicht goedkoper en duurzamer kunnen zijn. Een degelijke isolatie, bijvoorbeeld. "Werk dan met zo zwaar mogelijk isolatiemateriaal, zoals steenwol", vertelt de dakexpert. "Hoe zwaarder het materiaal, hoe meer warmte het accommodeert voordat die warmte naar binnen wordt doorgegeven."

Van Dreven stipt ook meteen aan dat zelfs de beste isolatie geen zaligmakende oplossing is. "De warmte van buiten komt hoe dan ook een keer naar binnen. Isolatiemateriaal heeft weliswaar een vertragende werking, maar de verwachting is dat het aantal warme dagen per jaar nog flink gaat toenemen. Dan kun je met isolatie eigenlijk niet meer tegen de warmte opboksen. Wat dat betreft zie ik daar dus weinig heil in."

Ook Mariken Stolk, expert in duurzame energie bij voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, vertelt dat goede isolatie slechts tot bepaalde hoogte kan helpen. "Als het heel lang heet blijft, zoals vorig jaar, blijft die warmte inderdaad hangen. Maar dat geldt net zo goed voor een minder goed geïsoleerd dak. Als het straks eenmaal zover is, doe je er in ieder geval goed aan om ramen en deuren dicht te houden. 's Avonds en 's nachts zet je de boel pas open om te koelen."

Een goede isolatie kan een stuk schelen, hoewel het niet zaligmakend is. (Foto: ANP)

Voordelen van groendaken

Van Dreven vertelt hoe een laag grind op het dak ook vertragend werkt op binnenkomende warmte, en dat witte bedekking kan helpen. Daarnaast bestaan er kunststoffolies en dakbanen die makkelijker warmte kwijtraken. Er is echter nog een betere oplossing. "Als je een plat dak hebt, is een groendak aanleggen het meest efficiënt", vertelt Van Dreven. "Dan heb je continu water op je dak. Het wordt maximaal zo’n 25 graden, dus daar komt weinig warmte van binnen."

Stolk beaamt dat en voegt daaraan toe: "Zulke daken vangen ook regenwater op. Dat zorgt weer voor minder overlast bij hoosbuien, want het riool raakt minder snel belast. Supergoedkoop is het niet. Per vierkante meter betaal je voor een sedumdak rond de 40 euro, en 120 euro voor een echte daktuin. Maar je kunt via de Energiesubsidiewijzer checken of er in jouw regio subsidie voor wordt gegeven."

"Tegenwoordig zijn er al diverse gemeentes die een aanleg van groen en waterbuffering op nieuwe daken verplichten", weet Van Dreven. "Dat is denk ik ook de kant die we in de toekomst op gaan."

Groendaken werken niet alleen goed tegen hitte, maar vangen ook regenwater op bij extreem weer. (Foto: Wikimedia)

Investeren in bodemwarmtepomp

Met oog op diepte-investeringen, heeft Stolk nog een ander advies. "Bodem-warmtepompen kunnen veel opleveren. Via een diepe bron in je tuin maak je gebruik van bodemwarmte in de winter om je woning te verwarmen en wordt er in de zomer koel water door je radiatoren gepompt. Een heel zuinige manier om te verkoelen, maar je woning moet dan wel echt goed geïsoleerd zijn. Voor nu is dat dus vooral geschikt voor nieuwbouwwoningen."

"Het is ook geen goedkoop systeem”, gaat Stolk verder. "Je bespaart er gas mee en dat is een stap die heel veel woningen moeten gaan maken, maar de aanschaf is best een investering. De aanleg van een bodem-warmtepomp kost tussen de 8.500 en 19.000 euro. Daar gaat nog wel subsidie van af, en je woning is dan natuurlijk volledig van het gas af. Maar als je een oudere woning hebt, is de eerste stap een goede isolatie. En daar houd je je woning in de zomer ook koeler mee. Een warmtepomp is dan een overweging voor op de langere termijn."

"Voor nu is het altijd verstandig om de buitenkant van je woning goed af te schermen voor zonlicht", besluit Stolk. "Ramen houden veel warmte vast. Je kunt overdag ook de gordijnen sluiten, maar dan blijft er toch nog veel warmte hangen tussen het glas en de gordijnen. Dus denk vooral aan een zonnescherm- of -screen."