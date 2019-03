Tijdens de Nationale Restaurantweek (11 tot en met 26 maart) kun je voor een gereduceerd tarief dineren bij vijfhonderd toprestaurants. Wie buiten deze week om eens iets compleet anders wil proberen, kan ook aanschuiven bij een hobbychef thuis.

Aan het woord is Nick Plokkaar, mede-eigenaar van ShareDnD. Als hobbychef kun je een account aanmaken op zijn platform. Je uploadt een zelfbedachte menukaart en vervolgens is het wachten op de gasten die willen komen eten.

Als bij deze mensen, wildvreemden voor de hobbychef, het water na het lezen van de reviews nog steeds in de mond loopt, dan reserveren ze een plekje in het ‘huiskamerrestaurant’.

Van pizza tot zesgangendiner

Volgens Plokkaar zijn platforms voor hobbychefs een nieuwe stap in de groeiende deeleconomie. Bij ShareDnD hebben zich inmiddels 2.500 hobbychefs aangesloten en telt de site eenzelfde aantal gastaccounts; mensen die graag een vorkje meeprikken. De menu’s variëren van een simpele pizza tot een zesgangendiner met bijpassende wijnen.

Het verschil in activiteit tussen de chefs is groot. Sommigen hebben één keer per maand een diner met vier personen in een piepklein flatje, een ander heeft de beschikking over een feestlocatie en krijgt soms wel 25 gasten over de vloer.

Plokkaar merkt dat de redenen om als gast bij iemand thuis aan te schuiven, divers zijn. “De een ziet de drukte van een restaurant niet zitten, een ander wil iets betaalbaars of zoekt een specialist in allergenen.”

Daarnaast is het de ideale manier om nieuwe mensen te ontmoeten. “In een restaurant kom je niet zo snel in contact met vreemden.”

Hobbychef Sanne Brouwer bereidt een Thais viergangendiner voor vijftien personen voor in een workshopruimte onder haar huis.

Wel de lusten, niet de lasten

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de omzet van de horeca al ruim vijf jaar stijgt. Dat is volgens Dirk Beljaarts, directeur Koninklijke Horeca Nederland, een goede zaak. Toch moet er volgens hem ook een kanttekening gemaakt worden als het gaat om fora als ShareDnD die meedelen in die omzet.

“Concurrentie is gezond, mits het speelveld eerlijk is. Een hobbychef profiteert wel van de lusten, maar draagt geen lasten.” Beljaarts doelt daarmee op het feit dat restaurateurs zich aan allerlei regels moeten houden: van de hygiëne tot aan een drankvergunning en van een brandveiligheidsplan tot het afdragen van belasting. “Een ondernemer houdt daardoor van een menu van 45 euro misschien maar een tientje over.”

Beljaarts wil benadrukken dat hij het mooi vindt dat mensen hun passie voor koken graag met anderen delen. “Maar zodra je geld vraagt voor jouw diensten, ben je wat ons betreft bedrijfsmatig bezig en moet je je aan dezelfde regels houden als voor alle horecaondernemers gelden.”

Als voorbeeld noemt hij Airbnb. “Dat begon sympathiek met mensen die twee keer per jaar hun appartement verhuurden en gasten persoonlijk wegwijs in de omgeving maakten. Inmiddels zijn er bedrijven die twintig appartementen verhuren en waar een leger aan schoonmaaksters rondloopt.”

'Thuisrestaurant is er voor hobbyisten'

Plokkaar van ShareDnD ziet dat anders. Hij vindt dat zijn concept niet te vergelijken is met een echt restaurant. Volgens hem is het platform puur voor hobbyisten en heeft bijna iedere chef een baan ernaast. “Het is niet de bedoeling dat iemand vijf dagen per week open is.”

Daarnaast hanteert een hobbykok zelf zijn prijzen die tussen de 10 en 60 euro per diner variëren. Hogere prijzen betekenen vaak automatisch duurdere producten en bijvoorbeeld bijpassende kwaliteitswijnen. Hoe dan ook: er geldt altijd een afdracht van vijftien procent als bookingsfee. “Maar echt rijk word je er niet van.”

Platforms waar je terecht kunt als hobbychef: With Locals: Als local kun je voor toeristen koken of ze een persoonlijke kookcursus geven

Eath With: Ook hier kun je toeristen en andere geïnteresseerden trakteren op jouw kookkunsten

Thuisafgehaald: Koken voor buurtgenoten die hun maaltijd bij jou thuis ophalen

Sharednd: Koken voor gasten die je ontvangt in jouw huiskamerrestaurant

Cooqing: Samen koken met een sterrenchef in een restaurant of bij jou thuis

Wie nog twijfelt om zijn of haar eigen huiskamerrestaurant te beginnen, moet nog één ding beseffen: na het koken van een diner voor twintig personen ben je nog niet klaar. Want, wie doet de afwas? “De chef zelf natuurlijk. Van de boodschappen tot de vaat: het is allemaal bij de prijs inbegrepen.”