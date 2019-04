Geen idee wie die mensen zijn die elke dag met een lege boodschappentas voorbij sjokken, die je 's avonds hoort stofzuigen of vanuit het raam z'n auto ziet wassen? Dat zijn de buren, en ze wat beter leren kennen kan met een straatfeest. Het beste nieuws: bijna alle gemeenten vergoeden zo'n buurtfeestje.

Iris Vos uit Utrecht houdt van muziek, mensen samenbrengen en van haar buurt. Ze woont in de Zeven Steegjes, een Utrechte volksbuurt met van oudsher veel sociale betrokkenheid.

In 1994 kocht Stadsherstel Utrecht deze volkswijk, de samenstelling van deze wijk veranderde en zorgde voor een tweedeling tussen de nieuwe bewoners en de harde kern, aldus Vos. Op 9 juni staat de derde editie van het Stegenfeest gepland.

Gehaktballen, bewonersportretjes en een koor

"Er komt een podium met een presentator, leuke muziekoptredens, een buurvrouw verkoopt haar beroemde gehaktballen, er is een kinderprogramma en iemand maakt Zeven Satéegjes", vertelt Vos, organisator van het Stegenfeest.

"Er zitten wat ondernemers in de buurt, een tekstschrijver en een fotograaf, en zij gaan de bewoners portretteren, en het koor dat hier in het buurthuis oefent, gaat optreden. Iedereen is natuurlijk welkom en dit Stegenfeestje wordt steeds beter bezocht door alle bewoners. Dat is ook de bedoeling: dat iedereen samenkomt!"

De gemeente Utrecht ondersteunt het feest financieel met het Utrechtse Initiatievenfonds, dat bijdragen levert tot 20.000 euro. Zo veel heeft Iris niet nodig, zegt ze. "We kunnen er de techniek mee betalen, het kinderprogramma, de flyers en de artiesten. Alleen eten en drinken vergoedt het fonds niet."

Iedereen moet worden uitgenodigd

Voor het geven van straatfeesten of andere buurtinitiatieven heeft elke gemeente een budget. Het is lokaal maatwerk, laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten, en er zijn geen richtlijnen.

De voorwaarden voor het verkrijgen van zo'n subsidie verschillen per gemeente, maar wat ze allemaal gemeen hebben: iedereen uit de buurt moet worden uitgenodigd, de bestaande buurtverenigingen moeten betrokken worden en elke bewoner krijgt een flyer in de bus.

De gemeente Gouda pakt het anders aan. Een groep Gouwenaren nam de beoordeling van aanvragen en het uitdelen van subsidie over met Stichting GoudaPot. De stichting verantwoordt de uitgaven aan de gemeente, en verder bepalen zij zelf wat er met het budget gebeurt, zegt Heleen Verkade van Stichting GoudaPot.

"We hebben per jaar 240.000 euro te verdelen, en de belangrijkste voorwaarde die er is, is dat het plan de cohesie in de stad versterkt." Sinds vier jaar bepaalt de stichting waar het budget heen gaat, en dat maakt het blijkbaar laagdrempelig voor bewoners, zegt Verkade.

"We kregen in die eerste maand meer aanvragen dan in het hele jaar ervoor, toen de gemeente de aanvragen behandelde. Vorig jaar werden er voor bijna 6 ton aanvragen gedaan, en er is jaarlijks 240.000 beschikbaar. Je moet dan veel mensen teleurstellen."

Samen mozaïeken

Het zijn niet alleen de buurtbarbecues in de warme maanden, maar het hele jaar door worden er aanvragen gedaan.

"Een van de leukste vond ik een mevrouw die heel goed kon mozaïeken. We hebben haar een bedrag van 600 euro uitgekeerd, en daarmee mozaïekte ze samen met buurtbewoners de nuttige teksten op stoeptegels, zoals 'Geen hondenpoep'.

De mozaïektegels zijn door buurtbewoners met subsidie gemaakt. (Foto: Heleen Verkade).

Niet alle feestplannen halen het. Het plan 'Festival Kaas en Couscous' wilde 20.000 euro waarvoor een jaarlijks terugkerend buurtfestival zou worden georganiseerd. Mooi initiatief, vond Stichting GoudaPot, en de stichting keerde 5.000 euro uit voor de opstart. Verkade: "Vaak springen bij zulke grote aanvragen ook andere fondsen bij, zoals Jantje Beton of commerciële partijen."

Gratis bier, vlees en huzarenslaatjes voor iedereen, daar doen gemeenten niet aan, blijkt uit een belrondje. "Eten en drinken, dat doe je toch wel, daar is een subsidie niet voor", legt Verkade uit. "Wel voor statafels en springkussens."