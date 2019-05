Hoveniers die de kneepjes van het vak kennen, passen hem al jaren toe: de Chelsea chop. vtwonen legt uit wat het is en geeft tips en tricks voor een blijvende bloemenzee in de tuin.

Chelsea Fower Show

21 mei gaat de jaarlijkse Chelsea Flower Show van start; voor sommige tuinliefhebbers dé reden om naar Londen af te reizen of naar de BBC over te schakelen, voor anderen hét startsein om de zogenoemde 'Chelsea chop' toe te passen.

Eigenlijk heeft de tuinklus niks te maken met het evenement: de term refereert slechts aan de timing van de show, die jaarlijks rond eind mei plaatsvindt.

Geschikte kandidaten voor de Chelsea chop Zonnehoed

Erysimum

Nepeta

Aster

Echinacea

Rudbeckia

Sedum

Helenium

Helianthus

Snoeien doet bloeien

De Chelsea chop wil niets anders zeggen dan het 'een kopje kleiner' maken van je vaste planten. Met name kruidachtige vaste planten die wat later in het jaar bloeien, komen hiervoor in aanmerking, denk maar aan flox, zonnehoed en aster. Door een derde tot de helft van de ontwikkelde bloemstelen weg te nemen, zal de plant later in bloei komen en compacter en bossiger terugkomen.

Drie te hanteren gouden regels bij de Chelsea chop Hoe hoger de plant, hoe meer je ervan kunt terugsnijden

Hoe dichter bij de bloeitijd je snoeit, des te groter de vertraging in de bloei

Gebruik altijd een schoon en scherp mes.

De Sedum geeft je tuin roze kleuren en kan worden gesnoeid met de Chelsea chop-methode. (Foto: 123RF)

De om-en-ommethode

Nu kun je de plant eenvoudigweg een kopje kleiner maken, waardoor hij vier tot zes weken later zal bloeien, maar je kunt ook slechts de helft van de stengels wegsnoeien, dus om-en-om, zodat de helft van de bloemen volgens het natuurlijke bloeischema bloeit en de rest een paar weken later. Bij deze methode is het wel verstandig om de uitgebloeide bloemen na de eerste bloei uit de plant te knippen, anders gaat alle energie naar de zaadvorming in plaats van naar de aanmaak van nieuwe bloemen.

“Knip uitgebloeide bloemen na de eerste bloei uit de plant, anders gaat alle energie naar de zaadvorming in plaats van naar de aanmaak van nieuwe bloemen.” vtwonen

Heb je een grote tuin met veel dezelfde soorten planten in groepen aangeplant, dan kun je er ook voor kiezen om de ene plant wel te 'choppen' en de andere niet. Deze klus is een stuk sneller geklaard en je hoeft de uitgebloeide bloemen ook niet weg te nemen in tussentijd.

Het voordeel van deze snoeimethode is enorm. Zeker in tuinen waarin alles in juni en juli en masse bloeit, is het ideaal om de bloeitijd wat meer te spreiden en te rekken tot in de nazomer. De bloemen zullen na de chop terugkomen op wat kortere stelen en weliswaar iets kleiner zijn, maar dat weegt niet op tegen de voordelen.

De Echinacea is een van de bloemen die geschikt is voor de Chelsea chop. (Foto: 123RF)

Meteen stekken

De Chelsea Flower Show mag dan het startsein zijn van de Chelsea chop, de klus kan best nog even blijven liggen en begin juni worden uitgevoerd. Het voordeel van later choppen, is dat je meteen aan de slag kunt met het snoeimateriaal. Je kunt er namelijk zomerstekken van nemen, wat doorgaans in juni of juli moet gebeuren. Zomerstekken kunnen genomen worden van heel veel heesters en vaste planten, dus begin gerust een kwekerijtje van je snoeimateriaal.

Lees hier hoe je het beste kunt stekken.