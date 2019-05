In deze wekelijkse rubriek testen we in samenwerking met de Consumentenbond huishoudelijke en technologische apparaten. Vandaag antwoord op de vraag: Welk matras heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding?

Een fijn matras is essentieel voor een goede nachtrust. Tegelijkertijd is een dergelijk product zeer persoonsgebonden. Ben jij bijvoorbeeld een zijslaper en draai en woel je veel? Dan zoek je wellicht een ander matras dan als je een rustige rugslaper bent.



En hoeveel waarde hecht jij aan het feit dat een matras meebeweegt als je je omdraait? En hoe belangrijk vind je de lichaamsondersteuning van het matras?



We hebben in totaal 97 (eenpersoons)matrassen getest, waarvan we er drie uitlichten in dit artikel: de beste koop op het gebied van prijs-kwaliteitsverhouding en de twee hoogst scorende alternatieven. We testten onder meer de mate van lichaamsondersteuning door het matras, in hoeverre het vocht doorlaat en hoelang het matras meegaat.

Beste koop: Meradiso (Lidl)

Prijs: circa 100 euro

Testoordeel 8,1

Gaat zeer lang mee

Een goed matras hoeft niet duur te zijn. Het matras Meradiso van de Lidl heeft met een prijs van circa 100 euro en een testoordeel van 8,1 de beste prijs-kwaliteitsverhouding en is daarmee de beste koop. Hoe het kan dat een relatief goedkoop matras zo goed scoort, lees je hier.

De geteste Meradiso van de Lidl betreft een koudschuimmatras met hardheid 3. Handige bijkomstigheid: de tijk (matrashoes) is afneembaar en kan worden gewassen op 60 graden.



Het matras scoort met een 9,4 in het bijzonder hoog op het aspect levensduur. Dit houdt in dat het matras met de tijd nauwelijks verandert in hoogte, hardheid of in de mate waarin het je lichaam ondersteunt. Om bij het laatstgenoemde punt te blijven: de Meradiso biedt vooral een goede ondersteuning voor rugslapers. Het product scoort een voldoende op het ondersteunen van zijslapers.



Draai of beweeg je veel in je slaap? Dit matras veert zeer goed mee nadat je je hebt omgedraaid.



Let er wel op dat dit een warm matras is en dus vooral geschikt voor mensen die het snel koud hebben in bed. Als je veel transpireert, is dit product minder geschikt.

Alternatief 1: M Line Wave Light

Prijs: circa 200 euro

Testoordeel 7,7

Gaat lang mee

Ben je toch niet helemaal overtuigd door de Meradiso van de Lidl? Dan hebben we een alternatief voor je: de M Line Wave Light van circa 200 euro. Deze is opgebouwd uit twee lagen koudschuim en kan aan twee kanten worden beslapen. De ene kant is steviger, de andere zachter. Wij testten de stevige kant.

Dit matras scoort met een 8,8 vooral erg goed op levensduur, evenals de Meradiso van de Lidl. Nog een overeenkomst: ook de tijk van de M Line Wave Light is afneembaar en kan worden gewassen op 60 graden.



Ben je een zijslaper en twijfel je tussen dit product en de beste koop? Dan scoort de M Line Wave Light met een 6,8 tegenover een 6,1 net iets hoger op de ondersteuning. Beide matrassen krijgen een goede beoordeling wat betreft de ondersteuning van rugslapers.



Tot slot veert dit matras tijdens het bewegen of het omdraaien, hoewel voldoende, beduidend minder goed mee dan de beste koop. Net als de Meradiso is dit product minder geschikt voor mensen die veel transpireren in hun slaap.

Alternatief 2: Leen Bakker Comfort 500

Prijs: circa 250 euro

Testoordeel 7,6

Gaat zeer lang mee

Het tweede en laatste alternatief op de beste koop is de Leen Bakker Comfort 500 van circa 250 euro. Dit matras bestaat uit pocketvering en koudschuim. Net als de twee andere opties is de tijk van dit matras afneembaar en te wassen op 60 graden.

De Comfort 500 is de duurste optie in vergelijking met de beste koop en het eerste alternatief. Wel krijg je daar een matras met een zeer lange levensduur voor terug. Ook scoort dit matras voldoende op de ondersteuning van zowel rug- als zijslapers en veert het zeer goed mee als je je beweegt of omdraait.



Tot slot is dit alternatief minder geschikt voor mensen die veel transpireren in hun slaap.