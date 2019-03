Als huizenoppas pas je op andermans huis en dieren. NU.nl spreekt met drie mensen die dit fulltime doen. "We leven van een klein budget, dat lukt omdat we geen woonlasten hebben."

Meike van den Haak (35) en Arend de Boer (39) uit Friesland zijn de oprichters van een huizenoppassite en reizen heel Europa door als huizenoppas.

Van den Haak: "Onze eerste ervaring was bij een vrouw in Zuid-Spanje, die een oppas zocht voor haar drie honden. We spraken van tevoren met haar af om kennis te maken en toen bleek dat ze in een miljoenenvilla woonde."

"Zo'n huis zouden we normaal nooit van binnen zien, laat staan dat we er een aantal weken in zouden verblijven", gaat De Boer verder. "De bewoonster bleek erg aardig en gastvrij en nam ons meteen mee naar een feestje. Er ontstond een vriendschap en we hebben inmiddels al zes keer op haar huis en de honden gepast."

Arend de Boer en Meike van den Haak met hun oppashonden in Zuid-Spanje.

Reizen met een klein budget

Het stel zocht een paar jaar geleden naar mogelijkheden om met een beperkt budget te reizen en ontdekte zo het oppassen op huizen en dieren. Van den Haak: "Dat beviel zo goed, dat we ons huis in Nederland hebben verkocht en fulltime huizenoppas zijn geworden."

Ze leven van de inkomsten uit de website. Van der Haak heeft daarnaast nog een site over voeding voor honden en katten, waar ze ook wat mee verdient. "We leven van een klein budget, maar dat lukt omdat we geen woonlasten hebben", gaat ze verder. "De vrijheid, het ontdekken van nieuwe plekken en het sociale aspect spreken ons aan. Deze manier van leven geeft veel voldoening."

Zo werkt een huizenoppassite De ruim 4.400 leden van de website van De Boer en Van den Haak passen op een huis en de dieren in ruil voor onderdak en krijgen hooguit een reiskostenvergoeding.

Heel soms zijn er geen dieren aanwezig en gaat het puur om bewoning, zodat een huis niet leeg staat. Een bijdrage voor het gebruik van gas, water en licht is dan gebruikelijk.

Om lid te worden, betaal je een vergoeding van 10 euro per jaar. Er is geen selectieprocedure. Ter vergelijking: andere websites vragen inschrijfgeld, variërend van 20 euro tot 90 euro per jaar, en hanteren een selectieprocedure.

Er zijn zo'n tien Nederlandse huisoppaswebsites actief. Daarnaast zijn er veel grote internationale websites met oppassers en huiseigenaren in Azië, Amerika, Europa en ook gewoon in Nederland.

Niet altijd rozengeur en maneschijn

Ze benadrukken dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is. De Boer: "In 2013 kwamen we terecht bij een Nederlandse vrouw, die met vijf grote honden en twee geiten in een klein chalet in Portugal woonde. Bij aankomst bleek haar woning verwaarloosd en de honden onhandelbaar. We hebben even getwijfeld of we het wel moesten doen, maar de vrouw kon wel wat hulp gebruiken. Ze was ziek en wilde haar moeder in Nederland bezoeken."

“Het is handig als je sociaal en netjes bent, van dieren houdt en weet hoe je ze verzorgt.” Meike van den Haak, huizenoppasser

Het leven van een huizenoppas klinkt misschien als een goedkope vakantie, de praktijk is anders. Van den Haak: "Je bent verantwoordelijk voor iemands huis en dieren, en dat moet je serieus nemen. Sommige leden hebben een gezin en passen alleen in de zomervakantie op. Dat voelt natuurlijk wel een beetje als vakantie. Over welke eigenschappen je als huizenoppas moet beschikken? Het is handig als je sociaal en netjes bent, van dieren houdt en weet hoe je ze verzorgt."

Professioneel hondenoppas

Een eigen huis heeft Monique Appels (54) niet meer. Ze werkt al vijf jaar als professioneel hondenoppas en pendelt heen en weer tussen oppasadressen in Nederland. "Ik ben er echt voor de hond en die heeft mijn prioriteit. Als ik bij mensen verblijf, verzorg ik het huis natuurlijk zoals ik dat bij mijn eigen huis zou doen. Ik geef de planten water, zet het vuilnis buiten en leeg de brievenbus."

Appels laat zich wel voor haar werkzaamheden betalen. "Ik heb vier jaar geleden mijn huis verkocht en leef zonder vaste thuisbasis. Ik ben van oorsprong hondengedragstherapeut en werk al achttien jaar met honden. Ik pas niet op schattige golden retrievers, maar op honden met een gebruiksaanwijzing. Sommige kunnen niet los lopen of alleen zijn, of hebben een verleden met bijtincidenten."

Monique Appels met oppashond Ober.

Overzicht van huizenoppassites in Nederland Huizenoppassite

Holidaylink

Huisoppas

Oppas voor tachtig dieren

Op dit moment past ze in de Achterhoek voor de vierde keer op de Duitse herder Prezzi, die het best functioneert als ze in haar vertrouwde omgeving is. Appels heeft meer vaste adressen waar ze regelmatig verblijft als de eigenaren op reis zijn. Inmiddels heeft ze op zo'n ruim tachtig huisdieren gepast.

“Het is fantastisch om reizen en mijn liefde voor honden te combineren.” Monique Appels, hondenoppasser

Appels: "Hoelang ik bij iemand in huis zit verschilt; het gaat van minimaal zeven dagen tot een aantal weken. Ik hoop komende winter naar Oostenrijk te gaan om met husky's te werken en op te passen. Het is fantastisch als ik het reizen en mijn liefde voor honden kan combineren."