Voor de maandelijkse reeks Woonwalhalla's neemt NU.nl een kijkje in de bijzonderste kamers, tuinen, kelders en zolders. We beginnen de serie met een bezoek aan het Noord-Brabantse Nieuwkuijk, waar Erwin van Veldhoven zijn favoriete pretpark in het klein nabouwde.

Direct bij binnenkomst in de schuur springen er al miniaturen in het oog. Het Spookslot, het kasteel van Doornroosje; een klein voorproefje van het hobbyproject dat Van Veldhoven als kind in zijn ouderlijk huis begon.

Sinds 1984 bouwt hij Efteling-attracties na, tot in de kleinste details. Inmiddels is dat uitgegroeid tot de Mini Efteling, een populaire bezienswaardigheid voor kinderfeestjes. Ieder weekend zijn er rondleidingen, op reservering.

Simpel begin met gratis materialen

"Ik was een jaar of zeven en een groot Efteling-fan", vertelt Van Veldhoven over het prille begin van zijn passieproject. "Samen met vrienden en mijn broers begon ik attracties na te bouwen. In het begin was dat allemaal gemaakt van piepschuim, karton en melkflessen. Heel simpel, gewoon materialen die we gratis konden krijgen."

In 1985 werd dat een kleine versie van het Carnaval Festival, met zo'n zeventig zelfgemaakte poppen die rondjes draaiden op oude platenspelers. "Kinderen uit de buurt kwamen kijken, het werd steeds een stukje groter", vertelt Van Veldhoven.

“De Efteling omarmde het, de oud-directeur kwam vier keer langs met zijn eigen kinderen.” Erwin van Veldhoven

"Op een gegeven moment ontdekten mensen buiten Nieuwkuijk wat het was. Ook de Efteling zelf omarmde het. Oud-directeur Paul Beck vond het zo leuk dat hij er vier keer met z'n eigen kinderen is geweest."

Van Veldhoven heeft inmiddels een eigen entertainmentbedrijf. Af en toe keert hij nog terug naar zijn ouderlijk huis om rondleidingen te gegeven. Zijn jongere broer is inmiddels directeur en heeft de leiding grotendeels overgenomen. Intussen blijft de Mini Efteling zich vernieuwen en doorontwikkelen. Met zichtbaar veel liefde.

De Trollengrot is ook onderdeel van de Mini Efteling. (Foto: privébezit)

Kleine versie van het Spookslot op zolder

Zo is er op de schuurzolder een kleine versie van het Spookslot te vinden, met dezelfde lichteffecten, bewegende grafstenen, spookviool en doorzichtige geesten. En het inmiddels vernieuwde Carnaval Festival is zo opgezet dat je binnen de kleine ruimte een wandelroute langs de bekende poppen af kunt leggen.

"De hele zolder is nu in beslag genomen", vertelt Van Veldhoven over de zeven verschillende attracties, die via gordijntjes en tussenschotten van elkaar worden gescheiden. Zo is er een Vogel Rok met lasershow en een zelfbedachte bakkerij waar broden en taarten tot leven komen. In een tweede kamertje dansen elfjes op muziek, naast de spiegel van Sneeuwwitje. Sommige voorstellingen zijn computergestuurd, andere worden bediend via verborgen touwtjes en knoppen.

Langnek in de tuin

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de tuin. Van Veldhoven neemt buiten plaats naast Ezeltje Strekje, die uitkijkt op een zelfgebouwd horecahuisje, geheel in Efteling-stijl. "Mijn ouders gaven aan dat ze nog wat privacy wilden overhouden, maar die is uiteindelijk toch een beetje verdwenen", vertelt de Efteling-fanaat.

"We namen stiekem steeds meer van de tuin in beslag. Maar natuurlijk zijn ze ook trots op wat het is geworden. Ze hebben zelf ook geholpen. Mijn vader schildert en is heel creatief, m'n moeder heeft poppenkleertjes genaaid. En zelfs de buurvrouw hielp veel mee."

Een groepje kinderen rent enthousiast tussen de speeltoestellen en zelfgemaakte objecten. Van de put van Vrouw Holle tot de dansende schoentjes; alles is even minutieus nagebouwd en voorzien van dezelfde muziek en verhaaltjes. De grootste blikvanger is Langnek. Als hij zijn nek volledig uitstrekt, is hij 5 meter hoog.

Van Veldhovens hobbyproject is sinds 1984 zo gegroeid dat het inmiddels tientallen jonge vrijwilligers heeft aangetrokken. "Efteling-fans vanaf twaalf jaar helpen mee met bouwen, attracties besturen en gasten ontvangen", vertelt de fanatieke hobbyist.

Langnek is 5 meter hoog als hij zijn nek uitstrekt. (Foto: privébezit)

Eerste directeur werkt nu bij Disney in Amerika

"Het mooie is dat het nu zelfs een soort opleidingsinstituut is geworden. Mensen die hier meedoen als tiener, gaan vaak in grotere attractieparken werken. In alle parken van Nederland kun je poppen vinden van mensen die bij ons zijn begonnen."

"Onze eerste directeur, Michel den Dulk, werd later ontwerper in de Efteling", gaat Van Veldhoven verder. "Daarna is hij doorgegroeid, en nu werkt hij zelfs bij Disneyland in Amerika. Hij woont in Los Angeles en bedenkt attracties voor Disney-parken over de hele wereld. De Frozen-attractie in Florida is zijn idee."

"Voor de Efteling ontwierp hij in 2004 Het Meisje met de Zwavelstokjes. Heb je de miniatuurversie daarvan bij de ingang gezien? Die hadden wij eerder dan dat de echte attractie bestond."