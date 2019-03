Verschillende persoonlijkheidjes met ieder hun eigen wensen. Om nog maar niet te spreken over kleren, speelgoed, boeken en knuffels. Een gedeelde kinderslaapkamer vraagt om creativiteit. Drie deskundigen geven handige tips en ideeën.

Een huis groeit niet, maar een gezin wel. Toch is verkassen niet altijd een optie. Door toenemende krapte op de woningmarkt verhuizen getrouwde stellen met kinderen minder dan voorheen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De kans bestaat dat kinderen hierdoor hun kamer moeten delen. In andere gevallen kiezen ze er zelf voor om bij elkaar te slapen. Meer kinderen in minder ruimte: hoe doe je dat?

Leren dat groter niet altijd beter is

Het is absoluut niet erg om als kind een slaapkamer te delen, vindt kinderpsycholoog Anoek Drieman uit Amsterdam. "Het kan de onderlinge band juist versterken. Kinderen leren delen en moeten hun verantwoordelijkheden nemen."

Als voorbeeld noemt Drieman het schoonhouden van een slaapkamer. "Het ene kind is slordig, het andere overdreven netjes. Daarnaast wil de een misschien spelen, terwijl de ander huiswerk heeft. In beide gevallen moeten ze leren een compromis te sluiten."

“Kinderen leren delen en moeten hun verantwoordelijkheid nemen.” Anoek Drieman, kinderpsycholoog

Volgens de kinderpsycholoog kan een gedeelde slaapkamer ook als maatschappelijke les dienen. "Je laat als ouder zien: dit is de ruimte in ons huis en die moeten we delen. Een kind leert zo tevreden te zijn met wat het heeft en dat groter niet altijd beter is."



Het belangrijkste om rekening mee te houden bij een gedeelde slaapkamer is privacy. "Kinderen hebben vaak even tijd voor zichzelf nodig. Je kunt ze die mogelijkheid geven door een gordijntje of speciaal lampje te installeren, waarmee ze kunnen aangeven dat ze even niet gestoord willen worden."

Een gedeelde slaapkamer kan een kind leren om tevreden zijn met wat het heeft. (Foto: Suzanne Holtz Studio)

Rust en ruimte begint met goede opbergplekken

Volgens interieurdesigner Suzanne Holtz kun je kinderen de ideale eigen plek geven door in de gedeelde slaapkamer bedstedes te maken, bijvoorbeeld onder een schuine wand op zolder. "Dat is echt geen gekkenwerk. Met een paar mdf-platen kom je een heel eind."

Vanbinnen kan zo'n bedstede naar wens ingedeeld worden met een eigen behangetje en een boekenplankje en heeft niemand 's avonds last van elkaars nachtlampje. "Daarnaast werken de luikjes vaak ook geluidswerend."

Wat je vooral wél moet doen Creëer privacy door de kamer op te delen

Bewaar de rust en zorg voor voldoende opbergruimte

Ga de hoogte in en benut de muren

Een ander idee: in de nok van een dak slaapplekken bouwen, gescheiden met een schot. "Daarmee bespaar je aanzienlijk veel ruimte op de vloer." Wie niet zo'n klusser is, kan de kamer indelen met twee hoogslapers of een scheiding maken met een gordijn of boekenkast.



Maar te allen tijde geldt: bewaar de rust in een kinderkamer. Lotte van Westerhoven is interieurdesigner bij IKEA, waar ze gespecialiseerd zijn in het creatief omgaan met kleine ruimtes. "Zorg voor veel opbergmogelijkheden en gebruik ruimtebesparende oplossingen."



"Met opklapbare en verrijdbare meubels creëer je extra speelruimte. Een gedeelde kledingkast deel je in met kleurzones, en opbergbakken met stickers maken duidelijk welk speelgoed waar hoort."

Wat je beter niet kunt doen Inbouwmeubilair voorzien van drukke kleuren en printjes

Wees voorzichtig met spiegels; ze accentueren de drukte

De kamer aankleden met te veel losse spullen en frummeltjes

"Denk niet in vierkanten, maar in kubieke meters", adviseert Van Westerhoven dan ook. Zoek naar plekken die nog niet optimaal gebruikt worden, zoals onder het bed of achter de deur, of kies voor een kast met schuifdeuren. Ook dat laatste werkt ruimtebesparend. "De vloeren kun je vrijhouden door te werken met planken, rekken en manden aan de muur."



Ook Holtz adviseert om de hoogte in te gaan. "Bij een grote slaapkamer kun je kiezen voor twee hoogslapers. Onder beide bedden kun je een bureautje kwijt en blijft er vaak zelfs ruimte over voor een klein loungegedeelte of een speelhoek. Zo kun je op 2 vierkante meter twee eigen miniwerelden creëren."

Inspiratie voor de gedeelde kinderkamer. (Foto: Suzanne Holtz Studio)

De gouden tip voor op de langere termijn

Fan van spiegels zijn beide designers niet echt. Volgens Van Westerhoven reflecteer je daarmee juiste de drukte van een kinderslaapkamer. Verwerk optische illusie eerder in de legrichting van een vloer. "Naden in de richting van het licht laten een ruimte langer lijken, en door ze een kwartslag te draaien, lijkt een ruimte juist breder."

Holtz sluit af met een gouden tip, ook handig voor op de lange termijn. "Wees voorzichtig met druk behang en gekleurde verf. Gebruik als basis voor muren en meubilair een frisse kleur en laat printjes en motieven terugkomen in fotolijstjes en beddengoed." Als kinderen ouder worden, kun je door alleen die accessoires te vervangen de kamer al een geheel nieuwe look geven. Dat scheelt een hoop tijd en geld.