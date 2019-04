Veel mensen houden in deze tijd van het jaar een voorjaarsschoonmaak. Vtwonen geeft tips en tricks waardoor jouw huis in acht uur spic en span is, zodat je daarna van het voorjaar kunt genieten.

8.00 uur: Opruimen

Begin met het opruimen van je huis; dat maakt het schoonmaken makkelijker. Winterattributen als sjaals, handschoenen en dikke jassen kunnen voorlopig weer opgeborgen worden. Zoek die stapel post op tafel uit, leg rondslingerende dingen terug op de plek waar ze horen en ontdoe je interieur van prullaria.

9.30 uur: Donkere kleuren vervangen

De donkere kleuren in huis maken plaats voor vrolijke, lichte tinten. Vervang bijvoorbeeld donkergrijze kussenhoezen door varianten in pasteltinten. Doe hetzelfde met beddengoed, theedoeken en eventueel zelfs de gordijnen. Door lichte gordijnen kan de zon schijnen en haal je écht de lente in huis.

Door dit voor het schoonmaken te doen, heb je geen last van de stofwolk die vrijkomt bij het verwisselen van de stoffen. Stop alles meteen in de wasmachine, zodat het schoon de kast in kan voor volgend seizoen.

10.30 uur: Ramen zemen

Het is handig om de ramen te zemen nádat je hebt opgeruimd, maar vóórdat je hebt schoongemaakt. Zo kun je goed bij het raamoppervlak en is het niet erg als het vieze zeemwater op de vensterbank valt. Tip: meng heet water met een paar druppels vloeibaar glansspoelmiddel voor een glanzend en streeploos resultaat. En neem ook meteen de spiegels mee.

11.30 uur: Met een sopje

Tijd om schoon te maken. Werk hierbij altijd van boven naar beneden, zodat viezigheid van hoge oppervlakken niet terechtkomt op delen die je al hebt gehad. Zorg altijd voor een schoon sopje; water met een beetje afwasmiddel of allesreiniger is een goede ontvetter.

Neem alle oppervlakken af, verplaats fotolijsten en andere accessoires om er een doekje onderdoor te halen, en pak ze meteen mee. Ook poets je nu dingen die je normaal misschien overslaat, zoals de televisie, de afzuigkap en de binnenkant van de magnetron. Vergeet ook de plinten niet; die worden vaak vergeten, maar zijn echte stofnesten.

15.15 uur: Sanitair poetsen

Doe chloor in de toiletpot en haal een doekje langs alle oppervlakken. Wondermiddel in de badkamer is schoonmaakazijn gemixt met heet water; dat is een goede ontkalker. De badkuip, het douchegordijn, de wastafel en de douchekop krijg je er in een handomdraai kalkvrij mee. Ook tegels en voegen worden er schoon van; goed boenen met een tandenborstel en een schuurspons, en je douche blinkt weer.

Schoonmaakazijn gemixt met heet water is een goede ontkalker. (Foto: 123RF)

15.30 uur: Dweilen

De laatste stap van de lenteschoonmaak is dweilen. Hiermee verwijder je het vuil van de vloer, ook wat je misschien niet op het eerste gezicht ziet. Kies het juiste schoonmaakmiddel voor jouw type vloer; een houten vloer heeft een heel andere verzorging nodig dan bijvoorbeeld keramische tegels. Tip: dweil baan voor baan, zodat je precies weet waar je al bent geweest, en werk naar de deur toe, zodat je niet meer over de natte vloer hoeft te lopen.

16.00 uur: Bijna klaar

Trek het bed strak en leg de kussens op de bank netjes. Een grote bos gele tulpen op tafel, en je huis is klaar voor de lente.