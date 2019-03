Veel mensen vullen tijdens de Boekenweek hun boekencollectie aan. Wat te doen met al die boeken in huis? Vtwonen geeft tips om boeken mooi en slim op te bergen.

Gebruik een plank

Met boekenplanken kun je eindeloos variëren in soorten, maten en hoeveelheden. Een groot voordeel van planken is dat die in elke ruimte passen, hoe groot of klein de plank ook is.

Wie de boekenplank te traditioneel vindt, kan er een eigen draai aan geven door de muur waaraan de planken hangen te verven. Ook kun je andere items op de planken kwijt. Wissel de boeken bijvoorbeeld af met vazen, planten en fotolijsten.

Stapel de boeken

Een andere makkelijke manier om boeken bij elkaar te zetten: maak een nette stapel van de boeken en zet er bijvoorbeeld een plant op. Dan is de stapel ook nog functioneel. Dit geeft een nonchalante, maar toch opgeruimde uitstraling.

Hier bestaan ook speciale boekenzuilen voor. Het boekenrek verdwijnt als het ware tussen de boeken, waardoor het net lijkt alsof er een gigantische stapel boeken in je huis staat.

Geef pronkstukken een mooie plek

Pronkstukken uit de boekencollectie kun je een prominente plek geven. Kookboeken misstaan niet op het aanrecht, verticaal tegen de muur leunend of in een speciale boekenstandaard. Het geeft sfeer en is daarnaast handig om de boeken bij de hand te hebben tijdens het koken.

Ook kun je je favoriete designboek op de salontafel leggen, opengeslagen op twee mooie pagina's. Blader zo nu en dan naar een volgende pagina, zodat je interieur steeds een beetje verandert.

Gebruik de klassieke boekenkast

De boekenkast blijft een onverminderd populaire plek voor de boekencollectie en dat is niet voor niets. De boeken zijn netjes opgeruimd, je kunt er veel kwijt en je hebt een vaste plek voor de boeken. Geen ruimte voor een grote boekenkast? Ga dan voor een kast op maat of kies voor een multifunctionele versie.

Wie gewoon echt te veel boeken heeft, kan de opruimmethode van Marie Kondo eens toepassen. Dan is er daarna weer ruimte voor nieuwe exemplaren.

Sorteer de boeken

Het ordenen van de boekencollectie kan op verschillende manieren. Zet favoriete boeken op ooghoogte en de wat minder populaire exemplaren op de bovenste of onderste planken.

Wie de boeken op kleur sorteert, krijgt een verrassende en bovendien geordende boekenkast. Als je niet van felle kleuren houdt, kun je de boeken met de rug naar de muur zetten, zodat je alleen de rustige tinten van het papier ziet.

En wie binnen no-time wil vinden wat hij zoekt, kan boeken het beste op alfabetische volgorde zetten.