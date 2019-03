Een coach die je verhuizing in goede banen leidt, verhuizers die dozen in- en uitpakken, je kasten in elkaar zetten of je oude woning schoon achterlaten. Tegenwoordig kun je je verhuizing van begin tot eind uitbesteden aan professionals.

Vorig jaar zijn 1,79 miljoen inwoners van Nederland verhuisd, bleek onlangs uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er 5 procent minder dan in 2017.

Ondanks die daling zijn in 2018 in vergelijking met de afgelopen tien jaar toch relatief veel mensen verhuisd.

Volgens een onderzoek van de Consumentenbond maken 200.000 van de mensen die verhuizen gebruik van een verhuisbedrijf. Jan Laan, directeur van een verhuisbedrijf in Amsterdam, denkt dat mensen dat doen, omdat een verhuizing een stressvol moment is. "Je moet aan zoveel dingen denken. Als verhuizer kom je aan een van de dierbaarste soorten bezittingen van bewoners: hun spullen. Ook het achterlaten van een woning roept veel emoties op."

Anno 2019 willen we steeds meer ontzorgd worden en dat merken ze bij het verhuisbedrijf. Laan: "Onze klanten willen dat we na de verhuizing ook de gordijnen, lampen en schilderijen ophangen. Daar hebben we een handyman voor, die helpt bij kleinere klussen."

Inpakken en wegwezen

Laan en zijn collega's krijgen regelmatig de vraag of ze ook spullen in- en uitpakken. "Het kan gaan om breekbare spullen of de complete huisraad. Een gemiddeld gezin heeft 100 à 120 verhuisdozen, dus inpakken is best een klus."

Laan: "Het gebeurt ook dat we kasten demonteren en weer in elkaar zetten in een nieuwe huis. Als je van een huurwoning naar een koopwoning gaat, kunnen we zelfs de vloer verwijderen en brengen we restmaterialen naar de stort. We leveren de woning bezemschoon op."

"Jongere mensen komen vaak bij ons terecht voor de opslag van hun spullen", gaat hij verder. "Ze laten de nieuwe bank en de nieuwe tafel dan ook meteen bij ons bezorgen. Als hun nieuwbouwhuis later wordt opgeleverd dan verwacht, hoeven ze zich niet druk te maken over waar ze de nieuwe bank moeten laten."

Verhuizen met een coach

Veel mensen die bij verhuiscoach Lucienne Hordijk aankloppen, staan op een keerpunt in hun leven. Hordijk: "Ze liggen bijvoorbeeld in scheiding, zijn hun partner verloren of emigreren naar het buitenland. Een verhuizing kan dan een hele stap zijn."

"Ik help ze met opruimen, het maken van een prioriteitenlijst of het verdelen van de bezittingen. Ik lijk wel een beetje een mediator. Bij een scheiding gaat het soms over 'cd van jou, cd van mij'."

Ze helpt niet met dozen inpakken, maar zorgt voor advies, begeleiding en coördinatie. Hordijk: "Ik neem de regie over als mensen daar behoefte aan hebben. Sommige klanten vragen mij om offertes te vergelijken van verschillende verhuisbedrijven of de adreswijzigingen te regelen. Ik merk dat niet iedereen een verhuizing kan overzien. Door een planning te maken, worden mensen rustiger en zien ze er minder tegenop."

Bereid je verhuizing goed voor

Hordijk heeft een netwerk van klusjesmannen, schoonmaakbedrijven, kringloopbedrijven en antiekhandelaren waar ze mee samenwerkt. Ze helpt haar klanten ook met praktische tips.

Hordijk: "Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg dat je hebt opgeruimd. Want ook al ga je groter wonen; echt niet alles hoeft mee. Ben je niet zo technisch? Maak dan foto's van hoe een kast in elkaar zit of op welke manier elektrische apparatuur is aangesloten."

"Hang toiletpapier op in je nieuwe huis en vergeet de koffie voor de hulptroepen niet. Schrijf duidelijk op een verhuisdoos of het een zware of lichte inhoud betreft en maak ze niet zwaarder dan zo'n 15 kilo. Een verhuizing naar een nieuw huis heeft vaak een leuke aanleiding. Dus misschien wel de allerbelangrijkste tip: probeer ervan te genieten."

Het overgrote deel van de Nederlanders die verhuist, maakt geen gebruik van een verhuisbedrijf of -coach, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.