Waar nu de bank en de televisie staan, leerden kinderen vroeger schrijven en sommen maken. Architect Age Fluitman woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in een voormalige school in Rotterdam. Een aantal bijzondere details herinneren nog aan de tijd dat hier jongens en meisjes door de gangen renden.

Als je de voordeur van de woning van Fluitman en zijn gezin in de voormalige Hooimanschool in Rotterdam wil bereiken, moet je eerst door een smalle steeg en daarna kom je op het oude schoolplein terecht. Via het trappenhuis, dat nog origineel is met geglazuurde stenen en brede trappen, kom je bij hun voordeur op de eerste verdieping. Fluitman: "Ons huis voelt als een verborgen plek midden in de grote stad."

Op de plek waar nu de televisie staat, leerden kinderen vroeger schrijven. (Foto: Nicoline Rodenburg voor www.habitat-magazine.nl)

Wonen in twee klaslokalen

Als Fluitman en zijn vrouw op zoek zijn naar een nieuwe woning, komt dit pand toevallig op hun pad. Fluitman: "Het architectenbureau waar ik heb gewerkt, was al een tijd met de school bezig. Ik zag ons wel wonen in twee klaslokalen met grote ramen, veel licht, ruimte en hoge plafonds. Dit was een kans die we moesten grijpen, want zo'n bijzonder pand kom je niet elke dag tegen."

Ze kopen de school van de gemeente, samen met acht anderen. "We hebben met deze groep de ontwikkeling gedaan, de indeling gemaakt en besluiten genomen. We kwamen nog wel wat verrassingen tegen: zo bleek de fundering niet zo goed als de gemeente ons had voorgespiegeld. Het heeft uiteindelijk nog zo'n vier jaar geduurd voor we er daadwerkelijk woonden."

Architect Age Fluitman woont samen met zijn gezin in deze voormalige school in Rotterdam. (Foto: Age Fluitman)

Borrelen op het schoolplein

Het gezin krijgt twee klaslokalen met een hoogte van 4,5 meter tot hun beschikking. Hun woonkamer komt in het ene klaslokaal en de keuken in het aangrenzende lokaal. Totaal is hun woning 180 vierkante meter. "We hebben besloten om een klein hoogteverschil te creëren tussen de twee klaslokalen. De originele schoolramen met roeden zijn heel hoog en beginnen pas vanaf 120 centimeter hoogte. Nu kunnen we vanaf de bank de tuin in kijken. Dat had anders niet gekund."

In de slaapkamer zitten de schoolramen op 120 cm hoogte. (Foto: Nicoline Rodenburg voor www.habitat-magazine.nl)

'Tijdens de bouw kwamen mooie houten balken tevoorschijn'

Om een tussenverdieping met slaapkamers te realiseren, wordt het dak aan de achterkant van een van de klaslokalen verhoogd. Zo ontstaat er ruimte voor een tussenverdieping van 60 vierkante meter. "Een hoogte van 4,5 meter was net niet genoeg voor het creëren van een extra verdieping. Door het dak te verhogen, lukte dat wel. Tijdens de bouw kwamen er mooie houten balken in het plafond in de keuken tevoorschijn. Dat was een leuke verrassing en hebben we zo gelaten."

In de zomer is het soms zo gezellig in de gemeenschappelijke tuin - het vroegere schoolplein - dat het wel een paar uur kan duren voor Fluitman en zijn vrouw hun voordeur bereiken. "We schuiven regelmatig aan bij andere bewoners. We hebben ook nog een dakterras dat alleen door ons wordt gebruikt. Deze buitenruimte zit ter hoogte van de kruin van een oude plataan van meer dan honderd jaar oud. Als de boom helemaal groen is, voelt ons dakterras als een soort boomhut."

Tijdens de bouw van de keuken kwamen deze houten balken in het plafond tevoorschijn. (Foto: Nicoline Rodenburg voor www.habitat-magazine.nl)

Roomdivider van restmateriaal



De Rotterdamse architect wilde zijn huis zo open mogelijk houden. Een imposante, open trap leidt naar de eerste verdieping. "Later bleek dat we op de trap best zichtbaar waren voor onze overburen. Dat heb ik opgelost door een scheidingsgordijn te maken van schuimplaatjes en ijzeren ringetjes. De schuimplaatjes komen uit de doos met Portugese tegels, die in de keuken op de vloer liggen. Het was restmateriaal, dat een nieuwe functie heeft gekregen."

Het scheidingsgordijn met schuimplaatjes en ijzeren ringetjes. (Foto: Nicoline Rodenburg voor www.habitat-magazine.nl)

'Dit huis groeit met ons mee'

Als je door het huis loopt, zie je nog meer bijzondere items. Zo hangt er boven de eettafel een oude filmstudiolamp uit de jaren zestig van de Beierse omroep in Duitsland. "De lamp is vernoemd naar de eerste satelliet in de ruimte: de Spoetnik. In de keuken hebben we Portugese vloertegels gecombineerd met rode keukenfronten en er staat een gele kast met zinken knopjes, die we vonden in een restaurant in Frankrijk. Doordat de muren hoog en wit zijn, kan het interieur hier best wat kleur hebben."

Het gezin hoopt nog lang van de oude school te kunnen genieten. "Het is een heerlijk huis. 's Ochtends ontbijten we met z'n allen in de keuken in het ochtendlicht en 's avonds zitten we graag op de bank in de andere kamer. De kinderen kunnen hier spelen en rondjes rennen. Dit huis groeit met ons mee."

De gele kast met zinken knopjes staat voor de imposante, open trap. (Foto: Nicoline Rodenburg voor www.habitat-magazine.nl)