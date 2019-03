Na weken van milde temperaturen en wisselvallig weer, schiet het gras in een rap tempo uit de grond. Voor wie droomt van een strak gazon, is dit hét moment om een grote beurt in te plannen. vtwonen heeft een vierstappenplan waarmee je in één dag resultaat boekt.

Stap 1: maaien

Een mooi gazon vraagt om een vakkundig onderhoud dat begint met regelmatig maaien. Gras groeit bij een bodemtemperatuur vanaf 6 graden Celsius. Het eerste moment om te maaien is in maart of april, als de sprieten tussen de 8 en de 10 centimeter hoog zijn.

Het is belangrijk om het gras op de juiste hoogte te maaien. Dat begint bij het afstellen van de grasmaaier. Dat de ingestelde hoogte van de maaier belangrijk is, begrijp je beter als je het gazon ziet als een verzameling van grasplantjes. Door de jonge plantjes te maaien, vertakken ze zich steeds weer, waardoor het gazon dichter zal groeien.

“Stel de maaier in op 6 centimeter.”

Maai je de grasplantjes te kort, dan worden ze kwetsbaarder en is de kans kleiner dat ze gezond zullen uitlopen. Stel de maaier de eerste keren in op 6 centimeter. Hierbij geldt: beter vaker en hoger maaien dan minder vaak en korter.

Stap 2: verticuteren

Door mos, onkruid en maaien ontstaat er een soort viltlaag op het gazon waar water, licht en lucht moeilijk doorheen kunnen. Een dunne laag van ongeveer 1 centimeter is goed; die beschermt het gazon tegen hitte en verlies van water. Als de laag te dik wordt, zorgt een gebrek aan zuurstof, structuur en voedingsstoffen in de bodem ervoor dat mos het wint van het gras.

Als dit gebeurt, valt dit na de winter op; door de vele regenval is de bodem dichtgeslibd. Dit is het moment om te verticuteren.

“Hark het gras schoon.”

Verticuteren is te vergelijken met schoonharken. Door met een speciale verticuteermachine over de grasmat te gaan, worden mos en de viltlaag verwijderd en de wortels doorgesneden. Hierdoor kan er niet direct nieuw mos gevormd worden. Het gras kan weer ademen en het water kan weer bij de wortels komen.

Het gazon met een verticuteerhark bewerken is een optie als je een postzegeltuintje hebt, maar doorgaans is het handiger om een verticuteermachine te huren. Dit kan bij een doe-het-zelfzaak of tuincentrum vaak al vanaf een dagdeel.

Stap 3: bemesten en kalk strooien

Na het maaien en verticuteren heeft het gazon 'honger'; de afgevoerde materialen zorgen voor tekorten in de grond die weer aangevuld moeten worden. Je kunt kiezen voor organische mest of anorganische mest (kunstmest).

Kunstmest werkt sneller, maar ook korter, en is na hooguit een maand weer volledig uitgespoeld in het grondwater. Organische mest werkt een aantal maanden door en zorgt niet alleen voor een betere groei, maar draagt ook bij aan een betere bodemstructuur op langere termijn. Zeker op arme grondsoorten is organische mest een verrijking.

“Kies voor kunstmest of organische mest om het gazon te 'voeden'.”

Als je een onderhoudskalender hebt gevolgd, heb je in de wintermaanden al kalk gestrooid. Zo niet, dan kun je nu nog kalk strooien en over twee weken beginnen met het strooien van kunstmest.

Kalk en kunstmest tegelijk strooien is geen goed idee; kalk zorgt ervoor dat kunstmest sneller wordt afgebroken. Organische mest kun je wel tegelijk met kalk strooien. Sterker nog: er zijn tegenwoordig kant-en-klare meststoffen waarin kalk en organische mest in één korrel zijn samengevoegd. Hieraan is vaak ook nog magnesium, ijzer en kalium toegevoegd. Dat zorgt voor een mooie groene kleur en een betere weerstand van het gras.

Of en hoe vaak je kalk moet strooien, kun je het best ter plekke met een PH-meter testen. De ideale zuurgraad (ph) voor gras ligt tussen de 6 en 7. Zodra de waarde hieronder komt, is het tijd om te strooien.

Stap 4: bijzaaien

Na het verticuteren ligt het gazon er niet meteen florissant bij, maar vaak knapt het binnen een paar dagen duidelijk op. Zijn de kale plekken erg groot, dan kun je ervoor kiezen om deze bij te zaaien. Dit kun je het beste doen tussen half april tot eind mei, op het moment dat de temperatuur boven de 15 graden Celsius uitkomt. Voor die tijd bestaat de kans dat het graszaad niet goed kiemt door de koude nachten.

“Wacht met maaien tot de sprieten 8 centimeter hoog zijn.”

Na het bijzaaien mag je even niet maaien – wacht hiermee tot de nieuwe sprieten 8 centimeter hoog zijn. Maar als het eenmaal zover is, zul je zien dat deze 'gazon-APK' zijn vruchten begint af te werpen.

Een gazon heeft het hele groeiseizoen liefde en aandacht nodig. Print deze onderhoudskalender daarom uit en hang hem op je prikbord. Zo weet je precies wat je per maand moet doen om je gazon mooi te houden.