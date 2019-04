Zijn de kozijnen toe aan een likje verf of wordt het juist tijd dat de schutting, schuur of garagedeur een schilderbeurt krijgen? Je huis in de verf zetten is de perfecte buitenklus voor dit seizoen. Met deze checklist is het best te doen.

Een huis heeft in Nederland heel wat te verduren. Storm, regen, hagel en vorst, maar ook de zon kan onverbiddelijk schijnen. Denk maar aan de afgelopen zomer. Om je huis te beschermen tegen de weersinvloeden moet je het af en toe schilderen.

Gemiddeld kan een huis elke vijf jaar een nieuwe laag verf gebruiken. Maar het verschilt per regio, aan de kust is dat door de zoute, zanderige zeelucht vaker. Je kunt het eigenlijk zelf wel zien. Waar je op moet letten? Blaasjes en scheurtjes in de verflaag, loslatende verf en beschadigingen, zoals houtrot of roest.

Vanaf half april tot medio oktober is de periode om je op het buitenschilderwerk te storten. Je kunt buiten schilderen als de temperatuur tussen de 10 en 25 graden is en het niet te vochtig is. Op het verfblik staat meestal de droogtijd vermeld. Die tijd geldt bij een temperatuur van 23 graden. Is het 11 graden, ongeveer de helft kouder, dan wordt de droogtijd twee keer zo lang. Als het te warm is, gaat verf meer vloeien en droogt het te snel, waardoor sneller strepen ontstaan. En als het vochtig weer is, blijft de ondergrond vochtig, waardoor de verf slecht hecht en langzaam droogt.

Pas op dat je niet te vroeg in de ochtend begint met schilderen en zet de laatste verfstreek ook niet te laat, want door dauw droogt verf niet mooi op.



Tot slot krijg je het mooiste resultaat als je meerdere dunne lagen verf aanbrengt. Een dikke laag droogt langzamer en je hebt meer kans op strepen en zakkers, druppels verf die zichtbaar naar beneden zijn gezakt.

Zelf doen Maak een plan van wat je gaat schilderen. Zijn dat de houten kozijnen, de stenen buitenmuur, doe je de schutting, het schuurtje of bijvoorbeeld de stalen garagedeur?

Zorg voor de juiste verf voor je geplande klus. Die moet geschikt zijn voor buiten én voor het te verven materiaal. Soms begin je met een laag grondverf. De verfhandelaar kan je vertellen wat je nodig hebt.

Voor lekker verven en een mooi resultaat zorg je dat het oppervlak schoon, glad en vlak is. Dat kan betekenen dat je moet ontvetten, schuren, verf afkrabben of misschien scheurtjes en gaten moet opvullen.

Dan kun je gaan schilderen. Zorg voor kwasten, emmers, verfbakjes, afplaktape, oude kleren die vuil mogen worden en als je hoog moet werken, een ladder of trap.

Laat het de schilder doen

Als je niet veel tijd hebt of het liever niet zelf doet, kun je het werk ook door een schilder laten doen. Die schildert snel en kan ook de nodige reparaties verrichten, mocht dat nodig zijn. Vraag altijd offertes aan bij meerdere schilders/schilderbedrijven en kijk dan goed wat er gebeurt voor dat bedrag. Vraag altijd naar referenties. En vraag of er een aansprakelijkheidsverzekering is, mocht er iets kapot gaan tijdens de klus.