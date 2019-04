Duurzaam tuinieren, zelf telen en bohemien invloeden: dat is zo’n beetje het enige wat er níét verandert ten opzichte van vorig jaar, want de tuin staat op een keerpunt. Een comeback van de ronde lijn én de gele bloemen zijn twee van de vijf opvallende tuintrends dit jaar.

Vijf tuintrends voor 2019 1. Verticale lijnen maken plaats voor ronde vormen

2. De buxus verdwijnt

3. Geel en bruin terug, blauw en wit verdwijnen.

4. Aandacht voor duurzaamheid

5. Slimme technieken voor de tuin

Rond is het nieuwe recht

Al sinds de start van het nieuwe millennium vormen strakke lijnen het uitgangspunt van menig tuinontwerp. Deze rechte lijnen sluiten aan bij de architectuur van een woning en worden vaak nog eens benadrukt door strak geschoren wintergroene beplantingen, zoals buxus of taxus.

Na twee decennia geometrisch zien we de ronde lijn terugkeren. Tuinstyliste Esther Biesot: "Vanuit het interieur zie je deze trend langzaam naar de tuin doorvloeien. In een maatschappij die supersnel gaat, hebben we behoefte aan verzachting. Ronde banken, vloerkleden en tafels maken de aankleding buiten gezelliger en huiselijker."

Dit betekent ook een comeback van de slingerpaden, bollampen, halvemaanborders en - wie weet - de jarenzeventigzitkuil.

Denk bij 'rond' ook aan zacht en aaibaar: planten met ronde bladeren en siergrassen.

De buxus verdwijnt uit het tuinbeeld

Net toen we de buxusschimmel onder controle leken te hebben, begon de buxusmot aan zijn opmars. In de afgelopen twaalf jaar hebben de vraatzuchtige rupsen zich verspreid tot in bijna alle delen van ons land.

Hoewel de buxusmot te bestrijden is, rijst de vraag hoelang we ertegen kunnen - en willen - blijven vechten. Er zijn buxusalternatieven zoals Ilex crenata of Lonicera nitida, maar nog meer tuinontwerpers besluiten dat de strakke omkadering tot het verleden behoort. Dat zou weleens het einde kunnen betekenen van 'The Dutch Garden', een tuinstijl waar wij in het buitenland om bekendstaan. Ofwel: buxusperkjes die bloemen opsluiten.

Lees de blog van vt wonen over het einde van de buxus.

Een strakke omkadering door een buxushaag zet niet door in de tuintrends voor 2019. (Foto: 123RF)

Geel en bruin zijn dé kleuren

Jarenlang werd geel geboycot in de tuin. Blauw, wit, paars en roze behoorden tot het gedoodverfde kleurenpalet. Nu zien we opeens weer gele bloemen in de border opduiken. Euphorbia en venkelbloemen zijn populair, net als Craspedia voor op vaas. Helemaal passend bij de op Ibiza geïnspireerde boho-trend, waarbinnen de kleur geel ook een belangrijke rol speelt. Dit jaar zien we de bohemien invloeden ook weer in de tuin. Denk aan: een mooie veranda, veel riet, grote palmbladeren en groene XL-planten in potten.

Een kleur die we veel gaan zien in de aankleding is bruin, een natuurtint die geweldig combineert met groen en hout. "De tegenstelling in kleuren zoals zwart en wit zien we verdwijnen", aldus Biesot.

Lees ook: Vier buitentrends voor 2019.

Duurzaam denken

Naast het feit dat we voor gemak gaan, blijft duurzaamheid een grote rol spelen bij de keuzes die we maken. De besproeiingscomputer levert forse waterbesparing op. We zoeken naar oplossingen voor een betere infiltratie van het regenwater door gebruik te maken van waterdoorlatende bestratingen, afwateringsgoten en regenwater opvang. Insectenlokkende planten zorgen voor voldoende bestuivers in de tuin.

Maar ook op het gebied van materialen gaan we voor duurzaam: we willen weer investeren in degelijk. Zo laten we de geïmpregneerde houtsoorten links liggen en kiezen we voor onbewerkt Douglas of eiken. Of sparen wat langer door voor een vlonderterras van composiet dat langer meegaat en geen onderhoud vergt.

Een vlonderterras gaat lang mee en vergt geen onderhoud. (Foto: 123RF)

Het slimme huis zet zich door in de tuin

Zodra we thuiskomen van ons vluchtige leven willen we niet direct herinnerd worden aan het groeiende gras of tuinplanten die om water schreeuwen. De smart home trend verplaatst zich naar buiten. Tuinonderhoud gebeurt via een app en de tuinverlichting draait op zonnepaneeltjes. Een besproeiingscomputer met bodemvochtigheidssensor zorgt dat de planten uitsluitend water krijgen als dat nodig is en de robotmaaier is populairder dan ooit.