In deze wekelijkse rubriek testen we in samenwerking met de Consumentenbond huishoudelijke en technologische apparaten. Vandaag antwoord op de vraag welke espressomachine met cupsysteem de beste prijs-kwaliteitsverhouding biedt.

Koffie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We drinken hier gemiddeld 4,1 koppen koffie per dag. Ben je in het bijzonder een liefhebber van espresso, dan hoor je mogelijk graag welke machine je moet aanschaffen om een professioneel kopje te zetten. Dat is dan ook precies waarmee we je in dit artikel op weg helpen.

We hebben zowel volautomaten, halfautomaten als portiesystemen getest en bespreken laatstgenoemde, die werken met capsules. De machines zijn onder meer beoordeeld op techniek, gebruiksgemak en smaak. We bespreken de drie opties met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Beste koop: Krups Dolce Gusto Infinissima KP1701

Prijs: circa 69 euro, bekijk hier de beste prijs

Testoordeel 8,6

Zeer goede kwaliteit espresso

Met het rapportcijfer 8,6 is de Krups Dolce Gusto Infinissima KP1701 Wit de beste koop espressomachine met cupsysteem. Met deze machine kun je rekenen op een zeer goede kwaliteit espresso die uitstekend op temperatuur is. Bovendien is de Infinissima compact, gemakkelijk te bedienen en vraagt die weinig onderhoud.

Het uiterlijk van deze machine is opvallend, modern, bijna robotachtig. Trekt de witte variant op de foto je toch niet helemaal? Dan is de Infinissima ook verkrijgbaar in zwart en rood.

Houd er wel rekening mee dat deze espressomachine geen automatische stop heeft voor de hoeveelheid koffie. Ook de kopjeshouder is niet heel gemakkelijk te verstellen.

Alternatief 1: Krups Nespresso Essenza Mini XN110B



Prijs: circa 79 euro, bekijk hier de beste prijs

Testoordeel 7,9

Goede kwaliteit espresso

Ben je toch niet helemaal overtuigd door de Infinissima of heb je liever Nespresso-capsules? Dan hebben we het volgende alternatief voor je: de Krups Nespresso Essenza Mini XN110B.

De Krups Essenza Mini is redelijk makkelijk in gebruik en heeft een knop voor espresso en een knop voor lungo. De machine scoort in het bijzonder hoog op de smaak en de temperatuur van de espresso.

Wel heb je met deze machine, in vergelijking met de beste koop, iets meer kracht nodig om de hefboom te sluiten.

De Krups Essenza Mini is verkrijgbaar in het zwart, grijs en wit.

Alternatief 2: Magimix Nespresso Essenza Mini 11377 & Aeroccino 3



Prijs: circa 134 euro, bekijk hier de beste prijs

Testoordeel 7,9

Kwaliteit espresso is ruim voldoende

Het tweede alternatief op de Infinissima is de Magimix Nespresso Essenza Mini 11377 & Aeroccino 3. Deze machine krijgt hetzelfde algemene rapportcijfer als het eerste alternatief, maar scoort net iets minder op de smaak van de espresso en de prestatie.

Toch is ook de Magimix Essenza Mini makkelijk in gebruik. Het is een simpele machine die weinig geluid maakt en makkelijk is schoon te maken.

Ook de smaak van de espresso scoort alsnog een ruim voldoende en de temperatuur van de te drinken koffie is met een 8,5 zelfs uitstekend.

Houd er wel rekening mee dat het, net als bij de Krups Essenza Mini, wat kracht vergt om de zogenoemde hefboom van de capsulehouder te sluiten als je koffie zet.