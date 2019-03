Een verbouwing loopt bijna nooit op rolletjes en kost meestal meer tijd dan je zou verwachten. Halverwege het project is de motivatie weg en ben je klaar om de handdoek in de ring te gooien. De druk van het klussen kan resulteren in uitstelgedrag: "Soms is het ook goed om even niks te doen", zegt psycholoog en coach Nicole Honneff.

Uitstelgedrag heeft te maken met verschillende factoren, zegt Honneff. "Vaak ligt dit aan de persoonlijkheid, maar het kan ook aan de taak liggen. Hoe leuk vind je het eigenlijk om te verbouwen en hoeveel druk zit erachter? Als je bovendien moe bent of niet lekker in je vel zit, kan dit ook resulteren in het uitstellen van taken."

Organisatie zorgt voor meer rust en minder stress. "Gebruik een ouderwetse ordner en maak aparte tabbladen aan. Hierin kun je facturen en bestellingen bewaren. Maak ook een apart deel voor je budgetbeheer, zodat je uitgaven overzichtelijk zijn", zegt Gijs Rebel, adviseur van een site met tips over verbouwen.

"Leg gereedschap altijd op dezelfde plaats terug, dit voorkomt irritaties en zorgt voor een georganiseerde werkplek. Je kunt beter vier goed werkende schroevendraaiers hebben, dan twaalf slechte. Vaak is goedkoop ook duurkoop", legt huishoudcoach Els Jacobs uit.

Maak een planning

Het leven gaat tijdens een verbouwing gewoon door. Ook je werk, de kinderen en het huishouden hebben tijd en aandacht nodig. Dat kan ertoe leiden dat de spanningen hoog oplopen. Jacobs: "Reserveer een tijdsvak voor het klussen. Van 20.00 tot 23.00 uur werk je in de woning. Neem het eerste kwartier om goed te bedenken wat je nodig hebt en wat je gaat doen. Gebruik het laatste kwartier om alles weer aan kant te maken. Werk niet per klus. Dit duurt altijd langer dan je verwacht. Morgen is er weer een dag."

"Als er te veel in je hoofd zit, raak je het overzicht kwijt", zegt Jacobs. Vooral perfectionisten hebben hier last van. Kleine taken zijn in je hoofd dan net zo belangrijk als de grote taken. Let erop dat belangrijke klussen zoals het plaatsen van een toilet voorrang krijgt op het afwerken van de plinten.

Een andere tip van Rebel om tijd te besparen, is het ruim inkopen van materiaal in de bouwmarkt. Niets is vervelender dan heen en weer rijden als je net zo lekker bezig bent. "Bewaar van het laminaat en de tegels altijd een pakket. Als er dan iets stukgaat, dan kun je dit nog repareren met hetzelfde materiaal. Wat overblijft, kun je met de bon vaak weer inleveren. Vraag dit wel van tevoren aan de verkoper."

Als de grote klussen zijn gedaan, is het aan te raden om kamer voor kamer te werken. "Leg de lat niet te hoog. Je kunt beter eerst op één ruimte focussen. Dan kun je ergens je spullen kwijt en heb je een plek om te verblijven" zegt Jacobs.

Zo blijf je gemotiveerd

Uitstellen begint vaak met een smoesje, legt Honneff uit. Maar vaak zijn er onderliggende problemen die ertoe leiden dat iemand blokkeert. "Onderzoek bij jezelf wat er speelt en probeer die problemen aan te pakken. Faalangst kan bijvoorbeeld tegen je werken. Als je vastloopt tijdens het klussen, is het een idee om een kleine taak aan te pakken die wel lukt. De succeservaring geeft de motivatie om iets anders aan te pakken."

Volgens Honneff heeft het geen zin om heel streng voor jezelf te zijn als het even niet lukt. "Mensen doen dat al te veel en dat is niet bevorderlijk voor de productiviteit." Mensen zijn dan ook eerder gevoelig voor beloningen dan voor straf. "Doe iets waar je blij van wordt zoals een avondje naar de film. De kans is dan veel groter dat het afkomt", vult Jacobs aan.

Gedeelde smart is halve smart, zegt Jacobs. Werk waar mogelijk met vrienden of familieleden, maar niet met mensen die twee linkerhanden hebben. Die lopen je alleen maar in de weg. Maak gebruik van handige mensen in je omgeving, dat zorgt bovendien voor een stok achter de deur.