Zondag is het Moederdag: hét moment om je moeder in de watten te leggen met een uitgebreide maaltijd. Die eitjes koken lukt natuurlijk wel, maar de tafelstyling? Met deze vtwonen-tips is jouw eettafel perfect gedekt.

Laag voor laag

Styling begint bij het kleurenpalet; wordt het kleurrijk, of hou je het neutraal? Als je dat hebt bepaald, kun je gaan opbouwen. Kies voor een lang tafellaken voor een chique uitstraling, of voor een tafelloper voor een wat luchtiger effect. Daar bovenop komen placemats. Een tafellaken én placemat te veel? Veel verschillende lagen geeft de tafel body en zorgt voor een rijk gevoel. Dat kun je nog eens versterken door borden en kommen in verschillende maten te kiezen en deze op elkaar te stapelen.

Chic servies

Begin met een groot dinerbord, zet daarop een bord (het liefst in een andere kleur) en dáárop een kommetje of eierdopje. Gebruik mooie schalen of houten serveerplanken voor het brood. Beleg uit plastic bakjes schep je over in schaaltjes, de kaas komt op een kaasplank en ook de vleeswaren mogen uit het plastic en op een schaal of bord. Als op iedere plek hetzelfde servies staat, wordt het een mooi samenhangend geheel.

Verschillende lagen geeft je tafel body. Stapel borden en kommen in verschillende maten op elkaar. (Foto: Jeroen van der Spek, styling Cleo Scheulderman)

Feestelijk glaswerk

Kies voor glazen in verschillende hoogtes, dat geeft een speels effect. Bijvoorbeeld een klein waterglas, een wat grotere glazen mok en een hoog wijnglas voor jus d'orange. Voor de rust is het hierbij weer van belang dat op iedere plek hetzelfde setje staat. Niet genoeg van dezelfde glazen? Kies dan twee soorten en zet ze om en om.

Luxe met linnen

Luxueuze, stoffen servetten van een mooi materiaal zoals linnen maken de tafel meteen chic. Strak naast het bord, kunstig in een figuur gevouwen of nonchalant gedrapeerd op het bord; een stoffen servet geeft de tafel meteen een feestelijke uitstraling. Je kunt het nóg leuker maken door je servet samen te binden met een lint en hier een kaartje met een naam of een moederdagwens aan te hangen.

Stylen

Ook als het servies na het eten van tafel is, moet de tafel er nog gezellig uitzien. Een vaas met een grote bos bloemen is mooi, maar je wilt je tafelgenoten nog wel kunnen zien. Zorg er daarom voor dat de decoratie niet hoger dan ooghoogte is. Probeer eens kleine vaasjes met daarin losse bloemen. Je kunt de natuur ook op een andere manier gebruiken voor de styling van je eettafel; een paar takjes lavendel in de servetring of groene takjes nonchalant op tafel verspreid. Heb je geen ruimte op tafel? Kijk dan eens of je de hanglamp boven de tafel kunt decoreren.