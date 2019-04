Waar vroeger zand, grind en veevoer lag, zit nu onder meer een grote woonkamer met vloerverwarming, een riante slaapkamer inclusief inloopkast en een badkamer. Anneke en Wim Robbertsen verbouwden een vrachtschip tot woonschip van 160 vierkante meter.

Mensen die het woonschip Robbedoes van Anneke Robbertsen en haar man voor het eerst bezoeken weten niet wat ze zien. Robbertsen: "Gasten zijn vaak flabbergasted. Ons schip van 34 meter lang is van alle gemakken voorzien: een woonkeuken, badkamer, slaapkamer met een inloopkast. Alles wat je ook in een huis op de wal hebt. Bezoekers vinden het bijzonder dat wij onze droom hebben waargemaakt."



Zes jaar geleden ontstond het idee om op het water te gaan wonen. Nadat ze hun zelfontworpen en vrijstaande woning in Woudenberg verkopen, gaan ze op zoek naar een woonschip dat aan hun wensen voldoet.



"Dit vrachtschip uit 1960 was nog in gebruik voor het vervoer van zand, grind en veevoer. Het was liefde op het eerste gezicht. Het schip heeft mooie ronde lijnen en was goed afgewerkt. Dit type wordt ook wel de Porsche onder de schepen genoemd."



Een ligplaats op rivier de Eem in Amersfoort hebben ze al gevonden, alleen is er een kleine 'maar'. "Het vrachtschip was 21 meter te lang voor onze ligplaats. Als leek denk je dan: dat gaat ’m niet worden. Toen kwamen we erachter dat scheepswerven een schip als dit kunnen inkorten. Ons woonschip werd in drie delen gesneden, het middenstuk werd eruit gehaald en alles werd weer aan elkaar gelast. Nu past het schip precies op de ligplaats."

Foto: Anneke en Wim Robbertsen op hun schip.

Oude scheepswand als roomdivider

Het stel maakt zelf het ontwerp voor hun woning in het voormalige laadruim en gedurende negen maanden wordt hun schip met hulp van gespecialiseerde bedrijven verbouwd. Sinds september 2016 wonen ze op de Robbedoes.



"Je ziet niets meer van de originele scheepswanden, omdat alles is geïsoleerd en afgetimmerd. Om de woonkamer wat knusser te maken, hebben we van een oud stuk scheepswand een roomdivider gemaakt. Dat heeft ontzettend goed uitgepakt."

Overal in het schip heb je zicht op het water. "In de woonkamer hebben we een groot rond raam laten maken, dat 10 centimeter boven de waterlijn zit. Vanaf de bank zien we de eenden en meerkoeten voorbij zwemmen. In de woonkamer zitten ook twee lange, gebogen dakramen, waardoor we een mooie lichtinval hebben."

Foto: De keuken van Anneke en Wim Robbertsen.



Houten loopplank omgetoverd tot wandmeubel



De woonkeuken is de favoriete plek van Robbertsen en haar man. "Nog voordat we het schip kochten, wisten we al dat de keuken bovendeks moest komen. Zo profiteer je optimaal van het daglicht en heb je een ultieme waterbeleving. Onze ronde tafel is een van de blikvangers: we hebben ‘m gemaakt van een kabelhaspelschijf en een oude, ijzeren tekentafelpoot."

Het hart van Robbertsen gaat sneller kloppen van het hergebruiken van spullen. "Veel van onze meubels hebben een verhaal. Zo heb ik van de oude, houten loopplank van het schip een wandmeubel gemaakt en doet een oude houten peddel nu dienst als trapleuning. En de lamp op de slaapkamer? Dat zijn oude werkstokken uit de machinekamer."

“Wonen op het water geeft een gevoel van vrijheid. Het is alsof je elke dag op vakantie bent”

Bed and breakfast aan boord

Het schip kan binnen een kwartier worden losgekoppeld van de wal. "Alleen dat gevoel al is fantastisch. Vorig jaar hebben we drie weken door België gevaren en dit jaar varen we naar Brouwersdam in Ouddorp, waar we van Concert at Sea gaan genieten. Ook droogvallen op het wad willen we nog een keer doen. Wij kunnen bij wijze van spreken elke week ergens anders wonen."

De oude schipperswoning achter op het schip is nu in gebruik als bed and breakfast die door Robbertsen wordt gerund. "We hebben dit gedeelte van het schip zoveel mogelijk in oude staat gelaten en ingericht in de authentieke jarenzestigstijl. ’s Ochtends verzorg ik een ontbijt in de stuurhut."

Een paar jaar geleden had het stel nog niet eens een vaarbewijs, nu denken ze niet dat ze ooit nog in een stenen huis willen wonen. "Wonen op het water geeft een gevoel van vrijheid. Het is alsof je elke dag op vakantie bent."

Wil je het woonschip van Anneke en Wim Robbertsen bekijken? Begin juni liggen ze als gastschip bij het Architectuurcentrum in Amsterdam en het Maritiem Museum in Rotterdam om rondleidingen te geven op hun schip. Houd voor meer info en data hun Facebook in de gaten.