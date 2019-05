Met Moederdag in aantocht vliegen de bloemen momenteel over de toonbank. Hoe zorg je ervoor dat zo’n cadeau ook lang mooi blijft? NU.nl sprak met een bioloog en een bloemenadviseur over de beste soorten én over verschillende trucs om te voorkomen dat zulke sierplanten te snel verwelken.

"Stop je bloemen in een schone vaas", luidt het eerste advies van bloemenadviseur John Achterberg. Bacteriën kunnen immers voor schade zorgen. "En snij de stelen schuin af, zodat ze makkelijker kunnen drinken. Lauwwarm water is daarbij het beste, met een beetje chrysal erbij. Zelf werk ik altijd met de poedervorm, die wordt het mooist opgenomen. Als je goede bloemen hebt, is dat eigenlijk al genoeg om ze prachtig te laten staan."

Wees voorzichtig met tocht en direct zonlicht

Wil je bloemen geven die lang meegaan, dan zijn chrysanten en anjers de beste opties. Hoewel je ook van een degelijke bos rozen lang plezier kunt hebben, vertelt Achterberg. "Die zijn natuurlijk heel populair nu rond Moederdag. Overigens zijn dat wel bloemen die wat minder sterk zijn dan bijvoorbeeld de anthurium, zonnebloem of gladiool. Denk er bijvoorbeeld aan dat rozen last kunnen hebben van tocht, en zet ze ook niet direct in de zon. Dat zijn toch wel dingen waar mensen nog wel eens de fout in gaan."

Bioloog Maurice Martens legt uit hoe een fruitschaal negatief kan werken in de buurt van een vaas bloemen. "Fruit produceert ethyleengas, wat voor een snellere stofwisseling van bloemen en ander fruit zorgt. Dat kan dus leiden tot een snellere afrijping en verwelking van je bloemen. Je ziet daarom bijvoorbeeld ook dat fruithandelaren hun lucht constant verversen. Anderzijds wordt ethyleen gebruikt om bloei te bevorderen bij niet openstaande bloemen."

Deze bloemen blijven lang mooi Chrysanten

Anjers

Aronskelken

Gerbera's

Lelies

Giet niet te veel water in je vaas

Zoals Achterberg intussen al aangaf, gaan bloemen in een schone vaas het langst mee. Martens voegt daar nog een tip aan toe. "Wat ik vaak zie, is dat mensen veel te veel water in hun vazen doen. Je moet hem echt niet helemaal vullen. Als je je bloemen te diep in het water hebt staan, krijg je eerder vorming van bacteriën en schimmels. De vaten van bloemen gaan dan dichtzitten, waardoor ze het water minder goed naar boven kunnen trekken."

"Een laagje water van hooguit 10 centimeter is voldoende", gaat de bioloog verder. “Dat heeft bovendien een extra voordeel. Als je weinig water gebruikt, hoef je ook niet zoveel van die stofjes uit zo’n zakje erbij te gooien. Die zijn meestal bedoeld voor een liter, dus je kunt dat zakje meerdere keren gebruiken. Het is sowieso goed om het water dan regelmatig te verversen."

Mocht je geen voedingsstoffen meer in huis hebben, is dat volgens Achterberg ook geen ramp. "Zolang je de bloemen goed schuin aansnijdt en in lauwwarm water stopt, is dat in principe ook voldoende. Vroeger werd er nog wel eens een schepje suiker aan toegevoegd, of een stuiver. Maar dat is een beetje achterhaald inmiddels."

Langer plezier van bloeiende buitenplanten

"Op het moment zijn er ook heel veel buitenplanten die prachtig zijn om aan moeder te geven", gaat Achterberg verder. "Petunia’s en geraniums doen het heel goed. Maar onlangs vroor het nog ‘s nachts, dus denk er wel aan dat je zomerplanten afdekt. Bijvoorbeeld met een laken. Naar binnen halen is natuurlijk nog beter."

Ook Martens wil graag benadrukken dat planten als moederdagcadeau een betere optie zijn. "Bloemen in een vaas zijn natuurlijk mooi, maar na een week is dat toch wel een beetje voorbij. Vingerhoedskruid is een mooie meerjarige plant, daar heb je volgend jaar ook nog plezier van. Salie en lavendel ruiken weer heel lekker."

"In stedelijke omgevingen wordt tegenwoordig veel aandacht geschonken aan het helpen van wilde bijen, hommels en vlinders", legt Martens uit. “Met zulke plantjes geef je ze de mogelijkheid om meer voedsel te vinden. Daar zou je dus ook aan kunnen denken als je je moeder wil verrassen. Dan kun je trouwens ook moederkruid geven, die heeft bloemetjes die veel nectar produceren. En voor de gelegenheid is het natuurlijk ook wel passend."