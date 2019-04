In deze wekelijkse rubriek testen we in samenwerking met de Consumentenbond huishoudelijke en technologische apparaten. Vandaag antwoord op de vraag: wat is de beste wasmachine?

Vrijwel ieder huishouden heeft er wel een staan: een wasmachine. Het allerbelangrijkste aan dit apparaat is vanzelfsprekend dat die je was goed schoon wast. Daarnaast is het fijn als de machine zuinig is, weinig geluid maakt en makkelijk in gebruik is.

Er zijn zowel wasmachines getest die geschikt zijn voor huishoudens tot en met vier personen, die we in dit artikel bespreken, als machines geschikt voor vijf personen of meer.

Het uiteindelijke rapportcijfer is gebaseerd op de kwaliteit van schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik, programmaduur, gebruiksgemak en geluid. In dit overzicht de drie beste machines uit de test.

Beste uit de test: Bosch WNAT323471

Prijs: circa 589 euro

Wast katoen goed schoon

Energieklasse A+++

De Bosch WNAT323471 is met het rapportcijfer 7,2 een prima machine en geschikt voor 7 kilo wasgoed. De machine wast katoen en synthetica goed schoon en centrifugeert goed. Bovendien heeft het apparaat een prettige wasmiddellade en een koolborstelloze motor.

Handig aan deze wasmachine is dat die startuitstel heeft en dat de display de resterende programmaduur laat zien. Zodra je was klaar is, klinkt er een signaal.

Een minpuntje aan de Bosch WNAT323471 is dat die niet heel snel is en dat de machine vrij veel geluid maakt - in het bijzonder tijdens het centrifugeren.

Beste uit de test: Siemens WMN16T3471

Prijs: circa 599 euro

Maximaal 1.600 toeren

Prettig in gebruik

Deze wasmachine deelt met een 7,2 de eerste plek met de hiervoor besproken Bosch WNAT323471. Beide machines zijn technisch gelijk. Ook deze machine is dus beste uit de test.

De Siemens WMN16T3471 doet precies wat je van een wasmachine verwacht: je katoenen en synthetische kleding smetteloos schoon wassen en optimaal centrifugeren Bovendien is de machine prettig in gebruik.

Kanttekening: de wasmachine is niet het meest zuinig in het gebruik van energie en water en maakt vrij veel geluid.

Miele WDB 030 WCS

Prijs: circa 749 euro

Zuinig met water

Centrifugeert goed

Met een 7,1 als rapportcijfer heeft de Miele WDB 030 WCS de derde plek verdiend.

Fijn aan deze machine is dat die zuinig is met water bij katoen op 40 graden en een volle trommel. Bovendien maakt deze machine zowel katoenen als synthetische was goed schoon en centrifugeert hij goed. Evenals de bovenstaande wasmachines heeft ook deze machine een koolborstelloze motor.

In vergelijking met de nummers één en twee spoelt de Miele WDB 030 WCS synthetica echter onvoldoende en duurt het programma hiervoor bovendien vrij lang. Ook is deze machine niet al te gemakkelijk vol te stoppen en leeg te halen.

Desalniettemin scoort de Miele even hoog als de eerdergenoemde Siemens en Bosch wat betreft schoonwassen. Een waardig alternatief dus.