Dit weekend is het nog koud, maar binnenkort zal de zon zich weer vaker laten zien en dan is het fijn als je tuinmeubilair direct gebruiksklaar is. Je tuinmeubels hebben óf buiten gestaan in weer en wind, of de hele winter staan verstoffen in de schuur. Tijd voor een opknapbeurt.

Zo ga je om met hout

Hout heeft een natuurlijke waslaag die het meubel beschermt. Door nieuw tuinmeubilair te lijf te gaan met een hogedrukspuit, verwijder je deze beschermlaag. Meubels krijgen hier een meer authentieke uitstraling van, maar dit zorgt er ook voor dat ze vatbaarder zijn voor weersinvloeden. Beter is dus om nieuwe tuinmeubels te boenen met een sopje en een zachte borstel.

Zijn je meubels al verweerd? Gebruik dan lauwwarm water met houtreiniger en een harde borstel. Wel even naspoelen met schoon water. Eventuele schimmelvlekken kun je behandelen met schuurpapier. Laat de meubels drogen en smeer ze in met een laag speciale tuinmeubelolie. Even laten inwerken, de overtollige olie weghalen met een droge doek, en je meubels zijn weer klaar voor het buitenseizoen!

Roestplekjes op rvs

Ondanks dat rvs niet kan roesten, kunnen er wel roestplekjes op het materiaal ontstaan. Dit komt door ijzerdeeltjes die door de lucht vliegen en zich aan de meubels hechten. Haal voor je je meubilair weer gaat gebruiken een doekje langs het rvs met een niet-bijtend middel. Zo kunnen de deeltjes minder makkelijk aan je meubels hechten en kun jij de hele zomer van roestvrij tuinmeubilair genieten.

Ondanks dat rvs niet kan roesten, kunnen er wel roestplekjes op het materiaal ontstaan. (Foto: Sjoerd Eickmans, styling: Anke Helmich)

Kunststof gaat met gemak door weer en wind

Kunststof tuinmeubelen zijn goed bestand tegen verschillende weersinvloeden. Ze kunnen niet vergaan. Als je ze goed schoonhoudt, blijven ze wel in betere conditie. Hiermee zorg je er namelijk voor dat vuil zich minder goed kan hechten en voorkom je schimmelplekken. Gebruik hiervoor een zachte borstel.

Hetzelfde geldt voor wicker-loungesets. Als deze erg vies zijn, kun je ook speciale reiniger voor wicker-meubels gebruiken. Ook hiervoor geldt: even naspoelen met schoon water om alle zeep te verwijderen. Kussens erop en je tuin is zomerproof!

Rotan reinigen met zout water

Rotan tuinmeubilair is populair door de natuurlijke uitstraling en strandlook. Dit materiaal is een soort liaan die groeit in tropische regenwouden. Het is stevig én buigzaam en daardoor ideaal om te vlechten. Rotan is van nature niet bestand tegen vocht en daarom zijn rotan meubelen voorzien van een laklaag die de meubels beschermt tegen uitdroging en vergrijzing. Bij te veel vocht kan deze laag loslaten.

Rotan tuinmeubels kun je het beste reinigen met een sopje met zout water en een zachte borstel. Hierdoor raakt de laklaag niet beschadigd en door het zout trekt er minder vocht in het materiaal. Is de laklaag al verdwenen? Stof de meubels goed af, behandel ze met een speciale ontgrijzer en voorzie ze van een nieuwe blanke laklaag. Zo kunnen ze weer jaren mee.

Rotan tuinmeubels kun je het beste reinigen met een sopje met zout water en een zachte borstel. (Foto: Jeroen van der Spek, styling: Cleo Scheulderman)

