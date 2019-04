De kringloopwinkels in Nederland staan vol met woondecoratie, kleding en meubels die wachten op een nieuwe eigenaar en een tweede leven. Kunnen ze de opruimwoede en de daarmee gepaard gaande aanwas van spullen nog aan?

In het weekend is er vaak sprake van topdrukte bij kringloopwinkel Het Goed in Deventer, die zeven dagen per week is geopend. Op een gemiddelde zaterdag komen er zo'n driehonderd mensen spullen brengen. "Daarnaast rijden er elke dag twee bussen rond in de gemeente Deventer. Ze halen grote meubels op bij mensen thuis en zitten voortdurend vol", vertelt filiaalleider Raimon Strijdveen.

"Vroeger deden mensen jaren met hun meubels, maar tegenwoordig willen ze sneller weer wat nieuws. Het komt regelmatig voor dat klanten hun spullen aan de achterkant van de winkel inleveren en via de voordeur weer naar buiten gaan met iets nieuws."

Het aantal kringloopwinkels groeit

De kringloopwinkel in Deventer bestond vorig jaar 25 jaar en was de eerste van in totaal 26 vestigingen van Het Goed. In 2018 hebben Strijdveen en zijn collega's 2,7 miljoen spullen verzameld, waarvan 83 procent werd hergebruikt. Ofwel: verkocht in de winkel, gerepareerd of gerecycled. Strijdveen: "We zijn blij dat mensen zo massaal hun spullen komen brengen. In Deventer zijn we een begrip en daar zijn we trots op."

Eind dit jaar verwacht Het Goed dertig vestigingen te hebben, vertelt Leonie Reinders van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. Reinders: "Ons ledenbestand bestaat uit zestig kringloopbedrijven, die bij elkaar 215 kringloopwinkels hebben, waaronder de winkels van Het Goed. Dat aantal groeit elk jaar met een paar procent. Er is veel aanbod van spullen en er is veel vraag. Vintage is booming."

“In 2018 werd er 150 miljoen kilo aan spullen verwerkt door de aangesloten kringloopwinkels” Leonie Reinders, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland

"Het zijn sociale ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan ruim dertienduizend mensen", gaat ze verder. "Een groot gedeelte van de werknemers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Het belangrijkste doel van de kringloopwinkels: het verkleinen van de afvalberg. De kringloopwinkels en -bedrijven die bij ons zijn aangesloten, zijn stichtingen en dus is winst maken niet hun primaire doel. Als daar wel sprake van is, komt dat bijvoorbeeld terug in het verduurzamen van het pand, het creëren van nieuwe werkgelegenheid of het opleiden van medewerkers."

In 2018 werd er naar schatting 150 miljoen kilo aan spullen verwerkt door de aangesloten kringloopwinkels en -bedrijven. Ruim 80 procent van deze producten kon hergebruikt worden door verkoop of recycling. Reinders: "Dat is goed voor het milieu en het klimaat, want hiermee wordt veel CO2-uitstoot bespaard. De winkels staan te springen om spullen. Zolang het om herbruikbare producten gaat, kan het eigenlijk niet genoeg zijn. Textiel dat niet meer verkocht kan worden, wordt bijvoorbeeld gerecycled tot poetsdoeken of vulling van autostoelen."

Ontspullen is een trend



In Deventer nemen ze alles aan wat herbruikbaar is. Strijdveen: "De winkel moet aantrekkelijk blijven voor klanten en je moet hier elke dag wat nieuws kunnen vinden. Op zaterdagen is het zo druk dat we de winkel de gehele dag aanvullen. Er loopt ongeveer 35 man personeel rond om alles in goede banen te leiden."

Woondecoratie, meubels, kleding en boeken worden het meest gebracht bij Het Goed in Deventer. "We merken in de winkel dat klanten bezig zijn met ontspullen en ik hoor er ook collega's over", aldus Strijdveen. "Mensen gaan steeds bewuster om met hun spullen en zijn zich meer bewust van hun impact op het milieu. Ze willen niet iets weggooien waar een ander nog wat aan heeft."

“We merken in de winkel dat klanten bezig zijn met ontspullen” Raimon Strijdveen, Het Goed in Deventer

Of de populaire opruimgoeroe Marie Kondo een groot aandeel heeft in de enorme aanwas van spullen in de kringlopen, betwijfelt Reinders. "Ik denk dat het meer ligt aan de groeiende welvaart, waardoor er steeds meer gekocht wordt en er ook weer spullen de deur uitgaan. Als het minder gaat met de economie, blijven mensen langer op hun bank zitten."

Van de nazaten van Willem van Oranje



Tijdens het sorteren van de gebrachte spullen komen Strijdveen en zijn collega's de gekste dingen tegen. "Een album met postzegels van meer dan honderd jaar oud of een bijzondere herenaansteker die 130 jaar geleden is gemaakt."

"Vorig jaar ontdekten we tussen de gebrachte spullen een bijzonder boek dat dateerde uit begin 1600 met landkaarten en tekeningen van Brazilië. Na onderzoek bleek het van stadhouder Maurits van Oranje te zijn, de zoon van Willem van Oranje. We hebben het verkocht aan een liefhebber uit België."

Ook Reinders kent de verhalen van opmerkelijke vondsten die tevoorschijn komen uit plastic tassen en bananendozen. "Ik hoorde laatst een winkeleigenaar zeggen dat ze eens in de zoveel tijd wapens vinden. Daar gaan ze uiteraard mee naar de politie. Een andere kringloop had een inboedel opgehaald en daar zat een parkiet tussen die nog leefde. De vogel hebben ze gehouden en heeft een plekje in de kantine gekregen."