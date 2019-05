Voor de maandelijkse reeks Woonwalhalla's neemt NU.nl een kijkje in de bijzonderste kamers, tuinen, kelders en zolders. Deze editie gaan we op bezoek bij Stephan van Lümig, die met een grote passie voor film en geluid aan zijn eigen woning sleutelde.

Van Lümig bouwde in het Limburgse Eijsden zijn eigen thuisbioscoop, en bij binnenkomst in de huiskamer zou je zomaar kunnen denken dat je de hoofdattractie al hebt gevonden. Een joekel van een televisiescherm hangt aan een zelfgebouwde wand waar kabels en elektronica in verstopt zitten. Twee grote speakers zorgen voor kristalhelder geluid. "Vooral voor muziek vind ik dit heel fijn", vertelt Van Lümig terwijl hij Amused to Death van Roger Waters uit de kast haalt. "Ken je deze cd? Dit is echt het mooiste album ooit."

De enthousiaste hobbyist legt met een lach uit hoe hij binnen de lijnen kleurt van de WAF-factor. "De 'wife acceptance factor'. Ik heb bijvoorbeeld een surroundsysteem gemaakt waarbij de rear-speakers achter de bank verborgen zaten. Middels een plankje dat je op 45 graden kon klappen, weerkaatste het geluid precies naar de zitplek. Ideaal, want zo heb je wel de lusten (namelijk goed geluid), maar niet de lasten (speakers in het zicht)."

In de woonkamer van Stephan van Lümig zou je kunnen denken dat je de echte thuisbioscoop al hebt gevonden. (foto: privébezit)

Liefde voor techniek

Ook de rest van het huis ademt een liefde voor techniek en interieurontwerp. Sterretjes fonkelen langs de trap, net als boven het bed in de slaapkamer. Daar hangt overigens ook een hoogwaardige beamer met scherm. Plus een grote televisie, die richting de verlichte jacuzzi gedraaid kan worden. In de aparte badkamer is nog een 4K-scherm geïnstalleerd.

Maar zoals gezegd is het echte paradepaardje de thuisbioscoop, die Van Lümig zelf bouwde in een normale kamer op de eerste verdieping van zijn hoekwoning. Een relatief kleine ruimte dus, maar desondanks voelt een filmvertoning als een volwaardige bioscoopervaring.

Uiteraard hangt ook hier een zeer geavanceerde beamer, tegenover een flink bioscoopscherm. Filmposters, een Spiderman-beeldje en gekleurde led-strips langs de traptreden maken het plaatje verder compleet. Maar wat vooral indruk maakt, is hoe dynamisch het geluid klinkt wanneer Van Lümig een eerste demo aanzet.

Dat heeft alles te maken met het Dolby Atmos-systeem dat er in de verduisterde kamer is geïnstalleerd. Twee subwoofers bij het scherm, zeven speakers langs de rand van de ruimte en vier aan het plafond. "Die bovenste vier zorgen ervoor dat je in een soort bubbel zit", legt Van Lümig uit. "Mijn buren zijn hier overigens ultrarelaxed over. Die komen zelf ook geregeld langs om een film of serie te kijken."

"Ik had dit systeem eerder dan de Nederlandse bioscopen", vertelt de hobbyist. "Ik wil altijd graag ergens meteen mee aan de slag, wachten is niks voor mij. In de hometheaterwereld lopen dit soort dingen ook altijd voor op de rest."

Zelf nieuwe filmbelevingen maken

De creatieve techneut komt daarbij ook met eigen ideeën voor nieuwe filmbelevingen. "Vijftien jaar geleden heb ik als hobbyproject een systeem gemaakt met een microcontroller, die je op een Bluray-speler kon aansluiten en tot op de seconde nauwkeurig kon programmeren. Bij een scène tussen de sterren in Star Trek, lichtte er dan bijvoorbeeld een sterrenhemel boven je hoofd op. Een felle lamp ging aan als je in de film de zon op zag gaan. Je kon er zelfs terrariumsprinklers op aansluiten voor een regenscène."

Een 4DX-zaal avant la lettre dus eigenlijk, hoewel Van Lümigs ideeën nog een stapje verder gaan. "Als je een motortje in een plantenpot verstopt, kun je hem bijvoorbeeld laten schudden tijdens een spookscène", legt hij uit. "Of je laat op het juiste moment een schilderij van de muur vallen. Je kunt er heel leuke dingen meedoen."

"Ik ben gek op de combinatie van software en hardware", gaat de hobbyist verder. "Toen ik nog in m’n eerste studentenkamer woonde, kon ik bijvoorbeeld m’n frituurpan aanzetten met een Nokia 3310. En ik had m’n Senseo-apparaat gehackt zodat ik vanaf de bank koffie kon zetten. Ik vind het heerlijk om dat soort dingen uit te denken."

Van Lümig verdient zijn geld inmiddels met zelfgebouwde escape rooms en het bouwen van thuisbioscopen bij anderen. Zijn eigen woning blijft intussen ook altijd een hobbyproject. "Steeds als ik mijn huis heb volgebouwd met allerlei technische snufjes, wil ik verhuizen zodat ik weer opnieuw m’n creativiteit de loop kan laten gaan. De 'next level'-ideeën voor mijn nieuwe huis liggen al klaar."