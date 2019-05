Voor sommigen is het een praktische oplossing, andere mensen zien het vooral als een fijne plek voor sociaal contact: overal in Nederland staan tuinen die door buren, kennissen of plantenliefhebbers worden gedeeld. NU.nl sprak met twee hobbyisten die zo’n plek voor zichzelf en anderen maakten.

Cilia Prenen woont aan de Amsterdamse Overtoom, midden in het centrum, maar heeft desondanks alle ruimte om rustig te tuinieren. Aan de achterkant van haar woning deelt ze een tuin van zo’n 1.000 vierkante meter met haar buren. "We zijn daar in 1981 mee begonnen", vertelt ze. "Achter onze huizen stond de oude kwekerij van het Vondelpark, die niet meer als zodanig werd gebruikt. Met de bewonersvereniging hebben we dat terrein gekraakt. Dat werd gedoogd, omdat er geen bestemmingsplan was."

Vijf huishoudens met één tuin

Inmiddels is dat bestemmingsplan er wel en huurt Prenen het stuk grond samen met vier andere huishoudens. "We hebben daar ontzettend veel plezier van. In het begin maakten we er een grote groentetuin van, daar heb je relatief weinig kosten aan. Nu we weten dat we kunnen blijven, is er steeds meer siertuin ontstaan en hebben we het zo ingedeeld dat meerdere gezinnen de plek kunnen gebruiken."

Zo staat er een grote heg, zijn er via plantenborders met bloemen afscheidingen gemaakt en liggen er verschillende grasveldjes. Toch blijft de tuin ook een sociaal gebeuren, vertelt Prenen. "Het gras wordt door de heren om en om gemaaid, er is een gemeenschappelijke groentetuin en bomen snoeien doen we bijvoorbeeld ook samen."

"In het begin werd er voortdurend vergaderd”, herinnert Prenen zich. "Maar inmiddels weten we precies wat we aan elkaar hebben. Ik maak ieder jaar bijvoorbeeld een schema voor de groentetuin. De kosten worden één keer per jaar verrekend. En als iemand ziek is, nemen andere mensen zijn of haar taken over. Na al die jaren hoeven we eigenlijk nauwelijks meer te vergaderen."

Cilia Prenen toverde samen met haar buren een oude kwekerij om in een grote gedeelde tuin. (Foto: Cilia Prenen)

Buurtmoestuin in Nieuw-Vennep

Inwoners van Nieuw-Vennep en omstreken kunnen sinds een paar jaar gebruik maken van De Groenste Tuin, een initiatief van Miriam Geurts. Zij won in 2013 een prijsvraag van de gemeente Haarlemmermeer en kreeg 20.000 euro om een buurtmoestuin op te zetten, aangevuld met 5.000 euro via crowdfunding. Met hulp van Staatsbosbeheer vond ze een stuk grond van 4.000 vierkante meter, waar ze met een klein groepje aan de tuin begon.

"De vaste basis bestond uit tien tot twaalf mensen", vertelt Geurts. "Sommigen kwamen elke dag, andere mensen kwamen bijvoorbeeld één middagje in de week. Ik maakte vaak de plannen, als leidraad voor wat we op een dag wilden gaan doen. Intussen was er ook altijd tijd voor koffie en thee, werd er weleens een feestje georganiseerd, een marktje of bijvoorbeeld een tekencursus voor kinderen en volwassenen."

Geurts is inmiddels verhuisd naar het Gelderse Eerbeek, waar ze een soortgelijk plan uit de grond stampt. "Het stukje dat ik nu op het oog heb, was vroeger een schooltje, met een plein en een grasveld. Dat ligt daar gewoon maar te liggen. De gemeente moet het af en toe maaien en bijhouden, dus dacht ik: laat mij dat dan doen. Dan komt er ook nog wat productie vanaf. Al doe ik het maar een jaar, het is gewoon heel leuk om mee bezig te zijn."

In de grote buurtmoestuin die Miriam Geurts opzette, kunnen buurtbewoners naar hartenlust tuinieren. (Foto: De Groenste Tuin)

Hulp uit verschillende hoeken

"Ik weet nog niet precies hoe groot de belangstelling van de gemeenschap is", vertelt Geurts. "Dat was in Nieuw-Vennep ook spannend. De bibliotheek naast het terrein heeft in ieder geval al aangeboden dat ik een kast voor al het gereedschap neer mag zetten. En de welkoop zit aan de andere kant van de tuin. Daar ben ik inmiddels een goede klant. Van hen krijg ik ook weer spullen. Een tafeltje bijvoorbeeld, of pallets om zelf iets mee te maken. Op die manier help je elkaar een beetje."

"Zo’n basis is al ontzettend fijn", zegt Geurts. "Dan komt de rest vanzelf. Bezoekers hoeven verder ook helemaal niet van tuinieren te houden. Kom maar gewoon langs om even te kletsen. Je hebt best veel mensen die alleen zijn, maar op deze manier dan toch een plekje hebben om even thee te drinken en een verhaal kwijt te kunnen. Het is dus ook echt een sociale ontmoetingsplaats. Dat is eigenlijk even belangrijk als het tuinieren zelf."