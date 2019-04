In deze wekelijkse rubriek testen we, in samenwerking met de Consumentenbond, huishoudelijke en technologische apparaten. Vandaag antwoord op de vraag: wat is de beste stofzuiger?

Een stofzuiger moet natuurlijk goed kunnen stofzuigen. Daarom testen we hoe goed de stofzuiger stof van tapijt en harde vloeren zuigt. We testen hoe goed hij het stof uit een kier zuigt en hoe goed hij langs plinten kan zuigen.

Ook wil je natuurlijk weten hoe goed een stofzuiger met huisdierhaar is. Hiervoor gebruiken we synthetische vezels, als alternatief voor echt huisdierhaar. Dit is constanter en hygiënischer. Als de stofzuiger een turboborstel heeft, zuigen we daar het huisdierhaar mee op.

En we meten of de zuigprestaties van de stofzuiger achteruitgaan naarmate de stofzak of -bak voller raakt.

Inmiddels zijn er 194 stofzuigers getest op hoe goed ze stofzuigen, maar ook op gebruiksgemak, stofuitstoot, geluid, energiegebruik en levensduur. In dit overzicht de Beste uit de Test en de runner-up.

Beste uit de Test: Miele Complete C3 Black Diamond EcoLine (2018)

Prijs: circa 189 euro

Motorvermogen van 550 watt

Werkbereik van bijna 12 meter

De Miele Complete C3 Black Diamond EcoLine (2018) is de Beste uit de Test. Het is de opvolger van de gelijknamige Miele uit 2016. Deze werd destijds ook Beste uit de Test. De modellen hebben dezelfde naam, maar zijn niet hetzelfde. Het nieuwe en oude model verschillen niet veel, alleen in vermogen, filters en werkbereik.

Deze EcoLine is met een motorvermogen van 550 watt een zuinige stofzuiger. Hij weegt ruim 7 kilogram en heeft een werkbereik van bijna 12 meter.

De stofzuiger zuigt uitstekend stof en haren van tapijt. Ook is het apparaat prettig in gebruik, omdat de stofzuiger makkelijk te bedienen is en soepel over een harde vloer beweegt. Het onderhouden van de stofzuiger is simpel, en hij is goed op te bergen. Dat geldt ook voor de hulpstukken van de stofzuiger, die je in het apparaat zelf kan opbergen.

Alternatief

AEG VX7-2-CR-A

Prijs: circa 169 euro

Motorvermogen van 650 watt

Stiller en zuigt iets beter dan de Miele

Net geen Beste uit de Test, maar de AEG VX7-2-CR-A is wel een zeer goede tweede. Deze rode AEG uit de VX7-serie heeft een turboborstel en behaalt daarmee een zeer goed resultaat.



Door het turbomondstuk verwijdert de stofzuiger huisdierharen moeiteloos. Hiermee onderscheidt de stofzuiger zich van andere stofzuigers uit de VX7-2-serie. Die hebben vaak geen turbomondstuk en scoren daarom lager.



Deze rode stofzuiger met stofzak is stiller en zuigt iets beter dan de stofzuiger van Miele. Net als de Miele heeft het apparaat een werkbereik van 12 meter. De AEG is wel wat minder gebruiksvriendelijk. Hij beweegt niet erg soepel over tapijt en harde vloeren. Wel kan de AEG makkelijk mee de trap op, omdat de stofzuiger slechts 5,5 kilogram weegt.