Een huis verduurzamen betekent vaak eerst investeren, want het aanbrengen van zonnepanelen of een warmtepomp kost geld. Maar duurzaam wonen hoeft helemaal niet kostbaar of moeilijk te zijn. Met deze tips kun je vandaag nog beginnen.

Marieke Eyskoot is duurzame-lifestyle-expert en schreef het boek Dit is een goede gids – voor een duurzame lifestyle. Het boek staat vol tips op het gebied van kleding, verzorging, eten, wonen, werken en vrije tijd.

Eyskoot: "Ik hou me al ruim vijftien jaar bezig met bewuste, positieve keuzes en mogelijkheden en op elk feestje kreeg ik dezelfde vragen. Ik merkte dat veel mensen hun levensstijl wel willen aanpassen, maar niet goed weten hoe. Ik wil laten zien dat je niet als een heilige hoeft te leven, om je impact op de aarde te verminderen.'

Houten vloer voor een prikkie

Toen Eyskoot en haar man een paar jaar geleden verhuisden, hebben ze vrijwel hun hele huisraad tweedehands gekocht. "Door te kiezen voor tweedehands krijg je een uniek interieur en geef je een meubelstuk een tweede leven. Op Marktplaats vonden we voor een prikkie een geweldige eikenhouten vloer. De enige voorwaarde was dat we 'm zelf bij de verkopers uit huis haalden. De vloer was zo groot dat we 'm bijna door onze hele woning konden leggen. Veel leuker dan laminaat uit de bouwmarkt!"

Tips voor een duurzaam huishouden Verwarming een graad lager

Korter douchen

Vaatdoekjes in plaats van keukenpapier

Filterkoffie in plaats van koffiecups

Tweedehands meubels, in plaats van nieuwe

Mooi en verantwoord gaan goed samen, dat beaamt ook Mirjam Hart uit Hoorn. Op haar blog Een Goed Verhaal deelt ze haar ervaringen en tips voor een duurzaam leven.

Hart: "Sinds ik kinderen heb, ben ik veel milieubewuster. Ik voel een grote verantwoordelijkheid om de aarde zo mooi mogelijk door te geven aan mijn kinderen. Vroeger was ik een beetje koopverslaafd. Tegenwoordig kom ik niet meer bij prijsstunters, maar koop ik veel tweedehands en vind ik de mooiste pareltjes bij de kringloop."

Er warmpjes bij zitten

Hart werkt vanuit huis en laat de verwarming 's ochtends uit. "Het is hier overdag standaard 18 graden. We hebben een goed geïsoleerd huis, dus het voelt nooit koud aan. Als ik het toch fris krijg, doe ik liever een dikke trui en warme sokken aan. Als de verwarming 's avonds wel aan staat, vind ik dat geen fijne warmte meer. Ik ben helemaal gewend aan een wat koeler huis."

“Door je verwarming één graad lager te zetten, bespaar je al” Marieke Eyskoot, duurzame-lifestyle-expert

Het verwarmen van je woning zorgt voor ongeveer één derde van je totale energieverbruik. Eyskoot: "Door de verwarming één graad lager te zetten, bespaar je al op je energieverbruik en CO2-uitstoot. Je kunt ook alleen de plek verwarmen waar je bent en je deuren goed dichthouden. Wat ook helpt: zet je verwarming een uur voordat je naar bed gaat al op 15 graden."

Kortere douchesessie

Hart kwam erachter dat het meeste afval in haar vijfpersoonshuishouden uit de keuken en de badkamer kwam. "Sinds we daarop letten, hebben we beduidend minder afval. Dat werkt heel motiverend."

We hebben veel dingen in huis vervangen voor wasbare varianten, zoals luiers en billendoekjes en ik verwijder mijn make-up met wasbare wattenschijfjes, vult Hart aan. "Alle plastic flessen met shampoo en douchegel hebben plaatsgemaakt voor blokken zeep, die veel langer meegaan dan een vloeibare variant."

Volgens berekeningen van Milieu Centraal belast warm water het milieu vijftig keer meer dan koud water.

Eyskoot: "Korter douchen helpt al enorm. We staan gemiddeld 9 minuten onder de douche, waardoor ruim 50 liter water door het doucheputje spoelt. Als je 5 minuten zou douchen, scheelt dat 90 kilo CO2-uitstoot per persoon. Ik hou van douchen en dit was voor mij iets om te oefenen. Het lukt me nu veel beter en ik voel me een stuk lekkerder als ik korter onder de douche sta."

Vaatdoekjes en filterkoffie

De papieren keukenrol heeft bij het gezin van Hart plaats gemaakt voor vaatdoekjes, die ze daarna bij de vuile was gooien en hergebruiken. Ook hun koffiezetapparaat moest eraan geloven.

Hart: "Wij zijn enorme koffieliefhebbers en in het verleden gingen er heel wat koffiecups doorheen. Nu hebben we een slow coffeemaker met een filter dat in de vaatwasmachine kan. We houden alleen de koffieprut over als afval en ook dat kun je weer voor van alles gebruiken."

De koffieprut gooit ze weleens in de tuin, "want ik heb gehoord dat de planten er beter van gaan groeien. En heel soms neem ik het mee onder de douche en gebruik ik het als scrub."